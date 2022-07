All'università arrivano i bagni "genderless", senza distinzione tra maschi e femmine

Novità al Politecnico di Torino: sono in arrivo i bagni neutri, cioè genderless che non fanno distinzione tra uomo e donna. Un tema caldo negli ultimi tempi in ambito accademico e anche scolastico. In città infatti, questo passo era già stato fatto dal Liceo Alfieri e presto potrebbe essere compiuto anche dall'Ateneo torinese che si è impegnato a valutarne la fattibilità e che non ha trovato opposizioni nel Senato Accademico. E le toilettes senza genere torinesi potrebbero essere tra le prime di questo tipo a fare la comparsa nelle università italiane: i bagni no gender sono per esempio già stati inaugurati, proprio lo scorso giugno, all'Ateneo di Pisa.

In autunno lo studio di fattibilità potrebbe essere già pronto: gli studenti del collettivo Alter.Polis che avevano avanzato la proposta per migliorare gli spazi universitari, avevano chiesto di aggiungere i bagni senza alcuna distinzione tra i sessi a quelli già esistenti, ma dal Senato Accademico spiegano che non è escluso che si intervenga su quelli già presenti.

"Saremo il primo Ateneo ad avere approvato la valutazione e l’istituzione di questi ambienti negli organi di governo ufficiali - spiega il collettivo Alter.Polis -, portandoci come avanguardia all’interno del panorama universitario italiano e dandoci la possibilità di influenzare la realtà di moltissime persone. Questo è un cambiamento di mentalità - prosegue -, lontana dalla logica del binarismo attualmente utilizzato nella gestione degli spazi sanitari pubblici e vicina ad una concezione più inclusiva e pragmatica".