Scoperto il meccanismo cerebrale che ti consente (o non) di trovare l'auto nel parcheggio

A chiunque sarà capitato almeno una volta di non ricordare dove aveva parcheggiato l'auto. Per fortuna succede di rado. Solitamente ci rechiamo in maniera automatica verso il parcheggio perché il cervello crea delle associazioni che ci consentono di orientare il nostro comportamento in luoghi mai visti prima. Ad aver scoperto il meccanismo cerebrale alla base dell’orientamento spaziale è un gruppo di ricercatori dell'UC San Francisco, che ha indagato la comunicazione tra la corteccia prefrontale e altre regioni cerebrali corticali e sottocorticali. Secondo i ricercatori, quando ci muoviamo in un ambiente nuovo il cervello mette in atto un circuito che ci spinge a prestare attenzione alle caratteristiche più salienti dell’ambiente così da orientare il comportamento. Lo studio è stato pubblicato su Cell.

Cosa promuove i comportamenti esplorativi

Studi precedenti già avevano dimostrato che alla base dei comportamenti esplorativi (di luoghi o oggetti) vi è l'attività simultanea e comunicazione bidirezionale tra la corteccia prefrontale (PFC) e molte regioni cerebrali corticali e sottocorticali, che forniscono un controllo dall'alto verso il basso del comportamento. In particolare questo collegamento, che ha origine nella corteccia prefrontale e si estende all'ippocampo (HPC) -un nodo chiave per l'elaborazione delle informazioni spaziali al fine diguidare il comportamento - fornisce la prova di come le regioni cognitive superiori del cervello raffinano le operazioni che si verificano in aree cerebrali distanti. Ma nessuno studio, sino ad ora, era ancora riuscito ancora a comprendere cosa mediasse questo controllo dall’alto (PFC) verso il basso (HPC).

A tal proposito i ricercatori dell'UC San Francisco hanno indagato tale attività e scoperto che la maggior parte delle comunicazioni dall'alto verso il basso nella direzione PFC-HPC avviene indirettamente, tramite il “nucleo talamico reuniens” (l'area cerebrale che, tra le altre funzioni, contribuisce all'apprendimento associativo e alla pianificazione del percorso spaziale). In particolare, i ricercatori hanno coperto come il PFC esercita un controllo dall'alto verso il basso sull'elaborazione delle informazioni nell'HPC agendo attraverso un circuito unico che promuove specifici comportamenti esplorativi. “Questo circuito - ha affermato Vikaas Sohal, autore senior dello studio - è un gateway per capire come il cervello consente alla corteccia prefrontale di esercitare una regolazione dall'alto verso il basso di altre parti del cervello. È un tipo di percorso inibitorio a lungo raggio che collega due regioni del cervello che non era mai stato visto prima”.

Il “CEO del cervello” controlla le funzioni esecutive

Se da un lato, la corteccia prefrontale (PFC) - considerata il "CEO del cervello” - controlla le funzioni esecutive come l'attenzione, la pianificazione e il processo decisionale, dall'altro, l’ippocampo immagazzina la memoria ed elabora le informazioni spaziali, aiutandoci a navigare nell’ambiente. Il circuito appena scoperto dai ricercatori in sostanza facilita la nostra capacità di focalizzare l'attenzione su ciò che è importante nell'ambiente facendoci ignorare altri stimoli sensoriali inutili per il nostro fine. ”È come se il PFC - ha dichiarato l'autore principale dello studio, Ruchi Malik - stesse raccogliendo tutte queste informazioni sensoriali e dicendo 'Ehi, ippocampo, siamo qui in questo particolare contesto, quindi presta attenzione a questa particolare informazione in questo momento'”.

Lo studio, quindi, descrive le interazioni della rete PFC-HPC che giocano un ruolo chiave nei comportamenti cognitivi ed emotivi, mostrando, al contrario, come interazioni PFC-HPC anormali siano implicate in diversi disturbi neuropsichiatrici, tra cui schizofrenia, depressione e ansia.

L’esperimento coi topi

Per dimostrare empiricamente il meccanismo cerebrale alla base dell’orientamento spaziale, i ricercatori hanno messo dei topi in una piccola arena, dove c'erano alcuni piccoli oggetti, e li hanno osservati per 10 minuti. Durante l'esplorazione dell'arena, i topi ispezionavano gli oggetti per un minuto o due, e poi proseguivano. Osservando l'attività nel cervello dei topi, i ricercatori hanno visto che i segnali tra le due regioni del cervello si sincronizzavano, ma anche che, ogni volta che un topo ispezionava di nuovo un oggetto, i segnali all'interno dell'ippocampo venivano perfezionati e migliorati.

Il team ha, inoltre, scoperto che i dati indicavano quali neuroni si attivavano in un dato momento e identificavano dove si trovava il topo in quel momento, confermando che l'attività cerebrale cambia quando il topo si avvicina o indaga su un oggetto che il PFC ha ritenuto importante. “Ciò suggerisce - hanno spiegato i ricercatori - che mentre l'ippocampo sta mappando l'ambiente, si sta anche anche perfezionando per produrre determinati modelli di attività neurale quando la corteccia prefrontale rileva che il topo si sta avvicinando a un obiettivo importante come un nuovo oggetto”.

L’esempio dell’auto parcheggiata e la messa a punto dell’attenzione

Questo è quel che avviene anche quando lasciamo l’auto in un parcheggio. "Per ricordare dove abbiamo parcheggiato l’auto - ha detto Malik -, il PFC dice all'ippocampo di prestare attenzione selettivamente ai punti di riferimento, quindi di ricordare e cercare quei punti di riferimento al tuo ritorno. Questo è il meccanismo che si mette in atto: l’ippocampo mappa le posizioni degli oggetti nello spazio e il PFC istruisce l'ippocampo sulla rilevanza di ciascuna posizione.

Attraverso l’esempio del parcheggio e l’esperimento dei topi ci rendiamo di quanto sia singolare il modo in cui questo circuito svolge il compito di focalizzare l'attenzione: intensifica e focalizza l'attività in specifici microcircuiti dell'ippocampo disattivando i segnali che altrimenti ridurrebbero quei microcircuiti. Il risultato è un segnale molto chiaro del PFC che dice all'ippocampo a cosa prestare attenzione e un mezzo estremamente abile per mettere a punto quel messaggio mentre l'ambiente cambia.

La disfunzione del circuito cerebrale può essere collegato a forme di demenza o disturbi psichiatrici

I ricercatori ritengono che la disfunzione di questo circuito potrebbe essere alla base di problemi cognitivi legati all'attenzione o alla memoria, come alcune forme di demenza, ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) o disturbi psichiatrici. Per questo motivo andrebbe studiato in maniera più approfondita per capire quali sono le conseguenze quando non è in grado di svolgere il proprio lavoro in modo efficace.

A tal proposito, il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà quello di comprendere come questo circuito influisce sul comportamento, osservando come funziona durante attività più complesse, come usare le informazioni memorizzate nella memoria di lavoro per decidere quale percorso seguire per trovare una ricompensa. "Per operare in un ambiente complesso, per andare a cercare cibo o ricompense e poi tornare, - ha concluso Malik - devi essere in grado di prestare attenzione a stimoli specifici e disporli nello spazio in modo preciso. Il lavoro di filtraggio di questo circuito è assolutamente essenziale”.