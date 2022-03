Psicologi, psicoterapeuti e counsellors: come scegliere lo specialista giusto ed evitare cialtroni (e danni)

"Psicologo", "psicoterapia", "supporto psicologico". Sono tra le ricerche più gettonate sul web per trovare lo specialista giusto, in alcuni casi dopo aver approfondito - spesso online - la patologia o il disturbo che si crede di avere, in altri semplicemente perché si accusa un malessere senza ancora riuscire bene a definirlo. Invio e si apre un mondo. L'offerta di professionisti del settore è agguerrita ed è caccia al migliore per rapporto qualità-prezzo, neanche fossimo su Amazon alla ricerca di un elettrodomestico. Il primo colloquio è quasi sempre gratuito, ma si trovano anche "prezzi sociali" di questa o quell'altra associazione - che comunque non sono quasi mai inferiori ai 50 euro (perlomeno con fattura, ma il sommerso tra i professionisti è tutta un'altra storia) -, costi ridotti per colloqui in streaming e pacchetti scontati da acquistare per un tot. di sedute previste 'su carta' dalla terapia, fermo restando che qualora non ci si trovasse bene si possono riavere indietro. Insomma, un "soddisfatti o rimborsati" in perfetto stile freudiano. Navigando si trova anche chi assicura il raggiungimento degli obiettivi nel giro di pochi mesi. Qui i prezzi si alzano notevolmente, ma volete mettere il risparmio di tempo?

Praticamente il supermercato del benessere mentale. Tra uno scaffale e l'altro, però, con l'occhio distratto da tanta merce, il rischio di perdere di vista quello che c'è scritto sulla lista personale è alto, così come quello di acquistare un prodotto ben confezionato e apparentemente conveniente per i nostri standard ma nocivo. Allontanandoci dalla metafora della grande distribuzione e focalizzandoci sul "qui e ora" tanto caro alle più moderne scuole di psicoterapia, la traduzione è chiara: sul web è facile incappare in millantatori della salute psicologica, alla peggio, o se va meglio scegliere lo specialista sbagliato.

La differenza tra psicologo e psicoterapeuta

Occorre fare chiarezza innanzitutto sulla differenza tra le varie figure professionali, primo step per la scelta giusta. Sembra scontato ma non lo è, o almeno non per tutti. Lo abbiamo chiesto a Stefano Callipo, psicologo clinico, giuridico, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, che invita a fare molta attenzione: "Lo psicologo è laureato in psicologia, ha fatto il tirocinio, l'esame di Stato ed è iscritto all'ordine professionale regionale, non può somministrare farmaci e si occupa di sostegno, prevenzione, abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico. Uno psicologo si può occupare solo di supporto psicologico e consulenza, non di disturbi di personalità o disturbi clinici". Qui entra in gioco lo psicoterapeuta, "uno psicologo specializzato, ma può essere anche un medico". "Lo psicoterapeuta è un laureato in psicologia oppure in medicina con la specializzazione in psichiatria" spiega Callipo, che continua: "Ha fatto una scuola post laurea di 4 o 5 anni per specializzarsi in psicoterapia, ciò significa che al contrario dello psicologo può occuparsi di disturbi di personalità e clinici. Se è medico può anche somministrare farmaci, altrimenti no, fa diagnosi e cura disturbi psicopatologici". Gli attacchi di panico, per fare un esempio, competono a lui. Questa differenza deve essere ben chiara al paziente e ovviamente allo stesso specialista, che nel caso in cui prenda in carico situazioni per le quali non ha le competenze va segnalato all'ordine professionale.

