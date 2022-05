Deficit di attenzione e iperattività, ecco quattro strategie per gestirle negli adulti

La sindrome da deficit di attenzione e iperattività o ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo dello sviluppo neuropsichico tipico del bambino e dell’adolescente. La patologia si manifesta con sintomi quali disattenzione, iperattività e/o impulsività, causati da alterazioni funzionali di specifiche aree del sistema nervoso centrale, a livello delle quali vengono regolati i meccanismi che stanno alla base dell'inibizione e dell'autocontrollo, e che conducono a tre forme distinte e specifiche di ADHD: 1) disattento, 2) iperattivo-impulsivo e 3) combinato. Se fino agli anni ’80 questo disturbo era considerato esclusivamente dell’età infantile, oggi, grazie alla ricerca, gli specialisti hanno scoperto che può riguardare anche l'età adulta.

Si stima che, a livello globale, siano 506 milioni le persone adulte con ADHD: la maggior parte di questi pazientisoffre di disattenzione, sintomo che impatta negativamente su funzioni esecutive quali il controllo attenzionale, la flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro, la commutazione e la pianificazione dei compiti. E i continui feedback negativi che queste persone ricevono sulla loro produttività, capacità organizzative e gestione del tempo, spesso causano in questi soggetti instabilità delle relazioni interpersonali, di difficoltà lavorative, scarso rendimento scolastico e bassa autostima, riducendo notevolmente la loro qualità di vita. Ma l'ADHD è una condizione curabile. La ricerca, nel corso degli ultimi trent'anni, ha individuato alcune strategie comportamentali che, insieme ai farmaci prescritti solo quando necessario, possono aiutare le persone a migliorare la concentrazione e l'iperattività nella vita quotidiana.

Tra le cause fattori genetici e ambientali

Tra le cause del deficit di attenzione/iperattività ci sono sia fattori genetici che ambientali. Per quanto riguarda i primi, l’ADHD può essere ereditato, con una probabilità da 5 a 10 volte maggiore tra i parenti di primo grado. Tra i secondi, invece, ci sono fattori di rischio prenatali e perinatali (stress materno, fumo o consumo di alcol durante la gravidanza, basso peso alla nascita, prematurità), tossine ambientali (organofosfati, bifenili policlorurati, piombo) e condizioni psicosociali sfavorevoli (ostilità materna o gravi deprivazioni nei primi anni di vita). Tenendo conto che, come hanno dimostrato numerosi studi, l’ADHD è altamente ereditabile, i ricercatori stanno ora cercando di capire come questi geni interagiscono con i fattori ambientali per influenzare il comportamento.

Un disturbo difficile da diagnosticare

Spesso può essere difficile diagnosticare l’ADHD negli adulti perché i sintomi possono essere simili ad altre condizioni come l’ansia o i disturbi dell’umore. Molti pazienti con ADHD hanno, infatti, disturbi mentali co-occorrenti come la depressione, il disturbo affettivo bipolare o il disturbo da uso di sostanze. E’, quindi, necessaria un'attenta valutazione professionale in più fasi per diagnosticare il disturbo con precisione. Generalmente, l'ADHD nell'adulto viene diagnosticato solo quando i sintomi sono abbastanza gravi da causare problemi persistenti in quasi tutti gli ambiti di vita.

Opzioni di trattamento per l’ADHD negli adulti

I trattamenti efficaci attualmente disponibili per l’ADHD si dividono in farmacologici e non farmacologici, e vengono individuati dallo specialista in base all’età del paziente, agli effetti avversi, alla sicurezza e alla tollerabilità. Oggi i farmaci approvati per la gestione dei sintomi da ADHD sono essenzialmente di due tipologie: stimolanti (progettati per stimolare le parti del cervello che si pensa non lavorino correttamente) e non stimolanti. Ma i primi risultano essere quelli di prima scelta nel trattamento del disturbo.

Ad ogni modo, prima di ricorrere al trattamento farmacologico, solitamente, si tenta prima con la terapia psico-comportamentale, oppure con terapie combinate (cioè, terapie farmacologiche in associazione a terapie psico-comportamentali). Solo quando queste opzioni non hanno funzionano, si ricorre al trattamento farmacologico. Tuttavia, è importante ricordare che i farmaci per l’ADHD, mentre di solito aiutano l’attenzione e la concentrazione, spesso non migliorano i segni di disorganizzazione, dimenticanza, cattiva gestione del tempo e procrastinazione, problemi che affrontano la gran parte degli adulti con ADHD.

Quattro strategie comportamentali per curare l’ADHD

Per ridurre i sintomi dell’ADHD negli adulti e aumentare la concentrazione, la memoria, la motivazione e l’umore, esistono anche diverse strategie comportamentali che possono aiutare i pazienti ad apprendere abilità e strutturare in modo favorevole loro ambienti per ridurre l'impatto negativo dell'ADHD. A tal proposito, e grazie a uno studio su un gruppo di terapia per adulti incentrato sulle abilità per gestire l’ADHD, Rob Rosenthal, assistente professore clinico di Psichiatria presso presso l'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado, ha individuato quattro strategie comportamentali efficaci per aiutare chiunque abbia difficoltà di concentrazione o iperattività, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto o meno una diagnosi di ADHD. Scopriamo quali sono.

