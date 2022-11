Educazione genderless: come funziona il metodo educativo senza genere

Educare un bambino senza tener conto del genere significa renderlo libero di esprimersi e di identificarsi in ciò che vuole. Su questo principio si basa il genderless approach, un metodo educativo promosso da molte celebrità (pensiamo ad Angelina Jolie o a Kate Hudson) e una realtà in molti Paesi del Nord Europa. Un esempio è la Svezia, dove da vent'anni la maggior parte delle scuole dell'infanzia finanziate dallo Stato sono "gender-neutral", cioè si impegnano a crescere i bambini senza dare loro un'indicazione di genere. L’obiettivo è scardinare stereotipi sui tradizionali ruoli genere (ad es. Lei gioca con le bambole e Lui con le macchinine, Lei veste di rosa e Lui di azzurro) che molto spesso in età adulta danno vita a forme di discriminazione in famiglia e nel mondo del lavoro (pensiamo alle professioni per cui le donne sono meno selezionate, alle carriere ai vertici prettamente maschili, alle differenze negli stipendi).

Da qualche anno il tema dell'educazione di genere sta alimentando un crescente dibattito anche in Italia. Ne sono una prova i diversi progetti scolastici nati con l’obiettivo di prevenire le violenza di genere e i fenomeni di bullismo, e scardinare pregiudizi legati alle differenze di genere. Otto anni fa ha fatto molto discutere un’iniziativa del comune di Venezia che ha visto la distribuzione negli asili nido e nelle suole fiabe gay per combattere l'omofobia. A questo progetto ne sono seguiti altri anche in altre città d’Italia, tutti con l’obiettivo di superare la teoria gender fortemente radicata nei libri e nell'educazione scolastica tradizionale. Del tema ne abbiamo parlato con la prof.ssa Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa, nonché Past President della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.

Prof.ssa Rossi, qual è la finalità educativa del genderless approach?

“Si tratta di un approccio educativo che tende ad eliminare gli stereotipi di genere per consentire al bambino di crescere e approcciare alle cose della vita in modo egualitario. Per esempio, in alcune scuole svedesi si rileggono le classiche fiabe in modo che i finali non siano sempre legati alle principesse che si innamorano del principe azzurro, o si fa riferimento a nuclei familiari inclusivi, che comprendono quindi anche famiglie allargate, famiglie con genitori dello stesso sesso, genitori single. L’idea di base è che gli stereotipi di genere limitino le opportunità a disposizione di un bambino/a, e questo approccio educativo dovrebbe consentire una maggiore possibilità di espressione individuale”.

Crescere un figlio con questo metodo sin dall’infanzia può effettivamente non condizionare lo sviluppo della sua identità di genere?

“Il problema è che oltre la famiglia, le variabili educative sono molteplici in questo periodo di vita. C’è la scuola, ci sono i parenti, le persone che si occupano dei bambini quando i genitori sono a lavoro, gli amichetti/e, la televisione e molto altro, che non seguono lo stesso metodo educativo e potrebbero quindi influenzare o confondere il bambino/a. Certo è che da qualche parte si deve pur iniziare, e la famiglia può essere un buon inizio”.

Da qualche anno il tema dell’educazione di genere inizia ad essere percepito collettivamente anche in Italia. Ne sono una prova i progetti scolastici nati con l’obiettivo di scardinare gli stereotipi di genere. Secondo lei una didattica genderless sarà presto una realtà anche in Italia?

“In Italia abbiamo ancora poca diffusione di questi progetti, la mancanza di una legge che possa regolamentare su basi scientifiche l’educazione alla sessualità, ha penalizzato molti bambini/e e adolescenti lasciandoli soli/e di fronte ad una emergente curiosità nei confronti della sessualità, dei rapporti affettivi e di come porsi in queste diverse situazioni. Auspico che le cose possano cambiare, e in parte sta già succedendo a partire proprio dagli adolescenti che sono sempre più sensibili al tema dei diritti. Ma spero anche in una maggiore sensibilizzazione da parte dei politici, che possano accogliere queste esigenze che sono relativamente nuove ma che oggi sempre di più richiedono attenzione”.

Come può un genitore crescere il proprio figlio libero da pregiudizi e stereotipi di genere?

“Non dando per scontato che alcune cose siano pertinenza esclusiva del femminile e altre del maschile, facendo scegliere i colori e l’abbigliamento con i quali vestirsi, diversificando i giocattoli e i giochi, e molto altro ancora. In realtà il lavoro più importante per veicolare questi messaggi spetta proprio agli adulti, abituati a vivere in un mondo fatto di bianco e nero, con chiare distinzioni sui ruoli, sui modi diversi di approcciarsi ad un bambino o una bambina, così come sulle aspettative diverse che possono avere. Provare a vedere e vivere la realtà con lenti più ampie è prima di tutto un nostro compito, non facile, ma possibile soprattutto se pensa alle maggiori opportunità che potremmo offrire ai nostri figli”.

Prof.ssa Roberta Rossi, della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica