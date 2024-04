4 idee low budget per un primo appuntamento super originale e a basso costo

La primavera è finalmente arrivata e con il bel tempo cresce la voglia di uscire, fare nuove conoscenze e, perché no, anche innamorarsi. Ma quest'anno, per gli italiani, invitare qualcuno a cena fuori, presentarsi a un appuntamento con un mazzo di fiori o sorprendere il partner proponendo una fuga romantica sembra pesare sul portafoglio più del solito. Ecco perché Bumble, la popolare app di incontri per donne, ha elaborato alcuni preziosi consigli per attività di coppia budget-friendly, così da aiutare a organizzare appuntamenti significativi.

Perché rinunciare all'amore a causa dei prezzi alle stelle? Con un pizzico di creatività e spirito di avventura, è possibile organizzare un primo appuntamento indimenticabile senza spendere una fortuna!

L’aumento dei costi “romantici”

Una ricerca di Bumble mostra che l’inflazione ha un impatto significativo sulla vita dei single in Europa, con una persona su 2 (50%) di età compresa tra i 18 e i 34 anni che ora opta, al posto del classico appuntamento a cena, per attività a basso budget come passeggiate o visite gratuite in musei e galleria d’arte. Con questa maggiore sensibilità al risparmio, Bumble prevede che il Loud Budgeting sarà una tendenza-chiave per i single quest'anno. Questo nuovo trend mira infatti a bandire ogni imbarazzo rispetto ai propri limiti finanziari e a consentire alle persone di stabilire un budget che le faccia sentire a proprio agio e comunicarlo apertamente, anche tra i single che si danno appuntamento.

Una delle associazioni dei consumatori più rappresentative d'Italia ha pubblicato un’indagine sui costi “romantici” nel 2024, rivelando che il prezzo medio di una cena a due è aumentato del +3,7%, mentre i rincari più importanti sono riservati alle fughe di coppia: il pernottamento in hotel, infatti, ha visto un aumento medio del +6,7% rispetto all'anno precedente. Anche i piccoli gesti d'amore sono diventati più costosi: ad esempio, un semplice mazzo di fiori costa il 4% in più rispetto al 2023.

Ma non temete: i limiti finanziari non devono essere un peso. Al contrario, stabilire un budget per un appuntamento può essere un modo per stimolare la creatività necessaria nella vita di coppia.

4 idee low budget per il primo appuntamento

Per aiutare i single, Bumble ha creato una guida con quattro idee low-budget ma comunque divertenti per il primo appuntamento: ecco quali sono.

Viaggio letterario in biblioteca

Andate insieme in biblioteca, scegliete un libro da far leggere al partner, andate in un parco e passate un'ora a immergervi nel mondo delle parole. Dopo, potrete fare una passeggiata in città e parlare dei nuovi mondi che avete appena scoperto.

Ecco alcune delle più belle biblioteche d'Italia:

Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano

Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

Biblioteca Angelica di Roma

Biblioteca statale dei Girolamini a Napoli



Street food challenge

Insieme al partner, scegliete il vostro street food preferito e cercate due ristoranti economici con delle buone recensioni. Li visiterete entrambi, ma ordinerete un solo piatto per ristorante, da condividere. In seguito, potrete discutere del vincitore. Suggerimento: scegliete due luoghi raggiungibili a piedi l'uno dall'altro per fare una passeggiata alla scoperta del quartiere.

Appuntamento romantico dall’animo vintage

Rifuggite dall'ordinario e rendete memorabile il vostro tempo di qualità con un appuntamento all'aperto al mercato delle pulci. Immergetevi in un tesoro di oggetti vintage, condividete una tazza di caffè e scoprite insieme gemme nascoste, il tutto senza spendere una fortuna.

Visite turistiche low-cost

Scoprite la vostra città per immergervi nella vita da turista per un giorno. Visitate i monumenti più importanti e le altre attrazioni della città, vivendo momenti emozionanti insieme senza spendere una fortuna. Un'occasione perfetta per scoprire le ellezze nascoste della vostra città e creare ricordi indimenticabili.

Primo appuntamento: il tabù del denaro

Con i prezzi in aumento, una donna su 2 in Italia (50%) concorda sul fatto che un approccio condiviso riguardo le finanze è ora più importante che mai. Sebbene possa essere difficile iniziare una conversazione aperta su questo argomento, è incoraggiante sapere che tra i Gen Z solo 1 su 10 (10%) definisce il denaro come un tabù negli appuntamenti e nelle relazioni. Si tratta di una netta differenza rispetto alle generazioni precedenti, dove più di 3 persone su 4 (76%) di età superiore ai 35 anni ritengono che il denaro sia un argomento da evitare quando ci si frequenta.

La dottoressa Valeria Locati, psicoterapeuta ed esperta di relazioni di Bumble, spiega l'importanza di una visione condivisa del denaro in una relazione e come creare una conversazione aperta sull'argomento quando si sta appena conoscendo qualcuno.

"Esiste un’importante dinamica tra denaro e relazioni che spesso viene trascurata. Per questo, può essere costruttivo provare ad affrontare l’argomento fin dall'inizio di una frequentazione. Parlare di soldi viene spesso vissuto come un tabù, trattandosi di un argomento rispetto al quale si scatenano spesso imbarazzi e timori, generati dall’educazione familiare e dalle esperienze individuali, come ad esempio il timore di sembrare invadenti o inopportuni. Se introdotta con gradualità e consapevolezza può rappresentare un'opportunità per comprendere meglio i valori e le priorità del partner e mettere in campo i propri. Quando si sta ancora conoscendo qualcuno, è utile creare uno spazio aperto e non giudicante per discutere anche del denaro, raccontando di sé e coinvolgendo l’Altro, consentendo alle coppie di sviluppare una visione condivisa per il futuro della loro relazione".