1) Sviluppare una routine per migliorare la concentrazione

Creare una sistema organizzativo quotidiano, che tenga traccia delle attività importanti, può migliorare la concentrazione e creare un senso di controllo. Il sistema può trovare supporto in un'app per notebook o smartphone, presupponendo che quest’ultimo non distragga troppo. Quindi è necessario che chi soffre di ADHD sviluppi una routine che un programma giornaliero, un elenco di cose da fare regolarmente aggiornato e un calendario per ricordare gli appuntamenti. Per capire a cosa bisogna dare priorità un approccio utile è la matrice di Eisenhower, che divide i compiti in quattro quadranti: urgente e importante, come un progetto di lavoro in scadenza domani; urgente e non importante, come una richiesta che qualcun altro può soddisfare; non urgenti ma importanti, come i progetti a lungo termine; e non urgente e non importante, che significa qualcosa che non deve essere fatto.

“Molti pazienti con ADHD - spiega il dott. Rosenthal - sono motivati a svolgere prima compiti urgenti e non importanti come rispondere alle richieste degli altri, perché il senso di urgenza di qualcun altro sembra più importante dei propri bisogni. Inoltre, fare qualcosa per qualcun altro può portare a un rapido feedback positivo e fornire una gradita pausa da quello che potrebbe essere un compito stressante. La matrice di Eisenhower dà la priorità a ciò che è più importante invece di ciò che è più immediatamente gratificante”.

2) Creare un ambiente favorevole alla produttività

Un’altra strategia comportamentale utile è creare un ambiente favorevole alla produttività, quindi limitare il più possibile le distrazioni e le tentazioni che provengono dall’ambiente. Mentre lavori utilizza, ad esempio, i blocchi web per i social media, e metti il telefono e il computer in modalità aereo. Imposta allarmi e promemoria visivi per monitorare il tempo e assicurarti di rispettare i tuoi obiettivi quotidiani. Questo è importante perché aspettare di concentrarsi su un compito fino a poco prima della scadenza non solo provoca stress dell'ultimo minuto, ma ha anche un effetto domino su altre priorità e necessità di base della vita, come mangiare e dormire.

“Il primo passo - spiega Rosenthal - è designare un periodo di tempo per il quale puoi rimanere concentrato. Ad esempio, concentrati sul lavoro per 25 minuti, quindi fai una pausa di cinque minuti prima di ripetere il ciclo. Imposta un timer e tieni il tuo taccuino nelle vicinanze. Quando inizi a svolgere il compito impegnativo, potresti scoprire che altre attività non correlate sembrano improvvisamente urgenti. Invece di agire su di loro, annota quei compiti sul tuo taccuino, ricorda a te stesso che puoi farli in seguito e tornare al lavoro a portata di mano. Alla fine del periodo focalizzato, guarda cosa hai annotato e decidi se qualcuno di questi compiti richiede effettivamente un'azione immediata. In tal caso, puoi eseguirli durante la pausa o aggiungerli alla tua lista di cose da fare”.

3) Trovare l'incoraggiamento in una rete di supporto

Sia per accrescere la propria responsabilità nello svolgere un determinato compito, sia per ottenere incoraggiamento è fondamentale creare una rete di supporto che può includere amici e familiari, un terapeuta, una terapia di gruppo o un forum online per condividere obiettivi e ricevere feedback. Un'altra strategia di supporto efficace è il “raddoppio del corpo”, una pratica in cui una persona con ADHD lavora e completa compiti potenzialmente frustranti insieme a un'altra persona (il "doppio del corpo"). Il compito di quest’ultima è aiutare ad ancorare la persona con ADHD al momento e al compito presenti, per ridurre il rischio di distrazione, creare una responsabilità reciproca e consentire così a chi soffre di ADHD di portare a termine l’attività.

4) Dormire bene e con orari regolari

Le persone con ADHD spesso hanno difficoltà ad andare a letto a un'ora prestabilita e ad addormentarsi. E numerosi studi hanno dimostrato come il sonno irregolare possa impattare negativamente sulla capacità di attenzione. Quindi è fondamentale rispettare sempre gli stessi orati quando ci si corica e ci sia alza la mattina. Per una buona igiene del sonno è bene anche evitare tabacco, caffeina, pasti abbondanti e alcol entro un paio d'ore prima di andare a dormire, ed evitare di fare un pisolino nelle otto ore prima. Infine, individua dei metodi per rilassarti e conciliare il sonno. "È normale - conclude Rosenthal - impiegare del tempo per addormentarsi, ma se non riesci a dormire dopo 45 minuti, alzati dal letto e fai un'attività rilassante finché non avrai di nuovo sonno. Non è utile guardare l'orologio".