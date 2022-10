Come il sesso di un fratello (o sorella) influenza la nostra personalità: lo studio

La Scienza ha dimostrato che le cause del comportamento e della personalità vanno rintracciate sia nella gentica che nell'ambiente di crescita. Tuttavia, ad oggi, ben poco si sa su come e quanto influisca su di essa il contesto familiare. Crescere con una sorella piuttosto che un fratello può influenzare le interazioni tra fratelli e quelli tra genitori e figli, soprattutto quando i bambini sono piccoli e la loro personalità è più malleabile. Dunque, in che modo queste interazioni lasciano un segno sulla nostra personalità? E come il sesso del fratello (o sorella) condiziona l'espressione di genere in età adulta? Vediamo cosa dice l'ultima ricerca pubblicata su Sage Journals.

La teoria dell'apprendimento sociale

Esistono due teorie risalenti agli anni 50’ che spiegano come il sesso dei fratelli influenzi la personalità di una persona. La teoria dell'apprendimento sociale afferma che i fratelli imparano gli uni dagli altri e si assimilano l'un l'altro attraverso le interazioni sociali. Quindi, avere una sorella porterebbe a caratteristiche più femminili; avere un fratello porterebbe a caratteristiche più maschili. Da ciò, si deduce che i bambini con un fratello di sesso opposto avranno meno caratteristiche stereotipate di genere rispetto a quelli con un fratello dello stesso sesso.

La teoria della differenziazione tra fratelli

Al contrario, la teoria della differenziazione tra fratelli afferma che, a causa della rivalità tra fratelli, questi si differenzieranno nel processo di sviluppo delle loro identità, processo che può anche essere guidato dal comportamento dei genitori. Ad esempio, i padri potrebbero trascorrere più tempo con i loro figli maschi e le madri più tempo con le loro figlie femmine, in famiglie con figli di entrambi i sessi. Dunque, secondo la teoria della differenziazione tra fratelli, avere una sorella ridurrebbe le caratteristiche femminili, mentre avere un fratello ridurrebbe le caratteristiche maschili. Di conseguenza, i bambini con un fratello di sesso opposto avrebbero più caratteristiche stereotipate di genere rispetto a quelli con un fratello dello stesso sesso. Poiché esistono studi che hanno mostrano la validità sia dell’una che dell’altra, la letteratura rimane inconcludente sul tema.

Lo studio ?

Per tracciare un quadro chiaro degli effetti del genere dei fratelli sullo sviluppo della personalità, un team di ricerca della Victoria University di Wellington (Nuova Zelanda) e dell’Università di Zurigo ha analizzato 12 grandi sondaggi provenienti da nove paesi diversi (Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Australia, Messico, Cina e Indonesia) concentrandosi sulle relazioni tra i bambini e i loro fratelli (o sorelle) maggiori o minori. Il campione molto ampio - comprendente 85.887 persone di cui 55.203 con un fratello minore, 50.909 con un fratello maggiore e 20.225 con entrambi - ha permesso di rilevare effetti anche molto piccoli del genere dei fratelli sulla personalità adulta.

I “big five” e gli altri tratti della personalità

I ricercatori hanno indagato molti più tratti della personalità rispetto alle ricerche precedenti. In particolare, hanno analizzato 10 dimensioni della personalità che hanno mostrato essere importanti predittori delle decisioni e delle scelte delle persone: tolleranza al rischio, fiducia, pazienza, i tratti della personalità dei Big Five (apertura all'esperienza, coscienziosità, estroversione, gradevolezza, nevroticismo), locus of control (il grado in cui le persone credono di avere il controllo sulla propria vita) e i Big Five (ovvero apertura mentale, coscienziosità, estroversione, empatia e nevroticismo).

Un indice per misurare l'espressione di genere

I ricercatori hanno infine creato un indice riassuntivo (TFP) - basato sui Big Five - che descrive fino a che punto le persone hanno una personalità tipicamente femminile o tipicamente maschile. Questo ha permesso di capire come il genere dei fratelli influenza l'espressione di genere, e quindi di testare in modo completo se crescere con un fratello (o sorella) di sesso opposto porta a sviluppare una personalità fortemente condizionata dagli stereotipi di genere.

L'effetto causale del sesso del fratello sulla personalità

Per stimare effetti causali credibili del sesso dei fratelli sulla personalità, i ricercatori sono partiti da un dato ovvio ma fondamentale: una volta che i genitori decidono di concepire un altro figlio, avere una femmina o un maschio è essenzialmente casuale. Ciò significa che alle persone viene “assegnato a caso” una sorella o un fratello minore. Questo dato ha permesso di stimare l'effetto causale del sesso del fratello sulla personalità confrontando la personalità media delle persone che sono cresciute con un fratello/sorella dello stesso sesso con quelle che sono cresciute con un fratello/sorella di sesso opposto, maggiori e minori.

Dunque, il sesso dei fratelli influisce sulla personalità?

I risultati hanno mostrato nel complesso che né il sesso dei fratelli né l’ordine di nascita influiscono in modo significativo sulla personalità. In particolare, le persone che hanno una sorella minore mostrano, in media, gli stessi tratti della personalità delle persone che hanno un fratello minore. Inoltre, non è stata osservata alcuna differenza di personalità tra le persone che hanno una sorella maggiore e le persone che hanno un fratello maggiore. “I risultati - hanno dichiarato i ricercatori - aiutano a confutare l'idea secondo cui i fratelli o le sorelle portino a sviluppare tratti della personalità tipicamente "femminili" o tipicamente “maschili"”.

Ma può avere effetti su altri aspetti della vita

Il sesso dei fratelli, dunque, sembra non avere effetti rilevanti sullo sviluppo della personalità, ma può influire su importanti risultati della vita, come hanno dimostrato altre recenti ricerche. Uno studio suggerisce ad esempio che le donne con fratelli guadagnano meno, e questo potrebbero essere in parte determinato da un retaggio culturale della famiglia. Un altro studio ancora, sulle popolazioni asiatiche, ha rilevato, invece, che le donne con sorelle minori si sposano prima e le donne con sorelle maggiori si sposano più tardi.