Assegnare il genere ad un figlio condiziona la sua espressione sessuale

Molti genitori presumono il genere del proprio bambino in base al sesso biologico. Ma è giusto etichettare l’identità di genere sin dalla nascita, o questo può condizionare la sua espressione sessuale? Ad aver sollevato la riflessione, la ricerca sociale dopo aver constatato che questa pratica è comune tra i genitori cisgender (coloro che si identificano nel sesso biologico assegnato alla nascita) ma non tra i genitori trasgender non binari (non completamente maschi nè femmine) e binari. Secondo le stime più recenti, negli Usa - dove la famiglia transgender è una realtà - il 19-50% degli adulti transgender e circa il 25% degli adulti non binari sono genitori. Inoltre, sempre più transgender senza figli saranno intenzionati a diventare genitori in futuro. Alla luce di questo cambiamento, che abbatte tabù e traccia la strada a nuove forme di famiglia, gli scienziati sociali sono sempre più interessati a studiare i collegamenti tra l'identità di genere dei genitori e lo sviluppo del genere dei bambini con genitori transgender. A tal proposito la teoria della transfamiglia suggerisce che la presenza di una persona transgender in famiglia può sfidare gli stereotipi legati al genere in modi che influenzano i processi familiari. Ad esempio, i bambini di 6-8 anni con un fratello transgender possono sviluppare convinzioni meno stereotipate, e accettare la non conformità di genere degli altri, più dei bambini con un fratello cisgender.

Ora uno studio condotto da un team del Penn State e del Guilford College ha indagato come i genitori transgender non binari e binari si relazionano coi loro figli, e scoperto che molti di loro esitano a etichettare l'identità di genere del proprio figlio, soprattutto se ha un'età inferiore ai sei anni. “Ricerche precedenti hanno dimostrato che il misgender, o l’etichettare in maniera errata l'identità di genere di qualcuno (donna, uomo, non binaria o un'altra identità di genere), spesso danneggia la salute mentale e fisica di una persona - ha affermato Samantha L.Tornello, della Penn State -. Alla luce di questo, La nostra ricerca suggerisce che i genitori transgender possono offrire ai propri figli ambienti di supporto per esplorare la propria identità ed espressione di genere”. I risultati dello studio sono stati pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology.

La teoria della trans-famiglia

L'auto-categorizzazione della propria identità di genere si sviluppa tipicamente nella prima infanzia. Molti bambini prima verbalizzano la loro identità di genere, come "Sono un ragazzo" o "Sono una ragazza", già tra i 18 e i 24 mesi, mentre altri bambini sembrano sviluppare un'identità di genere a partire dai 3 anni. In uno studio su bambini transgender e cisgender di età compresa tra 3 e 5 anni, i gruppi avevano la stessa probabilità di auto-classificare la propria identità di genere. Prima dell'auto-categorizzazione, tuttavia, la maggior parte dei sistemi legali, medici e sociali nelle democrazie industrializzate assume etichette di identità di genere del feto e del neonato basate sull'aspetto dei genitali esterni. Pertanto, a differenza di molti genitori cisgender, la teoria della transfamiglia suggerisce che i genitori transgender non binari e binari rsono più consapevoli del fatto che etichettare troppo presto i propri figli piccoli come ‘femmine’ o ‘maschi’ potrebbe danneggiarli generando su di loro una certa pressione e aspettativa di genere. Per questo motivo, sono più propensi ad aspettare che i bambini manifestino la propria auto-categorizzazione prima di etichettare la sua identità di genere.

Lo studio

Lo studio ha effettuato sondaggi online su 64 genitori transgender non binari e binari di bambini di età compresa tra un anno e mezzo e sei anni, provenienti dagli Stati Uniti. Le persone transgender binarie sono quelle che si identificano principalmente come donne, ragazze, uomini o ragazzi; le persone non binarie sono quelle la cui identità di genere non è racchiusa in queste etichette. I ricercatori hanno prima chiesto ai genitori il sesso assegnato al loro bambino alla nascita e la sua attuale identità di genere e poi chiesto di valutare l'espressione di genere del proprio figlio attraverso l'Inventario delle Attività Prescolastiche o PSAI (una misura utilizzata per valutare gli interessi e i comportamenti di genere nei bambini di età compresa tra un anno e mezzo e sei anni). Pertanto, i genitori, in base a una scala Likert da mai (1) a molto spesso (5), hanno valutato la frequenza con cui il loro bambino interagiva o si divertiva con giocattoli mascolinizzati e femminilizzati (ad es. set di attrezzi e gioielli), praticava attività come arrampicarsi o giocare a casa, e valutato le caratteristiche della personalità in base a se i figli si divertivano con giochi rudi, apprezzavano le cose carine, ecc.

