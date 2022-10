Fenomenologia del gossip: perché le corna (degli altri) ci intrigano tanto

La signora Enrica non ce la fa, è proprio stufa: "Dopo anni di pandemia, guerra e tutto il resto che non sto a elencare, la fine di questa storia credo sia veramente l'ultimo problema sulla faccia della terra" scrive in calce all'ennesimo post che informa ancora sulla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. E nemmeno la signora Agnese sopporta più tutta questa attenzione per le dinamiche famigliari di due tizi che "chi se ne frega di come si spartiscono i milioni mentre gli italiani volgono in un periodo difficile". Poi c'è pure Davide che è arrabbiato, veramente esausto per l'abbondanza di cronaca cosiddetta rosa quando lui, il 5 di ottobre, sa già che non arriverà a fine mese. E come loro, la pensano in tanti: sembra che il gossip abbia proprio rotto le scatole. A leggere e ad ascoltare i loro commenti, quelli delle "very normal person" contrapposti ai personaggi del mondo dello spettacolo per una presunta importanza che li etichetta come "vip", questo cianciare continuo andrebbe omesso dall'informazione quotidiana che avrebbe ben altro da divulgare: in nome della privacy benedetta, per rispetto dei "poveri" figli loro che non hanno nessuna colpa, per riguardo verso i bisogni reali della gente disperata al sol pensiero delle bollette, si leva trasversale la richiesta di arginare la sequela di aggiornamenti su cornificanti e cornificati, sfregi e vendette, liti e riappacificazioni.

Eppure, nonostante la stizza generalizzata per il volgare pettegolezzo, farsi i fatti e i fattacci degli altri è un'attitudine difficile da arginare del tutto. "Senza pettegolezzo non ci sarebbe società. Il pettegolezzo è ciò che rende possibile la società umana così come noi la conosciamo" spiega Robin Dunbar, antropologo e psicologo evoluzionista specialista nel comportamento dei primati, tra gli studiosi più citati in riferimento all'osservazione della chiacchiera come prerogativa di un gruppo sociale. Ma perché spettegolare sulle vite degli altri, indagare sulle questioni intime e renderle argomenti di conversazione è così dannatamente attraente? E se la predisposizione a ficcare il naso negli affari altrui è tanto comune e irrefrenabile, per quale motivo poi si tende sempre a condannarla come vizio deprecabile da cui prendere le distanze, frutto di un qualunquismo che dilaga, investe tutti ma non noi?

"Il gossip, su alcuni versanti, facilita la vita" ci spiega Nicoletta Cavazza, professoressa di psicologia sociale presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e autrice del libro Pettegolezzi e Reputazione, pubblicato nel 2012 ma decisamente attuale. La docente ci ha aiutato ad analizzare il fascino proprio del gossip, l'irrefrenabile desiderio di sollazzo che ne deriva, la consuetudine tutta moderna di "autogossipparsi" mediante storie, reel e video ma pure l'imbarazzo di ammettere che sì, se non sempre, almeno ogni tanto fare i pettegoli piace. Perché, alla fine, si chiamino Ilary, Francesco, Michelle, Tomaso; oppure Giuseppina, Franco, Maria, Pasquale, nel silenzio di uno smartphone che scrolla la home di qualche social network o nel sussurro di una ciarla raccontata all'orecchio, tutti cedono alla goduria innescata dal chiacchiericcio. E conoscere i meccanismi di questa irrefrenabile inclinazione può rivelarsi molto interessante. Quasi quanto il valore di una collezione di borsette griffate...

A cosa (ci) serve il gossip

Per quanto il gossip sia sempre associato all' atteggiamento superficiale di una persona frivola, incurante dei veri problemi della vita, spettegolare ha una funzione ben più interessante dei contenuti di una rivista sfogliata distrattamente. "Nessuno di noi è in grado di farsi delle opinioni, di capire chi è, di riflettere su cosa sia bene e cosa sia e male da solo, lontano dagli altri" argomenta Nicoletta Cavazza: "In generale, il modo in cui ci orientiamo è fortemente ancorato sul confronto sociale. Abbiamo bisogno di osservare il comportamento degli altri, di confrontarci per elaborare le nostre personali convenzioni, gli stili di comportamento, i principi. Il fatto di parlare di terze persone assenti, quindi, è un modo per trasmettere questo tipo di informazioni: il gossip veicola delle norme morali che i parlanti condividono". Sparlare di qualcuno, dunque, rafforza legami tra due o più persone: anche se in modo spassoso, mentre si discute insieme di un assente, implicitamente si approva l'idea che quel comportamento sia sbagliato secondo punti di vista che si riconoscono come comuni. "Costruiamo insieme e condividiamo una norma sociale, ma nello stesso tempo rafforziamo anche la nostra amicizia" prosegue la docente, "perché mentre rivelo un’informazione riservata, io faccio anche capire di riconoscere il destinatario delle mie confidenze come amico fidato. Insieme al contenuto del gossip, dunque, noi veicoliamo anche una definizione di relazione".

Un'altra funzione di questo tipo di comunicazione è quella di smitizzare chi, per un motivo o per un altro, si considera più fortunato. "Ciascuno di noi tende a credere ingenuamente che gli eventi negativi accadano a chi li merita. Ma le sventure purtroppo capitano un po’ a tutti e quando siamo noi le vittime ci sentiamo ingiustamente attaccati", spiega ancora la professoressa: "Ecco allora che nel momento in cui veniamo a conoscenza che anche gli altri, quelli che fino ad allora abbiamo immaginato come dei privilegiati, possono trovarsi nel nostro stesso disagio, ci conciliamo con l'idea della causalità degli eventi che pareggia tutti i conti". E qui il riferimento ai protagonisti del rutilante mondo dello spettacolo è quanto mai agevole.

La reputazione conseguenza del gossip

L'imperversare dei social ha amplificato la risonanza del gossip che però, nella sua forma più primitiva, trova le sue origini in tempi e pratiche sociali davvero molto lontane. Secondo il già citato Robin Dunbar, il pettegolezzo serve a creare legami sociali in modo molto simile al grooming, il caratteristico spulciarsi a vicenda praticato dagli ominidi e dai primati che così imparavano anche a distinguere gli amici dai nemici, rendendo il gruppo sempre più sicuro e compatto. Addirittura lo stesso linguaggio, secondo l'antropologo britannico, sarebbe nato per dar voce alle chiacchiere.

"Sono proprio gli studi degli antropologi a rilevarlo" conferma Cavazza: "Il pettegolezzo ha delle funzioni sociali e individuali proprio perché permette la coesione, i legami di amicizia, di riconoscere chi è parte o non parte del mio gruppo. Ma ha anche la funzione di limitare i comportanti antisociali: il pettegolezzo, infatti, fa sì che non sia molto conveniente per l’individuo usare le risorse comuni, far parte di un gruppo senza contribuire". Il riferimento va, dunque, alla reputazione che si crea anche mediante il passaparola che, in modo positivo o negativo, delinea delle aspettative negli altri, rafforzando o allentando legami.

"Oggi abbiamo l’impressione che con i social media questa attività sia maggiore, ma anche nel passato la dinamica era la stessa" osserva la professoressa: "Nei romanzi dell’Ottocento è ben chiaro come tutta l’attività sociale fosse improntata su quello: quando le famiglie di un certo ceto sociale si ritrovavano nei ricevimenti la conversazione era sempre incentrata sugli assenti". Ma allora, perché se esiste da sempre ed è comune a tutti, ci si vergogna sempre di dire che spettegolare, farci un po' le vite degli altri, sotto sotto ma nemmeno troppo, ci piace?

Perché non si ammette l'interesse per il gossip

Ammettere placidamente che, ogni tanto, a determinate condizioni, parlottare degli altri è un passatempo gradevole non è facile per via della concezione negativa insita nella sua stessa natura. "Fino ad ora abbiamo parlato degli aspetti positivi, ma il pettegolezzo è come uno spillo che serve, è utile, ma può anche far male" dice ancora Nicoletta Cavazza per affrontare l'altra faccia del pettegolezzo, quella coincidente con la maldicenza percepita subito come conseguenza ostile da cui tenersi lontano. In questi casi a prevalere è l'immedesimazione con la "vittima" della chiacchiera che altro non è se non il profondo rispetto della regola d'oro "fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te". La tendenza, dunque è quella di disprezzare chi parla degli altri senza empatia.

Ma non è certo solo questo aspetto che causa l'imbarazzo di ammettere il sollazzo gossipparo: "Il pettegolezzo è sempre stato associato a gruppi con una connotazione negativa, come la portinaia o la comare" racconta ancora la docente: "Nel dirsi disinteressati al gossip, dunque, si fa valere una presa di distanza da questi contesti".

Il gossip non è femmina (anzi)

A partire dal colore "rosa" convenzionalmente affibbiato al femminile e affiancato anche alla cronaca che racconta fatti e fatterelli, erroneamente e soprattutto in passato si è pensato che spettegolare fosse un'attitudine propria soprattutto delle donne. Risultato di un'epoca maschilista e patriarcale in cui era soprattutto l'uomo che usciva per lavorare lasciando la compagna ad occuparsi della casa, la teoria secondo cui fossero solo le portinaie o le comari ad avere tanto tempo libero per la spassosa attività non ha mai trovato riscontro, anzi. "Non esistono formule empiriche che indicano le donne come maggiormente dedite al pettegolezzo" precisa, infatti, Cavazza che fa riferimento agli ambienti di lavoro come luoghi perfetti per indiscrezioni su colleghi, capi o dipendenti diffusi proprio dagli uomini anche con intenti di potere e controllo: "Nelle organizzazioni lavorative, infatti, c’è una gerarchia formale e una informale che non sempre coincidono. Una dinamica di potere sottostante fortemente basata sul controllo delle informazioni, per cui chi ne ha di più riesce a dominare e ricoprire una funzione di potere così da riuscirne più forte".

L'autogossip dei vip

L'ultimo eclatante esempio è delle scorse ore: dopo il tombale silenzio seguito alle dichiarazioni dell'ex marito su presunti tradimenti, liti e contese di ville, soldi e figli, Ilary Blasi ha fatto per la prima volta riferimento alla situazione personale taggando Totti in un video girato davanti al negozio di Rolex. Chiaro l'ironico riferimento al presunto furto dei preziosi orologi di cui è stata accusata la showgirl che così, seppur implicitamente, ha fatto autogossip sulla sua vita privata. E proprio questa attitudine a svelare i lati privati della propria vita prende sempre più piede tra i vip, una volta divi inaccessibili contornati da un'aura di mistero e oggi fonti dirette della loro intimità.

A rendere possibile la schiettezza dello svelamento i social, mezzo che permette la contestuale comunicazione scritta, orale e visiva. Ma perché la tendenza è quella di raccontarsi senza filtri e mischiare pubblico e privato? "Nella costruzione della nostra reputazione si ha un margine di controllo che però non è totale. La reputazione è il modo in cui gli altri vedono noi stessi e condividono questo modo di vederci e valutarci" osserva Nicoletta Cavazza: "Quando una persona rende accessibile molte più informazioni su di sé e si mostra per come vuole essere rappresentata anche nella sfera privata, limita molto il potere altrui che altrimenti non riuscirebbe a controllare". Il mistero attira, dunque, ma ecco che lasciando cadere il velo che lo rende tale, si disattiva anche la curiosità e il fascino insito nella sua natura, veicolando il messaggio di non avere nulla da nascondere e depotenziando la morbosità verso aspetti che, di privato, non hanno più nulla.