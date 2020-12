Esercizi funzionali e allenamenti personalizzati con Zonnax

Ideato da Paviflex, Zonnax è perfetto sia per allenamenti individuali che di gruppo. Grazie all'app dedicata ogni utente potrà configurare la propria sessione d’allenamento interattiva e personalizzabile. Ecco come funziona

Una superficie ideale per svolgere tantissimi tipi di esercizi funzionali e allenamenti personalizzati. Ideato da Paviflex, Zonnax è perfetto sia per allenamenti individuali che di gruppo e viene costruito in base alle dimensioni della sala, dei programmi di allenamento realizzati e ai gusti personali.

Paviflex collabora con note aziende del settore fitness nella produzione di pavimenti per le varie zone di allenamento. Perfetto per creare i propri allenamenti, Zonnax è disponibile in diverse tipologie, adatte a sopportare pesi differenti, e personalizzabile con il logo del cliente, che può optare per i disegni disponibili, ovvero Evo Hoop, Evo Ladder, Flex Square e Feet Position.

Le superfici dei circuiti di allenamento sono realizzate con inserimenti in gomma di un colore contrastante e non si cancellano. L'azienda offre le superfici più comuni con cui realizzare infinite attività dove è possibile impiegare velocità, reazione, coordinazione, agilità, equilibrio, ritmo e potenza.

Zonnax App

E non è finita qui: con Zonnax App ogni utente potrà configurare la propria sessione d’allenamento sul circuito funzionale Zonnax. È possibile scegliere gli esercizi proposti dall’applicazione, combinarli in base alle diverse stazioni, ai turni e al numero di partecipanti, quindi aggiungere il sottofondo musicale dalla propria libreria. Con Zonnax App è possibile configurare 4 tipi di routine - Slide, forza, cardio e Hiit (High Intensity Interval Training, il metodo di allenamento che prevede l'alternanza tra periodi di esercizio anaerobico breve e intenso a periodi di recupero attivo mediante attività aerobica meno intensa in maniera consecutiva sullo stesso esercizio. Una forma di allenamento cardiovascolare misto in contrapposizione al più popolare allenamento aerobico a moderata intensità e a frequenza cardiaca costante, ovvero lo Steady State Training (Sst), utilizzato come strategia per il dimagrimento e il miglioramento della capacità cardiovascolare) -, e creare un proprio circuito impiegando l’opzione “personalizzata” che può essere utilizzata sul monitor del club, ma anche dagli utenti per creare un sessione d’allenamento individuale.

Ledflex

Zonnax, inoltre, è disponibile anche in una versione Pro che consente di videoregistrare gli allenamenti e ampliare la biblioteca con esercizi completamente custom, può infine integrarsi con Ledflex, il sistema d’illuminazione interattivo con sensori di prossimità integrati che funziona tramite satelliti a Led e un software intuitivo molto facile da usare. Un pavimento intelligente con luci integrate e sensori connessi a un software che permettono di aggiungere molteplici possibilità all’allenamento funzionale. Dalla sincronizzazione di luci e musica fino alla misurazione dei progressi dell’atleta durante i programmi di allenamento. Basta collegarlo alla rete Wi-fi e premere il tasto play per svolgere uno stimolante allenamento interattivo.