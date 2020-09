Allenarsi e divertirsi con la danza: le tendenze del momento

Fare movimento fisico e allo stesso tempo divertirsi, quale sport potremmo praticare per coniugare entrambe le cose? La risposta è forse ovvia, cosa c'è di meglio della danza? A ritmo di musica, grazie a questa pratica, è possibile mantenersi in forma, migliorare la postura e sciogliere lo stress divertendoci. Ci sono tanti modi di danzare, basta solo scegliere il tipo di ballo più adatto alle nostre esigenze e soprattutto ai nostri gusti: da soli, con un partner o in gruppo. Ecco allora tutte le tendenze del momento del mondo della danza.

Zumba

Diventato ormai un trend di successo da qualche anno, la zumba è davvero molto apprezzata. Si tratta di una lezione di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, combinati con i movimenti tradizionali dell'aerobica. I benefici derivati da questa disciplina sono molteplici: aumento del consumo energetico e ottimizzazione del dimagrimento; miglioramento del sistema cardiovascolare, respiratorio e muscolare; miglioramento dei metabolismi energetici e divertimento assicurato.

Stretching & Flexibility

Perfetto per chi vuole allungare la muscolatura e magari combattere gli errori posturali, lo Stretching & Flexibility è una fusione di esercizi: dallo stretching della danza orientale al contorsionismo fino ad arrivare alla sbarra a terra. Tra i benefici ricordiamo che attenua il mal di schiena; aiuta a dormire meglio; migliora la forza e la resistenza; previene l'osteoporosi; diminuisce lo stress e aiuta a rilassarsi; aiuta a prevenire l'incontinenza e riduce i problemi di prostata; migliora la coordinazione e l'equilibrio.

Bhangra

Il Bhangra è una danza originaria del Punjab ed è un ottimo allenamento fisico utile a far muovere tutti i muscoli del corpo con l'ausilio di canti allegri e abti coloratissimi. Tra i benefici ricordiamo che il Bhangra rafforza e tonifica i muscoli, alza il livello di stamina e fa lavorare bene il cuore. Il Bhangra usa tre parti del corpo: testa, braccia e gambe, permettendo di lavorare in modo completo.

Bollywood Dance

Ha origini indiane anche la Bollywood Dance, un mix di balli moderni occidentali come danza moderna, hip-hop e balli latini, ispirati ai film indiani che spopolano in Italia. Uno stile adatto a tutti, anche ai bambini, perché prevede passi semplici con salti e movimenti delle mani da coordinare in allegre coreografie. Tra i benefici ricordiamo la tonificazione le gambe e le braccia; che potenzia la muscolatura; tonifica i glutei e migliora la coordinazione.

American Tribal Style

Un ballo che nasce come improvvisazione, senza coreografia e unisce numerosi stili (orientale, gipsy, flamenco, persiano e indiano) è l'ATS, acronimo per American Tribal Style, una particolare fusion che mette insieme passi e postura della danza orientale, degli stili popolari del Nord Africa con elementi mutuati dal flamenco e dalla danza indiana.

Nu-Dance

Ideale per i più tradizionalisti, ovvero per chi vuole ballare in coppia. La Nu-Dance, il primo ballo di coppia antistress, facile da danzare, con pochi passi da imparare, ballabile su qualunque musica e con un partner uomo o donna.

Danza in fascia

Ideale per le neo-mamme, la danza in fascia è una disciplina dove mamma e bebè danzano attaccati grazie all’ausilio di un marsupio a fascia che trattiene il bimbo a contatto con il corpo della mamma mentre questa si muove a suon di musica. Tra i benefici ricordiamo che la danza in fascia migliora il senso dell'equilibrio e l'umore dei bambini.