Oltre la Stella di Natale c’è di più: 9 piante e fiori da regalare a Natale e perché

La Stella di Natale, il cui vero nome è Poinsettia, rappresenta la pianta natalizia per antonomasia. Ma in realtà non è l’unica, anzi, è sorprendente vedere le immense possibilità presenti nel mondo vegetale per festeggiare il Natale.

Proprio per questo, gli esperti di Interflora ci offrono una lista di altrettante valide alternative a cui normalmente non pensiamo, ma che sono perfette per celebrare le feste natalizie ed esprimere sentimenti di gioia e prosperità verso le persone a noi care. Vediamo quindi insieme 9 tipi di piante e fiori da regalare a Natale e il loro significato.

Alberello di Natale Naturale

Un grande classico a cui poco si pensa quando si tratta di fare un regalo. In formato mini, per non invadere con una pianta ingombrante le case altrui, è un’ottima idea per chi desidera trasmettere un messaggio di pace e amore.

L’albero di Natale celebra il rinnovarsi della vita, è un sempreverde, che anche in inverno mantiene il suo meraviglioso aspetto. Non dimentichiamoci che il verde è il colore della speranza, quindi va da sé che il suo essere sempre verde, trasmette una sensazione di speranza continua.

Conifere

Le conifere, letteralmente “portatori di coni”, sono caratterizzate dal loro fogliame aghiforme. Sono tipiche del periodo natalizio, e possono essere utilizzate in vario modo. Ad esempio all’interno di un centro tavola, oppure per rendere più originale un bouquet dalla linea classica. Le loro foglie a forma di aghi, il loro profumo, contribuiscono a creare un inconfondibile ambiente natalizio. Simboleggiano semplicità, forza e speranza.

Poinsettia sì, però bianca

Perfetta per il Natale, un’alternativa alla classica poinsettia rossa, ma senza allontanarsi troppo dal modello tradizionale. La poinsettia bianca è simbolo di pace e purezza, come indica il colore dei suoi petali. Simboleggia la semplicità e la bellezza delle piccole cose quotidiane, dei piccoli gesti e dell’immenso valore di vivere il momento presente. È un regalo apprezzato e che porta allegria in casa di chi lo riceve.

Pigne

Le pigne sono ricche di significati antichissimi. Da sempre richiamano alla forza, alla prosperità e alla prosperità. Questo perché si tratta del frutto di alberi sempreverdi, che superano le temperature più rigide e le avversità, e proteggono grazie alla loro struttura e alla loro forza i semi che portano al loro interno. Per questo le pigne sono un dono prezioso, da aggiungere alle decorazioni natalizie, perfette sia per rendere più speciale un bouquet come per dare un tocco in più a un centrotavola.

Lilium bianco

È un fiore elegante e raffinato. Nella sua versione in bianco è simbolo di purezza e di semplicità. Il suo significato rimanda all’allegria profonda e sincera, alla gratitudine e all’innocenza. Il lilium dona un messaggio in più a una composizione floreale creata appositamente per celebrare le feste, grazie alla sua particolarità, al suo colore e ai suoi intrinseci significati.

Bacche rosse

Classico elemento natalizio da non dimenticare. Sono un’aggiunta che impreziosisce con semplicità le composizioni. Le bacche sono simbolo di allegria e prosperità, e portano luce e colore a ogni tipo di contesto. Proprio come le pigne, rimandano a un immaginario collettivo che celebra la forza delle piante sempreverdi e la loro capacità di superare le avversità con caparbietà e determinazione. La loro forma rotonda richiama la perfezione e la semplicità. Sono un elemento unico e inconfondibile per celebrare le feste natalizie.

Gypsophila paniculata

Un classico che, come le bacche, si caratterizza per la sua forma sferica, che richiama la semplicità e la perfezione. Il suo colore bianco rimanda a un significato di purezza. Si adatta a ogni composizione, ogni momento dell’anno, e in ogni occasione. È un fiore di campo, di una pianta perenne, e questo le conferisce forza e determinazione.

Amaryllis

È un fiore elegante, soprattutto nella sua versione rossa, perfettamente in linea con il Natale. Simboleggia l’orgoglio, la fedeltà e la determinazione. Si adatta perfettamente alla decorazioni di interni, è in grado di apportare un’atemporale bellezza a qualsiasi composizione.

Rosa rossa

Immancabile, come sempre la rosa. Un fiore che si addice a ogni festeggiamento e a ogni occasione, la rosa rossa è il simbolo dell’amore puro e della sua forza, che vince sopra ogni cosa. Le rose si prestano a ogni tipo di decorazione e contesto, e sono apprezzate da tutti. Inoltre possono essere seccate, mantenendo a lungo il loro inconfondibile profumo.