Il counseling psicologico

Ultimamente si sente parlare sempre più spesso - e ci si imbatte sul web - di counseling psicologico. Termine che potrebbe essere fuorviante ai fini della nostra ricerca e dunque anche qui, senza screditare figure professionali di tutto rispetto, è necessarrio un chiarimento: "Il counsellor si può occupare solo di accompagnare un cliente, non un paziente, già questo fa la differenza, in un percorso personale per prendere consapevolezza di sé, delle proprie risorse - ci spiega Callipo - ma non ha nulla a che fare con la psicologia o con la psicoterapia. Il counsellor non può fare diagnosi, non può fare terapia, ma può aiutare le persone a trovare risposte alle loro domande. Questo è il suo campo d'azione". Una sorta di coach che aiuta a valorizzare le proprie risorse ma "deve stare attento a non invadere un campo che non gli appartiene". Ci sono stati casi di counsellor che si sono occupati di disturbi psicopatologici e i danni sono seri. "Se una persona ha l'ansia e si rivolge al counsellor, lui non può insegnarle strategie cognitive per gestirla, perché non ha le competenze. Il counsellor può anche non essere laureato in psicologia, anzi, quasi mai è uno psicologo. Ha frequentato un corso di 3 anni e si occupa delle problematiche presenti di una persona ma restando in superficie, non può fare sostegno psicologico né terapia, tantomeno somministrare farmaci" prosegue il nostro psicoterapeuta.

Come scegliere lo specialista giusto

Il limite tra le varie figure spesso è labile e commettere un errore è molto facile, non per il professionista ma per la persona che non conosce la differenza. Una volta compresa, bisogna capire a chi rivolgersi. Secondo step. Ci aiuta ancora Stefano Callipo: "Per tutto ciò che è cura della mente dal punto di vista clinico ci si deve rivolgere a uno psicoterapeuta. Parliamo di ansia, attacchi di panico, stati depressivi, dipendenze, disturbi alimentari. Se ci si rivolge allo psicologo è per un sostegno psicologico, al counsellor invece per avere una migliore conoscenza di sé, ma non ha nulla a che fare con la medicina. E' importante spiegarle queste cose perché mettersi nelle mani della persona sbagliata, che si improvvisa e cura un disturbo senza avere le competenze, comporta danni enormi". Ma come fare a capirlo se non si ha consapevolezza del proprio disturbo, ma si sente semplicemente un malessere non ben identificato? "La cosa migliore è rivolgersi al proprio medico di base, che saprà certamente indicare bene il paziente" risponde il dott. Callipo, che in merito alla ricerca sul web mette in guardia: "Meglio non cercare da soli su internet ma chiedere a una figura medica. Oppure chiedere un consulto a uno psicologo che in tutta onestà indirizzerà il paziente". Per smascherare eventuali cialtroni, soprattutto se alla fine si optato per la strada 'fai da te', la prova del nove: "Conviene sempre controllare gli ordini professionali, perché purtroppo è pieno di millantatori. Ci sono professionisti radiati che esercitano oppure persone che non hanno mai fatto l'esame di stato. Ci vogliono pochi minuti per controllare. Non lo facciamo mai perché diamo per scontato che un professionista sia tale, ma non sempre è così".

Psicoterapia, esiste un approccio più efficace?

Superati i due scogli maggiori e imboccata la via maestra della psicoterapia, c'è un'altra domanda molto frequente. Tra i vari approcci presenti sul campo - dal classico analitico al più moderno cognitivo-comportamentale, passando per l'Emdr - ce n'è uno più efficace? La risposta è sì, ma va letta in un senso più ampio: "La psicoterapia ha come obiettivo quello di raggiungere il benessere della persona. Per raggiungere la stessa meta si possono percorrere strade diverse - conclude Stefano Callipo - Ecco, la psicoterapia è una rete di strade che portano tutte allo stesso obiettivo. C'è chi ci arriva con la cognitivo-comportamentale, chi con l'approccio strategico breve integrato, chi con la psicanalisi, chi con la Gestalt. Esistono tante scuole, ma il risultato è lo stesso. Certo che per alcuni disturbi ci sono approcci più consigliati. Ad esempio per i disturbi d'ansia la cognitivo-comportamentale è più adatta, per superare i traumi l'Emdr è meglio. Ci sono percorsi più adatti per alcuni disturbi rispetto ad altri, ma in ogni caso tutte le scuole di psicoterapia raggiungono lo stesso risultato, ovvero il benessere".