Pump e Total Tone System: gli allenamenti perfetti per tonificare i muscoli e dimagrire

Meglio conosciuti come allenamenti a circuito, gli esercizi di Total Tone System, ma anche gli esercizi Pump, hanno come obiettivo principale quello di tonificare glutei, gambe, braccia e addome. Scopriamo come funzionano e quali sono i benefici di queste discipline.

Le fasi del Total Tone System

Il Total Tone System è un'attività che ci consente di bruciare dalle 125 alle 130 calorie circa all'ora. Essa segue 3 fasi ben precise: la fase cardiovascolare, la fase di tonificazione e, infine, la fase di stretching. La fase cardiovascolare prevede lo svolgimento di esercizi di tipo aerobico alternati tra step ed altri esercizi a corpo libero.

Con la fase di tonificazione si procede ad un tipo di allenamento mirato su pochi muscoli e volto al loro rafforzamento grazie all’uso di appositi strumenti come i pesi, ad esempio. Con la fase di stretching si procede infine con il defaticamento dei muscoli e con esercizi che prevedono un allungamento degli stessi.

Pump

Tra i diversi tipi di allenamento a circuito (un tipo di allenamento con sovraccarichi eseguito svolgendo serie di esercizi multipli e usando ripetizioni medio-alte, basse intensità, senza pause, o con pause molto brevi tra gli esercizi) troviamo anche il Pump, un allenamento che lavora principalmente sulle fasce muscolari di tipo resistente (o lento), con pompaggio del muscolo. Queste fasce muscolari sono infatti caratterizzate da una notevole resistenza alla fatica, consentendo un numero di ripetizioni elevate di uno stesso esercizio.

Come funziona

Il Pump prevede l’utilizzo di facili combinazioni di movimenti mantenute fisse e ripetute. Ciò consente di imparare e concentrarsi sulla corretta esecuzione dei movimenti e sui carichi di lavoro. Gli esercizi di Pump sono solitamente accompagnati dalla musica, studiata appositamente in funzione dei movimenti. In poche parole, si tratta di un lavoro di resistenza il cui livello è dato dalla coreografia e dal carico utilizzato.

I benefici

Il Pump consente di ottenere i benefici del condizionamento muscolare. In una prima fase iniziale, questo tipo di allenamento migliora la resistenza anaerobica e, in una fase successiva, quando aumenta il ritmo degli esercizi, migliora anche la resistenza aerobica. Tra i benefici del Pump ricordiamo il rafforzamento di tendini e le ossa, l’eliminazione delle tossine per l’ossigenazione dei tessuti, la tonificazione dei muscoli e l’aumento del metabolismo basale.

Questi allenamenti sono utili per dimagrire?

Entrambi gli allenamenti stimolano l’organismo con sovraccarichi (nel Total Tone System durante la fase di tonificazione) e serie al fine di bruciare più calorie possibili. Inoltre, è scientificamente dimostrato che l’allenamento con i sovraccarichi porta ad aumento del metabolismo per circa quindici o sedici ore successive all’attività, mentre l’aerobica lo fa solo per alcune ore. In questo modo si ottimizza la propria composizione corporea e si avranno muscoli più tonici. Ricordiamo che la tonificazione della muscolatura è un processo graduale formato da esercizi che hanno lo scopo di aumentare il tono del muscolo senza innescare nessun meccanismo legato all'aumento del suo volume: di conseguenza, nessun timore: sono esercizi adatti anche alle donne che vogliono mantenersi in forma.