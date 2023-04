Come prendersi cura delle lenzuola e farle durare più a lungo

Le lenzuola hanno un rapporto intimo e quotidiano con il nostro corpo e con la nostra pelle. Per questo è fondamentale imparare a prendercene cura al meglio, dal lavaggio all’asciugatura, per assicurarci di essere a contatto con un prodotto sano, di qualità e che duri il più a lungo possibile.

Gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, ci raccontano come prendersi cura delle lenzuola per farle durare più a lungo e in ottime condizioni e ci svelano 5 trucchi infallibili provenienti dal sapere di una volta.

Lavare le lenzuola

Come lavare al meglio le lenzuola? Ovviamente una differenza importante è dettata dal tipo di tessuto, però se consideriamo indicativamente un tessuto come il cotone 100% naturale, è importante mantenere una temperatura massima di 40 gradi con una centrifuga massima di 800 giri. Questo vale soprattutto per i tessuti pregiati come ad esempio il raso, in questo caso una centrifuga alta va ad aggredire le fibre danneggiandole, creando i classici pallini in superficie che danno fastidio nel momento in cui ci si appoggia sul cuscino, oppure si formano delle pieghe troppo rigide, che non riusciamo a eliminare nemmeno attraverso la stiratura.

Per quanto riguarda la scelta dei detergenti, si raccomanda di prediligere quelli non aggressivi e di aggiungere sempre l’ammorbidente (anch’esso delicato).

Un’attenzione speciale va rivolta al momento in cui si carica la lavatrice, che non va mai sovraccaricata per due motivi: le lenzuola non si lavano bene e la fase di stiro si complica notevolmente.

Infine non bisogna mai mischiare i colori: capi scuri con capi scuri, capi chiari con capi chiari.

Asciugare le lenzuola

Per asciugare le lenzuola ci sono due opzioni: il classico stendibiancheria oppure l’asciugatrice. Vediamo come comportarci in entrambi i casi.

Stendibiancheria. Se si dispone di una casa con giardino o di un balcone, l’ideale è stendere le lenzuola all’aria aperta. In caso si stenda in casa, si raccomanda di stendere in una stanza arieggiata perché l’umidità rilasciata durante l’asciugatura potrebbe dare un cattivo odore alle nostre lenzuola.

Asciugatrice. Bisogna stare attenti a non selezionare una temperatura eccessivamente elevata. Un consiglio è quello di interrompere il ciclo di asciugatura dieci minuti prima perché il capo, essendo ancora umido, ci permette di piegarlo bene, stendendolo con cura su un piano e tirandolo sfruttando l’umidità naturale del tessuto, si potrà quasi evitare di stirare.

Ricordiamoci: Chi meglio stende meno stira.

Come piegare le lenzuola

Piegare le lenzuola solitamente è una mansione impegnativa, soprattutto se si è da soli. Per questo si raccomanda di appoggiare le lenzuola (o copripiumino) e iniziare per la larghezza, che è il lato più corto, sempre aiutandosi con il tavolo. Per evitare pieghe quando si va a vestire il letto, si consiglia di piegare il meno possibile, al massimo in tre. Un’alternativa interessante è quella di arrotolarlo creando un cilindro ordinato da riporre nell’armadio.

Sistemare le lenzuola

Le lenzuola vanno riposte negli armadi piegate con cura e correttamente, o a forma di quadrato o di rettangolo. L’ideale è mettere il lenzuolo sotto e quello sopra l’uno sopra l’altro e devono avere il più possibile la stessa forma e dimensione. Un’altra attenzione importante è quella di riservare alle lenzuola uno spazio esclusivo, dedicato alla biancheria per la casa, e non mischiarli insieme ai capi di abbigliamento. Inoltre si possono usare dei sacchetti di tela per conservare i completi letto che si usano meno, così da proteggerli dall’umidità e dalla polvere. Un’altra opzione è quella di mettere le lenzuola piegate con cura all’interno di una federa.

Infine, mantenere sempre un profumo di fresco e pulito all’interno degli armadi è essenziale, perché è lo stesso che avranno le lenzuola quando prepariamo il letto. Si può usare un’acqua profumata per stirare, oppure mettere dei sacchettini di tessuto con fiori secchi ed oli essenziali all’interno degli armadi.

Leggere bene l'etichetta

Le etichette sono un alleato fondamentale per sapere come comportarci per la manutenzione di un capo. Imparare a leggerle con attenzione prima di procedere con i lavaggi è una buona abitudine. A volte pensiamo di sapere come fare perché abituati a lavare e trattare prodotti simili e invece ci sbagliamo.

Non tutti i tessuti di cotone, ad esempio, ammettono l’uso di candeggina, oppure un lavaggio di 60 gradi, per questo la cosa migliore è valutare ogni capo in modo esclusivo, facendosi guidare dall’esperienza ma soprattutto dall’etichetta.