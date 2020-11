Riprodurre i movimenti degli animali per tonificare e dimagrire: nasce lo Zuu Fitness

Lo Zuu Fitness è una nuova disciplina che si esegue a corpo libero e non prevede l’utilizzo di attrezzi. Un allenamento dalla durata breve e dall’alto consumo calorico. Scopriamo come funziona l'attività che riproduce i movimenti degli animali

Una nuova disciplina nata in Australia, ideata da Nathan Helberg, un ex ginnasta che cercava un modo di allenarsi senza gravare sul sistema articolare. Giunto all'età di 34 anni non riusciva più ad allenarsi liberamente a causa di continui problemi osteo-articolari. Per questo motivo, iniziò a pensare a come poter svolgere attività fisica senza gravare sul sistema articolare pur continuando a sviluppare forza, potenza aerobica ed elasticità. Egli cominciò allora a studiare i movimenti di alcuni animali, ottenendo un allenamento molto efficace ma allo stesso tempo non traumatico per le articolazioni.

Nasce da qui lo Zuu Fitness, un tipo di attività che si esegue a corpo libero e non prevede l’utilizzo di attrezzi, sfruttando solo il peso corporeo. Si caratterizza per la durata breve dell'allenamento e per l’alto consumo calorico. In cosa consiste? Sembrerebbe forse bizzarro dire così, ma i movimenti dello Zuu Fitness riproducono quelli di alcune specie animali al fine di migliorare la tonicità muscolare, la coordinazione e l’agilità.

Lo Zuu Fitness lavora sia a livello aerobico che anaerobico e attraverso movimenti semplici, permette di lavorare su tutte le zone del corpo, anche su articolazioni e tendini. I movimenti che lo caratterizzano sono molto intensi dal punto di vista fisico e permettono di consumare calorie e tonificare i muscoli.

Zuu fitness: come funziona

Come leggiamo su Melarossa, lo Zuu Fitness si svolge solitamente in gruppo, con una musica di sottofondo che stimola la motivazione dei partecipanti e i movimenti degli esercizi. Come abbiamo detto prima, si pratica a corpo libero, ad eccezione di un solo attrezzo: l’ankorr. Una serie di elastici che servono a rendere i movimenti a corpo libero più duri ed intensi.

L’allenamento si basa sui movimenti primari e naturali del corpo umano: come piegarsi, spingere, tirare, saltare e così via. Tutti questi movimenti, trasformati in veri e propri esercizi per tonificare il corpo. Questi ultimi si svolgono in sequenza, senza pausa o al massimo con recuperi molto corti.

Inoltre, questo tipo di allenamento è caratterizzato sia da esercizi dinamici sia da esercizi isometrici. Quindi non solo salti e torsioni, ma anche posizioni da mantenere per un numero variabile di secondi che serviranno soprattutto ad accrescere il volume muscolare. Grazie alle diverse tipologie di esercizi, infatti, è possibile lavorare su diversi distretti muscolari.

Gli esercizi sono davvero tantissimi, ognuno di essi svolge una funziona particolare e lavora su una parte specifica del nostro corpo. L'Iguana’s Walk, ad esempio, è un esercizio che riproduce il modo di spostarsi degli Iguana. Si parte in posizione a quattro zampe. Si sposta il braccio destro e la gamba opposta leggermente in avanti piegando il ginocchio, si esegue un piegamento sulle braccia e si torna con i quattro arti allineati. Si sposta successivamente il braccio sinistro e la gamba opposta nel medesimo modo. Questo esercizio serve a potenziare il petto, le spalle e le braccia.

I benefici e i vantaggi dello Zuu Fitness

I benefici e i vantaggi che si possono ottenere da questo tipo di allenamento sono molteplici, tra questi ricordiamo che si tratta di esercizi ad alta intensità, ideali quindi per chi vuole quindi tonificare e dimagrire. È un allenamento perfetto per chi è sempre molto impegnato ed ha poco tempo libero a disposizione, in quanto è di breve durata. Si tratta di un tipo attività fisica adatta a tutti. Non grava sulle articolazioni, sviluppa sia la componente aerobica che quella anaerobica, brucia tante calorie in un tempo limitato. Sviluppa i muscoli, migliora la coordinazione, l’agilità e l’equilibrio, è divertente e aiuta a scaricare lo stress.