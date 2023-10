Così la coscienza si crea prima della nascita

Il momento esatto in cui si sviluppa la coscienza rimane ancora oggi un mistero. Alcuni neurologi suggeriscono che emerga molti mesi dopo la nascita, poco prima del primo compleanno. Altri sostengono che i primi momenti di consapevolezza siano quelli subito dopo la nascita. Ma è probabile che già alla nascita o addirittura prima, durante l'ultimo trimestre di gravidanza, il cervello umano sia diventato già abbastanza complesso per fare esperienze coscienti utili a sviluppare il senso del sé e a percepire l'ambiente circostante. A suggerirlo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Trends in Cognitive Sciences e condotto da un team internazionale di scienziati e filosofi che lavorano presso la Monash University in Australia, l'Università di Tubinga in Germania, l'Università del Minnesota negli Stati Uniti e il Trinity College in Irlanda.

Cos’è la coscienza

La coscienza è stata definita come la "consapevolezza di sè, degli altri e dell’ambiente che ci circonda, quindi essere presenti per sè e per gli altri e rispondere agli stimoli". La consapevolezza è il contenuto della coscienza e dipende dallo stato di veglia: non ci può essere un contenuto senza stato di veglia, anche se un normale stato di veglia non sempre garantisce la presenza di un normale contenuto. Pensiamo agli stati alterati di coscienza che comprendono lo stato di coma, di sonno, di sonnambulismo o lo stato alterato indotto da sostanze.

Quando si crea

Detto questo, tutti ci siamo chiesti almeno una volta "A che età un bambino diventa consapevole di sè?": è una domanda che ancora oggi non ha una risposta. Una volta si presumeva che i bambini appena nati fossero privi di consapevolezza. Fino al XX secolo inoltrato, sui neonati venivano infatti condotte interventi mediche con analgesici blandi, se non addirittura senza, nella convinzione che mancassero della consapevolezza necessaria e quindi non percepissero gli stimoli come dolorosi. Che la coscienza si manifesti 'presto' (alla nascita o poco dopo) o 'tardi' (entro un anno di età, o anche molto più tardi") resta ancora un tema molto controverso.

Una corrente di pensiero ritiene che tra il quinto e il nono mese di vita sviluppi una prima presa di autocoscienza (prima il bambino è inconsapevole): in questa fase emerge il senso di essere un "Io corporeo" distinto e separato dall’ambiente. Successivamente tra il primo e il terzo anno, il bambino differenzierebbe le sue emozioni da quelle degli altri sviluppando anche un "Io emotivo".

La coscienza si crea nel grembo materno

Per fornire una nuova prospettiva sull’argomento, il team ha esaminato i più recenti studi sulla coscienza disponibili in letteratura, valutando nei neonati quei marcatori dell'imaging cerebrale che vengono usati per stabilire il grado di coscienza negli adulti. Dall’analisi è emerso che qualche forma di coscienza si sviluppa già nel periodo perinatale (tra la 28ª settimana di gestazione e il 7º giorno dopo la nascita). A sostenere questa ipotesi 4 elementi: l'avanzata connettività del cervello, gli indicatori di attenzione, l'integrazione delle informazioni sensoriali e i marcatori fisici legati alla sorpresa e al riorientamento dell'attenzione.

"I nostri risultati - ha affermato la psicologa del Trinity College di Londra Lorina Naci - suggeriscono che i neonati possono integrare risposte sensoriali e cognitive in via di sviluppo in esperienze coscienti coerenti per comprendere le azioni degli altri e pianificare le proprie risposte". "Ciò - ha proseguito - non significa necessariamente che la coscienza venga attivata improvvisamente alla nascita, ma che potremmo aspettarci un graduale risveglio dell’esperienza che si sviluppa man mano che le sinapsi si fondono, i sensi si fondono e la cognizione costruisce modelli che possono essere messi in discussione quando compaiono nuovi stimoli".

Cosa vuol dire essere un bambino

L'articolo ha fatto luce anche su "cosa vuol dire" essere un bambino. "Sappiamo ad esempio che nei bambini la vista è molto più immatura dell'udito - hanno spiegato i ricercatori -. Questo lavoro suggerisce anche che, in qualsiasi momento, i bambini sono consapevoli di meno oggetti rispetto agli adulti e possono impiegare più tempo per cogliere ciò che hanno di fronte, ma possono facilmente elaborare informazioni più diverse, come suoni provenienti da altre lingue, rispetto a loro stessi più anziani".

Prossimi passi

Domande come "La consapevolezza è frammentaria o completa?", o "I feti sognano?", e ancora "Come possiamo relazionarci con la consapevolezza di un neonato?", non avranno risposta ancora per molto tempo. Ma, man mano che le tecniche di scansione del cervello progrediranno, sarà possibile mappare meglio le complesse trame delle reti neurologiche man mano che crescono, e quindi si potrà arrivare a comprendere la coscienza come un continuum.