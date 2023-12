Natale: addio stress! 4 consigli "eleganti" per organizzare le feste

Il Natale è ormai alle porte e anche quest’anno sarà magia, con città illuminate a festa, dolci tipici, regali da scartare e decorazioni natalizie. La stagione più incantata dell’anno travolge con i suoi preparativi grandi e piccini e quest’anno si veste dei colori della tradizione per prendersi una pausa dallo stile di vita tipicamente frenetico delle Feste. È proprio così che suggeriscono di fare Nescafé ed Elisa Motterle: dopo anni all’insegna dell’originalità e dei colori, si torna al rosso e all’oro tradizionali per celebrare l’immaginario natalizio e riscoprire insieme l’essenza delle Feste in famiglia.

Il Natale è una festa “intima”, da dedicare alla famiglia in cui tradizioni vecchie e nuove ci accompagnano nella sua celebrazione. Ogni famiglia ha le sue ma alla fine, non importa quale sia il modo, ciò che conta è stare in compagnia ed assaporare la gioia di condividere un momento felice.

Per essere trendy ma soprattutto per arrivare a Natale con gioia e pronti per viverlo al meglio, ecco i consigli firmati Nescafé e dall’esperta di etiquette Elisa Motterle

Gli inviti

Quando si invita è bene stabilire una data tassativa (e anticipata!) entro la quale dare conferma. Conoscere con precisione il numero degli ospiti è indispensabile per organizzarsi al meglio e diventa fondamentale in occasioni di pranzi e cene seduti.

I regali

Per facilitarsi la vita è una buona idea creare una mega-lista nella quale tenere traccia di cosa si è donato e a chi, di anno in anno. Maniacale? Un po’, ma utile per non regalare doppioni! Ma non solo. Oltre ad aiutarci nella pianificazione del budget e degli acquisti, popolandosi nel corso degli anni la mega lista diventerà un prezioso archivio di idee regalo!

Pacchetti

Scegliere un tema unico permette di acquistare un solo tipo di carta e un solo tipo di nastro, semplificando gli acquisti e liberandosi dell’ansia “e se la carta non basta”. Bonus aggiuntivo? Il colpo d’occhio, quando i doni saranno radunati sotto l’albero, sarà incredibile!

Il dono e la visita dell’ultima ora

Tenere sempre pronti dei regali extra “di salvataggio”. Oggetti generici, adatti a destinatari diversi, come candele profumate, scatole di cioccolatini, decori belli e originali per l’albero. E poi se qualcuno suona il campanello all’improvviso non deve mai mancare un dolce di stagione e una tazza di caffè per condividere un momento in pieno spirito natalizio.