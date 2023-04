Dimmi come muovi il mouse (e digiti sulla tastiera) e ti dirò quanto sei stressato

Siamo un popolo di stressati. Secondo una ricerca di ADP, multinazionale leader nell’ambito della gestione delle risorse umane, una persona su due in Italia è vittima di stress sul posto di lavoro. Un problema non solo italiano, che costa all'economia globale, secondo le stime dell’OMS, un trilione di dollari all'anno in perdita di produttività. Per prevenire lo stress cronico da lavoro, e i problemi psicologici ad esso correlati, i ricercatori del Politecnico di Zurigo (Eth) hanno sviluppato un modello che rileva i livelli di stress sul posto di lavoro dal solo modo in cui il lavoratore muove il mouse e digita sulla tastiera del computer.

"In Svizzera - ha affermato l’autrice dello studio Mara Nägelin - un lavoratore su tre soffre di stress sul posto di lavoro. Le persone colpite spesso non si rendono conto che le loro risorse fisiche e mentali stanno diminuendo finché non è troppo tardi. Ciò rende ancora più importante identificare lo stress correlato al lavoro il prima possibile". "E c'è di più - ha aggiunto -. Il modo in cui digitiamo sulla tastiera e muoviamo il mouse sembra essere un predittore migliore dello stress da lavoro rispetto alla nostra frequenza cardiaca". I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Biomedical Informatics.

Lo studio

Per sviluppare il loro modello di stress, i ricercatori hanno osservato 90 partecipanti in laboratorio mentre svolgevano compiti d'ufficio simili a quelli svolti nella realtà, come pianificare appuntamenti o registrare e analizzare dati. Hanno registrato come i partecipanti muovevano il mouse e digitavano sulla tastiera del computer, e le loro frequenze cardiache. E chiesto loro, più volte durante l'esperimento, quanto si sentissero stressati. Mentre alcuni partecipanti hanno lavorato senza interruzioni nel corso dell'esperimento, altri sono stati ripetutamente interrotti con messaggi via chat e hanno dovuto anche partecipare a un colloquio di lavoro. Contrariamente agli studi precedenti di altri scienziati, in cui il gruppo di controllo spesso non doveva risolvere alcun compito e poteva rilassarsi, in questo esperimento tutti i partecipanti hanno svolto compiti d'ufficio.

Come le persone stressate muovono il mouse e digitano sulla tastiera

I ricercatori hanno visto che le persone stressate muovono il mouse e digitano sulla tastiera in modo diverso dalle persone rilassate. "Abbiamo osservato - ha affermato Nägelin - che le persone stressate muovono il puntatore del mouse più spesso e in modo meno preciso e coprono distanze maggiori sullo schermo. Le persone rilassate, invece, prendono percorsi più brevi e diretti per raggiungere la loro destinazione e impiegano più tempo a farlo". Non solo, dallo studio è anche emerso che le persone che si sentono stressate in ufficio commettono più errori durante la digitazione e tendono a scrivere a singhiozzo con molte brevi pause. Le persone rilassate, al contrario, fanno meno pause ma più lunghe durante la digitazione.

Digitazione e movimento del mouse rilevano lo stress meglio della frequenza cardiaca

I ricercatori sono anche rimasti sorpresi dal fatto che la digitazione sulla tastiera e il modo in cui si utilizza il mouse si sono rivelati predittori dello stress migliori della frequenza cardiaca. "Ciò è dovuto al fatto che - ha spiegato Nägelin - le frequenze cardiache dei partecipanti ai due gruppi non differivano tanto quanto in altri studi. Una possibile ragione è che anche al gruppo di controllo sono state assegnate attività da svolgere, il che è più in linea con la realtà lavorativa".

La teoria del rumore neuromotorio

La connessione tra lo stress, il modo in cui digitiamo sulla tastiera e muoviamo il mouse può essere spiegata, secondo i ricercatori, attraverso la cosiddetta 'teoria del rumore neuromotorio'. "L'aumento dei livelli di stress - ha spiegato la psicologa Jasmine Kerr, coautrice dello studio - ha un impatto negativo sulla capacità del nostro cervello di elaborare le informazioni. Ciò influisce anche sulle nostre capacità motorie".

Un modello per identificare precocemente lo stress

I ricercatori svizzeri stanno ora testando il loro modello su un campione più ampio. Stanno raccogliendo e analizzando i dati dei dipendenti svizzeri che hanno accettato di far registrare l'uso del mouse e della tastiera, nonché la loro frequenza cardiaca, mentre lavorano, attraverso un’app che chiede regolarmente di quantificare i livelli di stress soggettivo. "L'obiettivo - hanno precisato - è quello di aiutare i lavoratori a identificare precocemente lo stress, e non quello di creare uno strumento di monitoraggio per le aziende". I risultati sono attesi entro la fine dell'anno.