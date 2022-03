Come affrontare la "nuova" paura della guerra: i consigli dello psichiatra

Le guerre, così come le epidemie e le catastrofi ambientali hanno sempre portato conseguenze, a livello geografico, politico, sociale, ma anche psicologico. La pandemia di Covid-19 ha ad esempio avuto importanti effetti non solo sull'economia mondiale, ma anche sulla sfera mentale e picologica di intere popolazioni: secondo gli ultimi dati epidemiologici il 31% della popolazione a livello mondiale ha sintomi di tipo depressivo, il 29% di tipo ansioso, e il 32% di stress piscologico. Ma a pagare il prezzo più alto, come sempre, sono i più giovani: secondo l’ultimo report mondiale dell’Unicef un minorenne su tre nel mondo ha una situazione di disagio psicologico, uno su cinque ha sintomi depressivi ed uno su sette ha una patologia psichica strutturata. Questi dati suggeriscono come sia via in Italia, e nel resto del mondo, una condizione di malessere diffusa, condizione che si è ulteriormente aggravata con lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia il 24 febbraio.

In che modo il mix guerra-pandemia aggreverà ulteriormente la condizione psicologica degli italiani? Che ruolo giocano i media nell'alimentare emozioni negative? E come gestire la paura di una guerra che potrebbe coinvolgerci sempre più da vicino? Ne abbiamo parlato con Massimo di Giannantonio, presidente della Società Italiana di Psichiatria (SIP).

Prof. di Giannantonio, la pandemia ha impattato in maniera significativa sulla sfera psicologica ed emozionale di tutti gli italiani. In che modo la guerra in Ucraina tenderà ad acuire il disagio psichico di due anni di emergenza Covid?

“Il mix guerra-pandemia è causa di un enorme stress. Lo stress, dal punto di vista scientifico, è una stimolazione dei sistemi neurobiologici dell’individuo che servono a conservare la vita e ad allontanarsi dai pericoli. Due anni di pandemia e, ora, le notizie della guerra acuiscono in un modo drammatico la condizione di stress cronico degli italiani. Questo perché di fronte a una situazione, come quella che stiamo vivendo, in cui non possiamo né aggredire né sfuggire lo stimolo stressante, lo stress acuto si trasforma in stress cronico e diventa sintomatico. Tra i sintomi principali c’è l’insonnia intermittente, ansietà diurna, perdita o aumento dell’appetito, condizioni di ansia che vengono scaricate sul corpo e, quindi, un aumento dei vissuti ipocondriaci. Questi sintomi hanno, poi, a seconda dei profili di personalità dei singoli individui conseguenze diverse”.

Quali sono i soggetti più a rischio, più vulnerabili?

“I profili di personalità più vulnerabili sono quelli più sottoposti a stress e a traumi pregressi, maggiormente legati a condizioni di maturazioni psico-sociali insoddisfacenti o inadeguate. Prendiamo ad esempio la prima e la seconda infanzia, chi ha perso il lavoro, le famiglie monoreddito, le famiglia composte da una madre e un figlio. In questi soggetti co-fattori di sofferenza aumentano la sintomatologia e, quindi, la portata delle conseguenze dello stress cronico”.

In questo ultimo anno si è parlato molto di burnout legato alla pandemia. Di cosa si tratta?

“Il burnout è la cosiddetta sindrome di affaticamento, sindrome di esaurimento delle risorse fisiche a disposizione. E’ una condizione spiegata scientificamente come un drammatico squilibrio tra le risorse e i compiti disponibili. Il burnout si verifica, quindi, quando ci sono troppi compiti da svolgere e troppo poche risorse per assolvere a questi compiti, ma si può scatenare anche in e situazioni opposte, quando cioè c’è un eccesso di risorse rispetto ai compiti che devono essere assolti. La persona che soffre burnout si sente demotivata, si sente “bruciata” – come dicono gli inglesi -, che si sente priva di motivazioni, in preda al disorientamento, all’ansia, in condizioni di ritiro autistico con la conseguente perdita della motivazione, delle relazioni, e, nei casi estremi, della perdita dell’identità (partire dall’identità lavorativa fino a quella personale)”.

Nell'ultimo anno avete registrato una crescita del consumo di ansiolitici e farmaci anti-depressivi?

