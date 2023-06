Portare la propria biancheria per la casa anche in vacanza: ecco l’ultima tendenza del quiet luxury

Imperversa il trend del quiet luxury, da TikTok alle serie di culto come Succession, e sarà la tendenza più popolare dell’estate: uno stile discreto, che fa dell’eleganza la sua cifra stilistica e che si basa sulla scelta di tessuti di alta qualità, in cui il lusso è pacato, implicito e mai ostentato. Per seguire questa tendenza anche la valigia delle vacanze si trasforma, qualunque sia la nostra destinazione di viaggio la biancheria ci segue e risponde alle nostre esigenze.

Ferò, azienda italiana di home textile d’alta gamma, ci svela alcuni consigli per rendere impeccabile la nostra valigia: portare con noi pochi selezionati pezzi di biancheria per la casa, infatti, può assicurarci non solo di avere il meritato riposo ma di rispondere ad un’idea di eleganza senza compromessi. La differenza la fa proprio la qualità dei tessuti che valorizza l’artigianalità, le lavorazioni e l’unicità di questi preziosi prodotti tessili.

Telo mare

Forme, colori e dimensioni improbabili possono capitare quando il telo mare viene fornito dalla struttura dove soggiorniamo per la vacanza. Ma l’aspetto più importante resta il tessuto: quello ideale deve essere morbido e avvolgente così da permetterci di sdraiarci all’asciutto a goderci il sole. Meglio evitare la microfibra che contiene microplastica, e optare invece per un tessuto naturale come il classico cotone.

Set bagno

Quante volte ci è purtroppo capitato in vacanza di trovare asciugamani ormai ruvidi e senza morbidezza da dover utilizzare sulla nostra pelle delicata. Ricordiamoci allora di mettere in valigia un buon set da bagno in cotone, capace di regalarci una meritata coccola di benessere a inizio e fine giornata avvolgendoci in un morbido abbraccio.

Telo multiuso

Un accessorio indispensabile da portare con sé, indipendentemente dalla meta, è il telo multiuso. La sua versatilità permette di utilizzarlo in occasione di un pic-nic in montagna così come sulla sabbia in riva al mare. Leggerezza e dimensioni contenute sono le caratteristiche principali, insieme al tessuto perfetto come il lino, che occupa poco spazio in valigia.

Federe letto

Una coppia di federe per dormire non può mai mancare in valigia. Il tessuto migliore per la stagione estiva è il percalle di cotone, dalla trama fitta e liscia: estremamente morbido e allo stesso tempo resistente. In questo modo, potremo assicurarci un confortevole riposo facendo traspirare la nostra pelle nel modo corretto e coccolando anche i nostri capelli.