Walk at Home: camminata e esercizi di aerobica per rimanere in forma comodamente da casa

Camminare è senza alcun dubbio uno dei metodi più facili e efficaci per perdere peso, basta praticare l'attività in modo regolare per 30 minuti al giorno per ottenere grandi risultati. Non sempre però tutti hanno il tempo necessario per fare una bella passeggiata al parco o in spiaggia, come fare allora per mantenersi in forma? Semplice: con il Walk at Home, la camminata da svolgere comodamente in casa per rimanere in forma senza il bisogno di andare in palestra o scendere in strada.

Walk at Home: cos'è

Un metodo ispirato ai famosi video dell'americana Leslie Sansone, autrice di programmi di aerobica. La base del Walk at Home è la camminata sul posto ma con in più 7 esercizi ispirati all'aerobica. In questo modo si può svolgere un lavoro aerobico a media intensità e bruciare delle calorie. Il programma prevede di svolgere questi esercizi almeno tre volte a settimana per quattro settimane consecutive, aumentando il tempo e l'intensità dell'allenamento (si comincia da 20 minuti per arrivare a 50 minuti).

Durante l'allenamento è essenziale mantenere una postura corretta (schiena dritta, pancia in dentro). Sarebbe preferibile allenarsi davanti ad uno specchio. Anche l'andatura è importante, l’andatura attiva è il mezzo più efficace per sfruttare tutti i benefici della camminata: perdere peso e rilassarsi. Ecco allora gli esercizi del Walk at Home da svolgere in casa.

Walk at Home: gli esercizi

Knee up alternati: partire in piedi con le gambe aperte alla larghezza del bacino. Sollevare il ginocchio e portarlo verso la mano sinistra col busto dritto, tornare in posizione di partenza ed eseguire lo stesso movimento con l'altra gamba.

Leg curl: partire in piedi con le gambe aperte alla larghezza del bacino. Spingere il tallone indietro come per colpirsi il gluteo. Tornare nella posizione iniziale e ripetere l'esercizio con l'altra gamba.

Camminata avanti ed indietro: andare avanti ed indietro mantenendo il busto dritto e gli addominali attivi con lo sguardo sempre rivolto davanti a te.

Camminata con braccia alzate: camminare avanti ed indietro aggiungendo il movimento delle braccia, portando le braccia in alto ed in basso.

Step touch: partire a gambe divaricate all'altezza del bacino con le mani sui fianchi e la pancia in dentro. Portare la gamba destra verso sinistra e poi spingendo con la punta del piede tornare in apertura e portare il peso del corpo sull'altra gamba.

V-step: partire in piedi, spostare in avanti il piede destro ed eseguire lo stesso movimento col piede sinistro per formare con i piedi una V. Fare lo stesso partendo col piede sinistro.

Kick alternati: partire in piedi con le gambe leggermente aperte; portare la gamba in avanti come per calciare un pallone senza muovere il busto. Tornare nella posizione di partenza ed eseguire lo stesso movimento con la gamba destra.

Camminare: tutti i benefici

Camminare apporta numerosi benefici sia alla mente che al corpo. Tra questi ricordiamo che aumenta l'energia grazie ad un maggiore flusso sanguigno che porta ossigeno e sostanze nutritive ai muscoli delle gambe e al cervello. Camminare aiuta il sistema nervoso aumentando i livelli dei neurotrasmettitori presenti nel cervello utili alla buona funzionalità di quest'ultimo.

Secondo uno studio, più a lungo e più veloce si cammina, maggiori sono i benefici anche per il cuore, dato che basta svolgere questa attività a un ritmo medio o veloce fra le cinque e le dieci ore a settimana per ridurre del 24% il rischio di morte per malattie cardiache rispetto invece ad una camminata a passo lento. Camminare serve anche a ridurre adrenalina e cortisolo, ormoni naturali dello stress, e quindi a migliorare l’umore. Infine, ricordiamo che aiuta a smaltire i chili di troppo.