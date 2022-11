Perché le coppie omosessuali affrontano meglio lo stress di quelle etero

Lo stress è una condizione che accomuna tutte le persone. Tuttavia, se si è in coppia, è più facile superare l'evento stressante, ma solo se il legame è visto da entrambi i partner come una risorsa. Alcuni studi hanno dimostrato che il partner non svolge (o non dovrebbe svolgere) solo un ruolo di supporto, ma anche di partecipazione attiva all’evento stressante dell’altro, aiutandolo a superarlo. Il problema non viene (o non dovrebbe essere) visto come qualcosa che riguarda il singolo ma entrambi: questo accade quando i partner attivano insieme delle risorse condivise con l’obiettivo di gestire e superare l’evento stressante. Questo processo - indicatore del benessere di una relazione - è detto “coping diadico”.

Sino ad ora, la gran parte degli studi ha esaminato questo processo solo nelle coppie eterosessuali, ora una nuova ricerca, condotta dai sociologi dell'Università del Texas ad Austin, ha indagato il coping diadico anche nelle coppie omosessuali. I risultati, pubblicati sul Journal of Social and Personal Relationships, suggeriscono che le donne sposate con donne hanno maggiori probabilità di ricevere un sostegno positivo rispetto alle donne sposate con uomini, e che le coppie omosessuali affrontano in generale lo stress in un modo più sano e collaborativo rispetto alle coppie eterosessuali. "Sia gli uomini che le donne nelle coppie omosessuali - ha spiegato la sociologa Debra Umberson - hanno maggiori probabilità di lavorare insieme per far fronte allo stress, probabilmente perché condividono esperienze e risposte allo stress simili legate al genere, come la discriminazione e lo stigma sociale".

Cos’è il coping diadico

Il concetto di coping diadico fa riferimento ad una modalità di interazione di coppia dove si assiste, da una parte, all’insorgenza e all’espressione dello stress da parte di un partner e, dall’altra, alla risposta a questo stress (entrambi i partner si impegnano come coppia nella gestione dell’evento stressante). A tal proposito, il sociologo Bodenmann (1997) ha sottolineato l’importanza dell’impegno “come coppia”, prerogativa fondamentale per fronteggiare insieme un evento stressante. La capacità di entrambi i partner di creare una relazione armoniosa e stabile è una condizione necessaria affinchè la coppia sia in grado di gestire insieme efficacemente una situazione avversa. E questo è possibile solo se il singolo partner tiene conto non solo dei propri bisogni, ma anche di quelli dell’altro, interiorizzandoli come se fossero propri. Il coping diadico è, pertanto, finalizzato a ristabilire il benessere individuale di ciascun partner riducendo il loro livello di stress ed a promuovere il funzionamento della relazione, incrementando la fiducia reciproca dei componenti della coppia (Bodenmann, 2005).

Lo studio

Per esaminare come il genere e la composizione di genere di una coppia influenzino il loro coping diadico (la gestione comune dello stress), e come questo influenzi la qualità coniugale delle coppie, i sociologi hanno esaminato le risposte singole ad un sondaggio di oltre 800 persone di mezza età (per un totale di 419 coppie) in matrimoni dello stesso sesso e di sesso diverso, che vivono in Massachusetts. I ricercatori volevano analizzare sia i processi attraverso i quali le coppie gestiscono insieme lo stress e risolvono i problemi in maniera congiunta (coping diadico positivo), sia i processi che portano i coniugi a reagire in modo ambivalente o addirittura ostile in risposta allo stress dell'altro (coping diadico negativo).

Le coppie omosessuali sono più predisposte a collaborare per superare lo stress

Lo studio ha rilevato che le donne sono generalmente più predisposte al coping diadico rispetto agli uomini nelle relazioni eterosessuali. Tuttavia, nelle coppie eterosessuali, sia gli uomini che le donne hanno maggiori probabilità di far fronte allo stress in modo collaborativo rispetto alle coppie eterosessuali. “Mentre le donne sposate con donne - hanno spiegato i ricercatori - ricevono il supporto di coping diadico più positivo dai loro partner, le donne sposate con uomini ricevono il coping diadico più negativo. A differenza di uomini e donne nei matrimoni omosessuali, uomini e donne in matrimoni omosessuali hanno meno probabilità di lavorare insieme per far fronte allo stress”.

I matrimoni omosessuali hanno una qualità coniugale superiore

Come mostrato anche da ricerche precedenti, lo studio suggerisce anche che i matrimoni tra persone dello stesso sesso hanno una qualità coniugale leggermente superiore rispetto a quelli tra persone dello stesso sesso. "Questa ricerca - ha affermato Yiwen Wang, autore principale dello studio - mostra che mentre ci sono alcune differenze di genere negli sforzi di coping diadico, gli effetti del coping diadico di supporto e collaborativo così come del coping diadico negativo sulla qualità coniugale sono gli stessi per tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali". Inoltre, ha aggiunto Wnag: “I nostri risultati sottolineano anche l'importanza di affrontare la coppia per la qualità coniugale in diversi contesti relazionali, che possono essere una strada attraverso la quale le coppie lavorano insieme per rafforzare il benessere della relazione".

Prospettive di ricerca futura

Lo studio ha migliorato la comprensione di come i coniugi affrontano i problemi all'interno delle coppie dello stesso sesso e di sesso diverso. "Includere i coniugi omosessuali e guardare come i partner lavorano insieme per gestire lo stress rispetto ai coniugi di sesso diverso - ha affermato Umberson - ci ha aiutato a capire meglio i modi in cui le dinamiche di genere si svolgono nei matrimoni. Ora la ricerca dovrebbe identificare le aree di rischio e di resilienza per uomini e donne nei matrimoni gay, lesbiche ed eterosessuali per fondare le strategie più efficaci per la politica e la pratica".