“Sì, mell’ultimo anno abbiamo registrato, da un lato, un aumento delle richieste di intervento presso il circuito dei Dipartimenti di Salute menatale, e, dall’altro, del consumo di certe categorie di psicofarmaci. Abbiamo registrato un +22% nella vendita di farmaci ansiolitici, e in particolare di ipno-inducenti (farmaci che inducono il sonno), e un +12,5 nella vendita di farmaci anti-depressivi. Questi dati suggeriscono che c’è stato un notevole aumento dei disturbi ansiosi, sia nell’ambito dell’ansia libera, sia nella sfera dell’ansia somatizzata, sia nella sfera della insonnia con la rottura del delicatissimo sonno-veglia, con conseguenze sul piano biologico e nictemerale”.

In che modo la sfera psicologia reagisce alle continue notizie, immagini e video che propongo i media relative, prima al Covid, e ora alla guerra?

“Nella sfera psicologica si possono registrare due reazioni “estreme”: una, largamente maggioritaria nella popolazione, caratterizzata dalla perdita di motivazione, dalla nascita di sintomi somatici, come quelli che abbiamo definito prima, della sfera ansiosa, della sfera depressiva, della sfera motivazionale e anche della sfera cognitiva (quindi perdita di entusiasmo, perdita di motivazioni, perdita dell’identità, perdita del senso della vita); e un’altra, assolutamente minoritaria, caratterizzata da quello che noi definiamo un “rimbalzo maniacale”, quindi da azioni quali, ad esempio, l’abbandono del lavoro, il sentire una sorta di spinta interiore al combattimento, alla lotta, alla reazione.. quindi, una risposta opposta e differente rispetto alla prima. Questa dicotomia riflette perfettamente la dinamica che esiste tra due grandi meccanismi di fondo dell’apparato mentale dell’homo Sapiens: da un lato il meccanismo notturno, che interviene quando cessa la luce, quando arriva l’inverno, quando la capacità di azione e reazione viene meno; e dall’altra parte la dimensione diurna, la dimensione estiva, la dimensione calda, la dimensione attiva, dove tutto viene ipertrofizzato, tutto viene esagerato, stimolato, correndo anche il rischio di superare, con una sorta di eccitamento legato alle condizioni di stress, i livelli di normalità, i livelli di lettura soddisfacente del cosiddetto “principio di realtà””.

Che ruolo stanno avendo i media e i social network nell’alimentare ansie e paure?

“Quando parliamo di media, dobbiamo distinguere tra media che agiscono in società democratiche dove è garantito il diritto del singolo di esprimere la propria opinione, e media che agiscono in strutture sociali prive di democrazia e del rispetto delle opinioni altrui, dove non c’è la libertà di stampa e dove prevalgono forme di prevenzione e di censura. E poi non possiamo non menzionare il ruolo centrale che hanno i media moderni, i social network, dove è la popolazione dal basso che proietta le informazioni. Il tema dei media liberi è un tema all’interno del quale c’è un grande dibattito in corso: “La libertà rappresentata dall’Internet, rappresentata dalla libertà di stampa, è qualche cosa che deve essere circoscritta, che deve controllata oppure no”. Alla fine dei conti è assai meglio che vi sia una totale libertà di espressione dei media, nella quale le persone possono farsi una loro idea personale, piuttosto che introdurre meccanismi di censura e controllo, che sono il prolegomeno di una difficoltà e di una limitazione alla limitazione della libertà di espressione. In questi giorni stanno sono state pubblicare le statistiche di grandi Società internazionali della pubblica opinione che mostrano come sia molto cresciuta la quantità di informazioni che si vogliono ricevere dai siti ufficiali, siti ufficiali delle democrazie dove è garantita l’obiettività della informazione, la serietà dei professionisti che costruiscono le notizie, prerogative che proteggono l’utente dalle Fake news. Ovviamente, tutto questo non avviene dove il divieto di censura e la libertà di stama, o nei social network dove prevalgono alcuni indirizzi di pensiero e di ragionamento non scientifico, non equilibrato come nel caso della comunicazione dei NO VAX”.

Quali consigli vuole dare agli italiani per affrontare al meglio la paura della guerra?

“Il consiglio è quello di avere la consapevolezza che la sfera interiore dell’umanità si fonda sulle capacità di resilienza e di reazione di fronte alle cose più drammatiche e più terribili. Pensiamo all’Europa che è riuscita a ricostruire le fondamenta del proprio vivere civile dopo la Seconda guerra mondiale, pensiamo ai cittadini giapponesi che dopo la tragedia dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki hanno avuto la capacità e la volontà di risolvere questi drammi. Non bisogna mai perdere la speranza, perché gli esseri umani tendono sempre a preservare la vita. In questi momenti difficili occorre avere la consapevolezza che la pace e la concordia avranno il sopravvento su tutte le altre situazioni. Adesso dobbiamo avere tutti un ottimismo realistico”.