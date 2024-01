Oroscopo 2024: dimmi che segno sei e ti dirò qual è il tuo fiore preferito

L’anno nuovo è appena iniziato e per molti questa è l’occasione perfetta per dare uno sguardo all’oroscopo. Che cosa ci riserverà l’inizio del 2024? Che uno ci creda o meno, è divertente scoprire le previsioni per l’anno nuovo.

Gli esperti di Interflora hanno voluto giocare con l’oroscopo e abbinare a ogni segno un fiore, in base al significato profondo e intrinseco. Sapere quale fiore corrisponde al proprio segno zodiacale, in base alle sue caratteristiche e peculiarità, è un modo divertente e leggero per dare il benvenuto al 2024 e, perché no, riempire la casa del fiore che più rappresenta la nostra personalità!

Ariete: 21 marzo - 20 aprile. Elemento Fuoco

Il segno dell’Ariete si contraddistingue per il suo carattere testardo. Impavido e determinato cerca di dare il massimo in tutto ciò che fa, ma raramente completa un progetto. Schietto e sincero, sa essere un amico fedele. Innamorato perde facilmente la testa. È appassionato e geloso, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla sua libertà.

Il fiore che lo rappresenta è il Tulipano. A seconda del colore assume diversi significati, per esempio il tulipano giallo incarna l’amore impossibile, mentre i tulipani rossi dal cuore nero rappresentano l’amore appassionato e possono essere regalati come una dichiarazione. I tulipani rosa invece simboleggiano la purezza e l'innocenza e sono perfetti per i compleanni.

Toro: 21 aprile - 21 maggio. Elemento Terra

Affabile e affettuoso, non ama i confronti e cerca sempre soluzioni moderate. Poco attratto dalla mondanità, preferisce trascorrere una serata in compagnia dei veri amici. In amore i nati sotto il segno del Toro tendono a vivere i sentimenti in modo intenso e duraturo.

Il fiore che lo rappresenta è la Rosa. La rosa rossa è uno dei fiori più amati e famosi soprattutto da regalare in occasione di San Valentino, e infatti simboleggia l'amore passionale ma duraturo. Anche in questo caso il significato varia a seconda del colore: le rose bianche simboleggiano l’amore innocente e puro, quelle rosa la femminilità e la dolcezza. E le rose arancio invece simboleggiano apprezzamento e stima.

Gemelli: 22 maggio - 21 giugno. Elemento Aria

Il segno dei Gemelli si contraddistingue per il suo essere inquieto e spesso questo suo atteggiamento lo porta a disperdere energie. È un segno zodiacale molto curioso e un grande compagno di avventure: in amicizia gli piace interagire con persone sempre diverse per non annoiarsi. Appassionato, è affascinato dalle relazioni che lo stimolano intellettualmente.

Il fiore che lo rappresenta è il Garofano. Se nella tradizione greca e cristiana il garofano era legato a significati religiosi, in Europa questo fiore ha conservato un significato positivo nel linguaggio dei fiori che dipende anche dal colore. In tutti i loro colori, generalmente i garofani esprimono amore, gratitudine e ammirazione, ma anche affetto, passione e forza di volontà, per questo si tratta di fiori che vanno bene da offrire in qualsiasi tipo di occasione in cui si voglia esprimere questo tipo di sentimento al destinatario.

Cancro: 22 giugno - 23 luglio. Elemento Acqua

Il segno del Cancro è di solito una persona molto riservata, per certi versi impenetrabile: non mostra le sue emozioni e non permette intrusioni nella sua vita privata, ma sotto il suo guscio nasconde un animo molto sensibile. Ha un grande bisogno di sicurezza e di punti di riferimento che individua nei suoi amici. Innamorato è molto dolce e tenero.

Il fiore che lo rappresenta è la Gerbera. Nel linguaggio dei fiori il significato della gerbera è sempre molto positivo. A seconda del suo colore, la gerbera esprime ammirazione, gioia, felicità, amicizia e intensità di sentimenti.

Leone: 24 luglio - 23 agosto. Elemento Fuoco

Il segno del Leone è sicuramente molto dinamico e vitale. Ha una grande voglia di vivere: orgoglioso e combattivo, cerca sempre di catturare l'attenzione di chi lo circonda. Nell'amicizia può essere affettuoso e stimolante. Se è innamorato, è molto appassionato e intenso. Ama coinvolgere il partner in tutto ciò che fa, ma in cambio pretende attenzione e ammirazione.

Il fiore che lo rappresenta è il Girasole che trasmette armonia e gioia. Immagine perfetta di quell'energia positiva e di carattere che accompagna i nati sotto il segno del Leone per tutta la vita. Regalare un mazzo di girasoli a un leone trasmetterà rispetto e ammirazione, nonché gioia e buon umore.

Vergine: 24 agosto - 23 settembre. Elemento Terra

Il segno della Vergine crede solo in ciò che vede e ama avere tutto sotto controllo. Metodico, meticoloso e concreto. In amore gli piace fare regali e adora le sorprese. Nelle amicizie sa essere molto corretto e preferisce circondarsi di poche persone ma sincere.

