La folie à deux, cos'è il disturbo psichiatrico al centro del nuovo sequel di Joker

Con un post sul suo account Instagram, il regista Todd Philips ha annunciato ufficialmente l'attesissimo sequel di Joker, rivelandone il titolo: “Joker – Folie à deux”. Il sottotitolo fa riferimento a una rara patologia psichiatrica caratterizzata dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato al primo da un forte legame emotivo, e per questo si ipotizza che la pellicola racconti la storia tra Joker e la sua compagna Harley Quinn, perdutamente innamorata di lui. Ma al momento si tratta solo di supposizioni.

Cos’è la folie à deux

La folie à deux (o follia a due), definita anche follia contagiosa o follia infettiva, è un disturbo psicotico condiviso, che coinvolge cioè due individui (l’induttore e il sottomesso). E’ una forma di psicosi indotta o trasmessa per coinvolgimento e vicinanza non solo spaziale ma anche e soprattutto emotiva tra due individui che sono coinvolti in una relazione particolarmente coinvolgente ed emozionale e cha va vanti da anni, oppure che vivono insieme oppure che hanno una relazione personale estremamente stretta, associata a una condivisione di esperienze di vita, bisogni e speranze in comune. La relazione tra le persone coinvolte è di solito in parte o completamente isolata dagli stimoli sociali e culturali esterni.

Nel caso in cui il soggetto dominante riesca a influenzare tre o più persone si parla di folie a trois, a quatre e così via. Questa condizione venne descritta per la prima volta da Ernest Charlse Lasèque e Jean Pierre Falret nel 1887 a cui diedero appunto il nome di “folie à deux”.

Qual è il meccanismo psicologico alla base della malattia

La folie à deux si basa su un processo di identificazione patologica tra due persone, su un sentimento fusionale che li attrae ed abbatte i confini dell’IO, rendendo lo spazio psicologico interno del singolo permeabile, e favorendo così una compenetrazione psichica tra loro. E' una patologia psichica che colpisce in maniera condivisa due persone che sono spesso intimamente legate da anni, magari in un contesto di isolamento, di netto distacco dalla realtà, oppure che non riescono a comunicare con le altre persone e che si sentono non accettate dal mondo intorno.

Quali soggetti può colpire

La folie à deux può coinvolgere madre e figlio, due sorelle, oppure marito e moglie, o anche due amiche o amici molto intimi durante l'adolescenza. La forma più comune è la folie imposée (follia imposta) e si presenta soprattutto nelle donne persone appartenenti a gruppi socioeconomici meno favoriti. Il 90% dei casi partono da legami familiari in cui vi è una persona della coppia (dominante) che soffre primariamente di una qualche forma di psicosi o di alterazione affettiva e la trasmette all’altra persona, solitamente con un caratteri remissivo e suggestionabile, e spesso dipendente emotivamente dal soggetto dominante. In particolare, accade che storpiature della realtà, visioni del mondo bizzarre, deliri o idee di persecuzione, iniziano a disturbare in modo crescente la persona dominante ("infettante"), la quale inizierà a proiettare in modo persuasivo le proprie convinzioni ed esperienze psicotiche sull'altra persona più debole ("infettata") fino a quando questa non inizierà ad accettare e a condividere le idee dell’altro, seguendo i suoi spunti deliranti.

Un’altra forma meno comune è la follia simultanea (folie simultanée) nella quale due persone soffrono entrambe e in maniera indipendente di psicosi, e ad un certo punto iniziano a condizionare i rispettivi deliri in modo che diventino molto simili tra loro, rinforzandoli a vicenda.

Come si cura la malattia

Come suggerisce la natura della malattia, solo la separazione della persona sottomessa, cioè di quella che condivide il disturbo psicotico, da quella dominante può portare alla risoluzione e alla scomparsa dei sintomi psicotici nella prima. Ma in questo caso, il paziente può avere bisogno di un importante supporto per compensare la perdita di questa persona e deve essere tenuto in osservazione fino alla remissione dei sintomi deliranti. Se tali sintomi non regrediscono in una o due settimane, possono essere usati farmaci antipsicotici come avviene nel caso dalla persona dominante.