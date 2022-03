Come puoi cambiare la tua personalità: lo svela uno studio

La gran parte di noi crede che da un certo punto della vita in poi, che coincide più o meno con l’età matura, non possiamo più modificare la nostra personalità. E, addirittura, che con il passare degli anni la nostra struttura si irrigidisca sempre più e diventi ancora più difficile da modificare. In effetti, molte teorie psicologiche ritengono che i tratti della personalità di base si formino precocemente e rimangano stabili nel tempo. Ma ricerche più recenti hanno dimostrato che non è proprio così.

Un team di ricerca dell’Università di Zurigo, guidato dallo psicologo Mathias Allemand ha cercato di capire, attraverso studi ed esperimenti, se possiamo cambiare la nostra personalità e come modificarla nel modo in cui più desideriano, affermando che i tratti della personalità non sono rigidi ma malleabili per tutta la vita.

Le teorie dei tratti della personalità

Tra le più importanti teorie della personalità vi sono quelle dei tratti psicologici. Per “tratti” si intendono quelle caratteristiche della personalità, per lo più ritenute di origine genetica, e quindi difficilmente modificabili, che influenzano il comportamento umano in modo stabile. I tratti si oppongono agli “stati” che sono definiti, invece, come disposizioni transitorie della personalità e, in quanto tali, sono, facilmente modificabili. Secondo queste teorie, la personalità è data dalla somma dei tratti di un individuo che sarebbero in grado di spiegare il comportamento osservato.

La teoria dei Big Five

Ad oggi la teoria che più di tutte è in grado di spiegare la variabilità individuale è quella dei “Big Five”, secondo cui la struttura della personalità si basa su cinque grandi fattori:

coscienziosità (una persona coscienziosa tende a svolgere bene i compiti assegnati e a prendere sul serio gli obblighi verso gli altri);

gradevolezza o amicalità (tale tratto si manifesta con caratteristiche comportamentali individuali come gentilezza, simpatia, collaboratività, cordialità e premurosità);

estroversione (l’estroverso tende ad essere socievole e assertivo);

apertura all’esperienza (questa dimensione comprende sotto-dimensioni, ovvero la fantasia, la sensibilità estetica, l'attenzione ai sentimenti interiori, la preferenza per la varietà e la curiosità intellettuale);

nevroticismo o instabilità emotiva (il nevrotico ha più probabilità della media di provare sentimenti come ansia, preoccupazione, paura, rabbia, frustrazione, invidia, gelosia, senso di colpa, umore depresso e solitudine).

Secondo tale teoria, i tratti rappresentano variabili latenti (ossia non osservabili direttamente) che spiegano il comportamento umano manifesto: possono prevedere ogni tipo di pensiero e comportamento, dai gusti musicali ai tweet al modo di camminare, alla vita sessuale, ecc. Ridurre l'intero carattere di una persona a cinque tratti può sembrare eccessivamente semplicistico, ma la ricerca ha dimostrato che la malleabilità di queste ampie categorie possono avere un'influenza enorme su importanti risultati della vita.

Il problema è la personalità o un tratto di essa?

Mentre secondo uno studio i tratti della personalità possono essere utilizzati per prevedere tre esiti critici della vita quali la mortalità, il divorzio e il successo professionale, al pari di altri fattori determinanti, come lo stato socioeconomico e la capacità cognitiva, alcuni studi hanno dimostrato che le persone con livelli più elevati di coscienziosità tendono a vivere più a lungo, a godere di relazioni migliori e a raggiungere maggiori risultati accademici e professionali. Altri studi ancora hanno, invece, dimostrato come il nevroticissimo abbia un forte impatto sulla salute mentale.

“Questi risultati - ha affermato lo psicologo Mathias Allemand dell'Università di Zurigo - dimostrano come chi soffre di depressione, ansia e altri problemi di salute mentale non deve puntare il dito contro la loro personalità ma solo contro uno o più tratti di essa”.

Cambiare personalità è processo naturale ma molto lento

Partendo dal presupposto, dimostrato da più studi, secondo cui le nostre personalità non rimangono fisse nel tempo, ma cambiano nel corso della vita, Allemand ha avviato un progetto di ricerca sull'uso di interventi mirati per aiutare le persone ad apportare cambiamenti desiderati ad alcuni tratti della personalità. "La personalità - ha affermato Allemand - può cambiare nell'età adulta, nella mezza età e persino nella vecchiaia. Questo cambiamento avviene senza alcun intervento, quindi, è un processo naturale ma anche un processo molto lento”.

Quanto tempo ci si impiega a cambiare la propria personalità

Secondo uno studio del 2019 la personalità è malleabile e può cambiare dai 16 ai 66 anni. I ricercatori ritengono che un modello generale di "maturazione" possa essere rilevato nella maggior parte degli individui. Questo ci fa presumere che un uomo di 60 anni sarà più coscienzioso, più gradevole ed emotivamente più stabile di quando era adolescenziale. Anche se la classifica dei tratti della personalità rimane abbastanza stabile nel corso della vita: quindi, qualcuno che è più coscienzioso dei suoi coetanei di 16 anni sarà più coscienzioso dei suoi coetanei a 30, 50 e 70, ecc. Allo stesso modo, qualcuno che è più gradevole della media a 60 anni sarò quasi certamente più gradevole della media a 20 anni.

Un altro studio, invece, suggerisce che specifici cambiamenti dei tratti della personalità tendono a verificarsi durante diverse fasi della vita. Ad esempio, le persone tendono a diventare meno nevrotiche e più coscienziose tra i 20 e i 40 anni, e più orientati verso la dominanza sociale, un aspetto dell'estroversione. Nel frattempo, l'apertura all'esperienza e alla vitalità sociale (altra componente dell’estroversione) in genere aumentano durante l'adolescenza ma diminuiscono con la vecchiaia.

Con gli interventi clinici il tempo si riduce

Mentre gli studi sopra citati mostrano il naturale cambiamento della personalità nel corso della vita, altri studi, tra cui quello di Allemand (di cui parleremo tra poco) hanno dimostrato che simili cambiamenti possono verificarsi molto più rapidamente con trattamenti clinici per curare alcuni problemi di salute mentale. In particolare, uno studio ha scoperto che dopo soli sei mesi, le persone che erano state sottoposte alla terapia diventavano meno nevrotiche e più estroverse, sebbene questi cambiamenti dipendessero in gran parte dalla natura delle condizioni di partenza dei pazienti. Chi soffriva di disturbi d'ansia, ad esempio, tendeva a mostrare maggiori cambiamenti nei tratti della personalità, mentre quelli con dipendenza sperimentavano minori cambiamenti.

Modificare i tratti della personalità con l'aiuto di un’app

Allemand e colleghi hanno pubblicato di recente uno studio in cui hanno sottoposto a un esperimento 1523 persone che volevano cambiare la propria personalità. I partecipanti sono stati supportati lungo il percorso di cambiamento, della durata di tre mesi, da un'app per smartphone, chiamata “PEACH” (PErsonality coACH) e progettata dai ricercatori in conformità con le ultime ricerche in psicoterapia.

"Ci interessava capire come sono i tratti plastici della personalità in brevi periodi di tempo", ha spiegato Allemand. Ma non solo, il team voleva capire anche se questi tratti possono essere manipolati intenzionalmente per apportare cambiamenti specifici desiderati da ciascun partecipante. "Per cambiare personalità, è importante fare le cose regolarmente e con questo intervento digitale possiamo ricordare alle persone ogni giorno i loro obiettivi e suggerire compiti comportamentali”, hanno dichiarato i ricercatori.

Le 4 componenti chiave per cambiare personalità

Lo studio di Allemand parte dal presupposto secondo cui il cambiamento della personalità deve basarsi su quattro componenti chiave:

Essere motivati al cambiamento, che comporta una inevitabile “discrepanza” tra la personalità effettiva e quella desiderata di una persona. Attivare “risorse”, cioè amici e parenti che ti possano aiutare a modificare i tratti; Sviluppare nuovi comportamenti: se una persona è un pò introversa e vorrebbe diventare più estroversa, è importante addestrare nuovi comportamenti estroversi come parlare con uno sconosciuto. A tal proposito Allemand ha dichiarato: "Se desideri cambiare la tua personalità, è molto importante ampliare il tuo repertorio comportamentale", ha spiegato Allemand. Cambiare il modo in cui si pensa ai propri comportamenti e all'esperienze di vita quotidiana: a tal proposito, Allemand ha affermatc: “Con questo studio abbiamo cercando di dare ai partecipanti compiti per supportare le loro competenze di autoriflessione”.

L'app è stata utilizzata con l'obiettivo di promuovere queste componenti fondamentali del cambiamento della personalità fornendo "microinterventi" come video informativi su cosa comportano i diversi tratti, segnali comportamentali e attività di autoriflessione.

La personalità è cambiata dopo soli tre mesi

A conclusione del periodo di studio di tre mesi, i cambiamenti della personalità auto-riferiti erano considerevolmente maggiori tra gli utenti dell'app rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Nello specifico le persone che avevano deciso di diventare emotivamente più stabili o meno nevrotici hanno notato cambiamenti positivi dopo aver utilizzato l'app per soli tre mesi, sebbene coloro che speravano di diventare più estroversi abbiano fatto progressi ma più piccoli.

Inoltre i ricercatori hanno osservato che un sottocampione più piccolo di persone è stato in grado di diventare più gradevole, e anche chi voleva diventare meno gradevole è riuscito a raggiungere l'obiettivo. "Con la nostra ricerca - ha affermato Allemand - abbiamo dimostrato che con un intervento digitale nell'arco di tre mesi, è possibile modificare i tratti della personalità che vogliamo".

Per cambiare personalità devi essere davvero motivato!

Per verificare i cambiamenti auto-riferiti nei tratti della personalità dei partecipanti allo studio, i ricercatori hanno chiesto ad amici e parenti di fornire report in cui dovevano riportare tutte le alterazioni caratteriali percepite. Nel complesso, questi osservatori hanno confermato la modifica dei tratti della personalità descritti dagli stessi partecipanti.

Le valutazioni di follow-up hanno poi dimostrato che questi rapidi cambiamenti della personalità guidati dall'intervento con l’app sono durati per almeno tre mesi dopo la fine dello studio. Questo suggerisce che è davvero possibile alterare consapevolmente la propria personalità. Tuttavia, "il prerequisito fondamentale se vuoi cambiare, ha detto Allemand, è essere davvero motivato nel lavorare sulla tua personalità. Cambiare personalità è davvero difficile e il risultato desiderato può essere raggiunto solo con duro lavoro e dedizione”, ha concluso.