Il 41% dei genitori transgender non etichetta l’identità di genere del proprio figlio

La maggior parte dei partecipanti (59%) ha riferito l'identità di genere attuale del proprio figlio (21 ragazzi cisgender, 16 ragazze cisgender, 1 ragazza transgender). Gli altri partecipanti (41%) - la gran parte genitori di bambini piccoli - non hanno segnalato l'attuale identità di genere del proprio figlio, scegliendo una le risposte: “sconosciuto”, “scelgo di non etichettare” o “autodescrivi” (con un campo di testo vuoto in cui scrivere la propria risposta). Questi genitori hanno descritto un bambino di genere fluido o un bambino che non aveva ancora verbalizzato la propria identità di genere. Diversi partecipanti hanno suggerito che l'identità di genere del bambino sarebbe diventata evidente nel tempo, dicendo: "Penso che sia troppo presto per saperlo" o "non si identifica ancora in alcun modo". Diversi partecipanti hanno descritto bambini che alternano identità femminili e maschili o identità o espressioni binarie e non binarie. Un intervistato ha riferito che il ritardo del linguaggio del figlio impediva al bambino di comunicare un'identità di genere, quindi il genitore ha ammesso di non conoscere l'identità di genere del bambino. Al contrario, tutti i partecipanti hanno riferito che al loro bambino è stato assegnato un sesso binario alla nascita.

"Questo studio non può stabilire se i genitori transgender assegnano ai propri figli nomi o pronomi di genere, o se li socializzano in altro modo", ha detto Rachel G. Riskind, del Guilford College. "Ma suggerisce che i genitori transgender esitino a etichettare l'identità di genere del proprio figlio prima che il bambino possa comunicarlo da solo”.

I bambini più grandi e maschi (alla nascita) giocano in modi più espansivi di genere

Per quanto riguarda la valutazione degli interessi e comportamenti di genere (espressione di genere), i risultati del sondaggio hanno mostrato che molti bambini con genitori transgender giocano in modi conformi alle aspettative sociali di genere, mentre altri giocano in modi più espansivi di genere. In particolare, i genitori transgender non binari hanno riferito che i loro figli - soprattutto quelli cui è stato assegnato il sesso maschile alla nascita e bambini più grandi - si impegnavano in giochi più espansivi di genere. Al contrario, i genitori transgender binari hanno riportato che i loro figli, di tutte le età, si impegnavano con giochi di genere, così come hanno riferito i genitori non binari con bambini più piccoli. "I risultati - spiegano i ricercatori - supportano la teoria della transfamiglia e mostrano le differenze tra famiglie con genitori transgender non binari e binari".

Le ideologie di genere dei genitori influenzano l'espressione (ma non l’identità) sessuale del bambino

A supportare la teoria della transfamiglia anche ricerche precedenti che suggeriscono come le ideologie di genere dei genitori sembrano influenzare l'espressione di genere del bambino (ma non l’identità sessuale). Coetanei, media, insegnanti, genitori e altri membri della famiglia possono influenzare l'espressione di genere del bambino comunicando direttamente e indirettamente norme e atteggiamenti di genere ai bambini spingendoli a conformarsi a essi. Al contrario, i genitori con un'idea di ruoli di genere più flessibile e una visione del lavoro meno tipizzata per genere riferiscono che il comportamento dei loro figli è meno conforme alle aspettative di genere.

Sono ancora poche le ricerche sull'espressione di genere tra i bambini con genitori transgender, tuttavia la teoria della transfamiglia e la ricerca su neonati e bambini piccoli con genitori lesbiche, gay o eterosessuali, suggerisce che incoraggiare i bambini a conformarsi alle aspettative di genere influenza la sua espressione di genere. Al contrario non etichettare l'identità di genere sino a una certa età consente ai figli di avere la libertà di esplorare la propria identità ed espressione di genere, ed evitare potenziali danni. "Il nostro - ha concluso la Tornello - è uno dei più grandi studi incentrati sul genere dei bambini piccoli con genitori transgender. E informerà ulteriormente la nostra comprensione dello sviluppo di genere, della genitorialità e dello sviluppo del bambino in modo più ampio".