Il fiore che lo rappresenta è la Margherita che simboleggiano l'innocenza, la purezza, la bellezza e i nuovi inizi. Sono uno dei fiori bianchi più apprezzati in bouquet semplici e allegri. Sono ideali per matrimoni, battesimi e bouquet nascita. In natura però ci sono diversi colori di margherite: le gialle per esempio esprimono allegria e le arancioni, gioia e amicizia. Infine le margherite gialle simboleggiano la creatività e l'armonia.

Bilancia: 24 settembre - 23 ottobre. Elemento Aria

Esteta per eccellenza, ama circondarsi di tutto ciò che è bello ed elegante. Apparentemente molto sicuro di sé, in realtà è alla continua ricerca di equilibrio e ha bisogno di continue rassicurazioni. Crede molto nei legami importanti e vive l'amicizia e l'amore con armonia.

Le persone di questo segno trovano i loro fiori perfetti in un mazzo di rose bianche, poiché sono esseri coscienti e trasparenti a cui l'innocenza e la pace che il bianco dona li riempie di armonia. Il narciso, con il suo profumo inebriante, farà sognare e volare questo segno zodiacale, così come i gladioli, fiore eroico dalla simbologia molto forte. Il suo nome infatti deriva dal latino e significa spada. I gladiatori romani combattono nell'arena per i gladioli, simbolo di vittoria che da allora è rimasto l'immagine dell'orgoglio.

Scorpione: 24 ottobre - 22 novembre. Elemento Acqua

Misterioso e affascinante, lo Scorpione è un segno molto ricettivo e con grandi capacità intuitive. Molto fedeli alla loro cerchia di amici, in amore, in generale, i nati sotto il segno dello Scorpione vivono i sentimenti in modo intenso, con grande passionalità e istintività. Regalare fiori agli Scorpioni è un modo per stimolare il loro spirito nostalgico. Gli Scorpioni sono anche noti per essere persone tenaci, volitive ed esigenti.

Crisantemi e Garofani sono i fiori che meglio si adattano a questo segno nervoso dello zodiaco. Sebbene la tradizione associ il crisantemo al fiore del lutto, le nuove varietà di fiori offerte nei bouquet incarnano la longevità e la gioia. Come in Giappone, questo fiore è simbolo di piacere e felicità. Nel linguaggio dei fiori, il significato del crisantemo è molto positivo! Regalare un bouquet di crisantemi è un segno di amore sincero e costante.

Sagittario: 23 novembre - 21 dicembre. Elemento Fuoco

Dinamico e intraprendente, è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Sempre impegnato in nuovi progetti, il Sagittario ama viaggiare ed esplorare luoghi lontani con le persone che ama. Nell'amicizia non conosce slealtà o malafede. Si innamora facilmente, ma al primo ostacolo comincia a guardarsi attorno.

Il fiore che lo rappresenta è la Strelitzia. Per la sua straordinaria bellezza, è simbolo di nobiltà, maestosità ed eleganza. L’istinto avventuroso dei nati sotto il segno del Sagittario è incarnato da questa pianta, conosciuta anche come Uccello del Paradiso. I petali di questo meraviglioso fiore sembrano frecce, pronte a conquistare il mondo e ciò che lo circonda. Perfetta per essere regalata anche a un amico, collega o parente.

Capricorno: 22 dicembre - 20 gennaio. Elemento Terra

Determinato, serio e razionale, pianifica la sua vita con metodo e si sforza di raggiungere il successo, che di solito ottiene ma con un po’ di sacrificio. In amicizia invece risulta essere molto selettivo. Il Capricorno innamorato è molto pragmatico, poco appassionato e non ama i complimenti.

Il fiore che lo rappresenta è il Papavero, simbolo di resistenza e delicatezza. È ricordato anche negli antichi miti quando la Dea Demetra fu in grado di riprendersi rapidamente dal dolore della morte della figlia Persefone dopo aver bevuto un infuso ricavato dai semi e dai petali di questo fiore. Dal significato di sollievo a quello di libertà ritrovata, è simbolo di slancio vitale.

Acquario: 21 gennaio - 19 febbraio. Elemento Aria

L'Acquario è un segno d'aria e si dice che i nati sotto questo segno siano indipendenti, innovativi e non convenzionali. Sono ottimi amici. Il fiore che lo rappresenta è la Peonia, che ha una simbologia molto forte e il significato spesso dipende dal colore. Per esempio le peonie bianche sono legate alla gratitudine, mentre invece regalare o ricevere peonie rosa significa amore intenso e romanticismo. In generale è un fiore che rappresenta la bellezza e la ricchezza.

Pesci: 20 febbraio - 20 marzo. Elemento Acqua

I Pesci sono di solito persone molto creative e sensibili, temono le critiche e in generale sono gentili e pensano al prossimo. Attratti dal mistero, amano la solitudine per potersi perdere nei loro sogni ad occhi aperti.

I fiori che meglio identificano un Pesci, sono il Giglio o i Narcisi, bulbi molto profumati che rappresentano la purezza e la bellezza. Il giglio invece, secondo il linguaggio dei fiori di Interflora, viene associato ai santi e ai re. Simboleggia preziosi titoli di nobiltà ma anche la maestosità ed eleganza che ne fanno un fiore per le grandi cerimonie come il matrimonio.