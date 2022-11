Queste 4 abitudini possono migliorare il tuo risveglio

Quante volte vi è capitato di svegliarvi presto la mattina e sentirvi intontiti. Questa condizione è definita scientificamente “inerzia del sonno”. Si tratta di uno stato fisiologico di transizione dal sonno alla veglia caratterizzato da una diminuzione della vigilanza, prestazioni ridotte (fisiche e mentali) e disorientamento che può durare dai 15 minuti alle 2 ore. L’incapacità, al risveglio, di raggiungere un certo livello di allerta cognitiva può influire negativamente su molti ambiti della vita. Pensiamo a coloro che svolgono lavori in cui gli errori possono essere fatali, come i vigili del fuoco, gli operatori sanitari o i piloti di aeroplani. E ancora, essere poco vigili durante il giorno può essere anche causa di incidenti stradali e sul lavoro, di una significativa perdita di produttività sul lavoro e un maggior assenteismo dal lavoro.

Tuttavia, nonostante la gravità e la portata di queste conseguenze, i fattori che influenzano il modo in cui ci svegliamo e quindi il livello di vigilanza diurna sono ancora poco conosciuti. Ora un team di ricercatori, guidato dal neuroscienziato Raphael Vallat dell'Università della California (Berkeley), ha scoperto un insieme di fattori associati alla vigilanza nelle prime ore dopo il risveglio e suggerisce come modificarli per migliorare il nostro risveglio. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Communications.

L'inerzia del sonno

L'inerzia del sonno è quella sensazione di intontimento che abbiamo la mattina presto. Uno stato fisiologico di compromissione delle prestazioni cognitive e sensoriali-motorie che si presenta immediatamente dopo il risveglio. Secondo uno studio italiano, pubblicato sulla rivista Neuroscience, questa condizione è dovuta al fatto che le varie aree del cervello impiegano tempi diversi a riattivarsi, nei primi minuti dopo il risveglio. In particolare nei primi 5 minuti dopo il risveglio vi è una dissociazione tra la percezione di essere svegli (che arriva dalla ripresa dell'attività elettrica nelle regioni cerebrali anteriori) e il rallentamento delle capacità sensoriali e di integrazione (dovuto ad una più lenta ripresa dall'attività nelle aree encefaliche più posteriori). Solo quando le diverse aree del cervello tornano a lavorare in armonia, si torna perfettamente vigili e coscienti.

Lo studio

Per indagare i fattori che influiscono sul livello di vigilanza dopo il risveglio, i ricercatori hanno sperimentato su un migliaio di gemelli e adulti geneticamente non imparentati del Regno Unito e degli Stati Uniti, “PREDICT1”, un programma di ricerca nutrizionale il cui obiettivo principale è prevedere le risposte metaboliche agli alimenti in base alle caratteristiche dell'individuo, compresi i biomarcatori molecolari e i fattori dello stile di vita, nonché la composizione nutrizionale del cibo.

I partecipanti sono stati prima sottoposti a una visita clinica di riferimento e poi seguiti a casa per due settimane, nel corso delle quali hanno consumato più pasti standardizzati che differivano nella composizione dei macronutrienti, mentre indossavano un orologio da polso con accelerometro e un monitor continuo del glucosio. Il primo è stato utilizzato per determinare l'attività sonno/veglia durante la notte e l'attività fisica durante il giorno. Il monitoraggio continuo del glucosio è stato, invece, utilizzato per misurare la risposta glicemica dopo i pasti. I partecipanti hanno, inoltre, registrato il consumo dei pasti, il livello di sazietà, l'umore e l'esercizio fisico su di un'app.

I 4 fattori chiave che influiscono sul risveglio mattutino

Basandosi sui risultati dello studio "PREDICT1", i ricercatori hanno individuato quattro fattori chiave che condizionano il risveglio mattutino:

Il primo fattore è il profilo del sonno unico la notte precedente (ovvero la durata del sonno, l'efficienza del sonno e i tempi del sonno) che prevede i livelli di vigilanza il mattino successivo. In particolare, dormire più a lungo e meglio sono associati a una migliore vigilanza mattutina. Il secondo fattore è la quantità di esercizio fisico che si fa il giorno prima. Livelli più elevati di movimento durante il giorno (così come una minore attività fisica durante la notte) sono associati a un sonno più continuo e meno interrotto, che a sua volta migliora lo stato di vigilanza al mattino. Il terzo fattore è la composizione della colazione. Un pasto mattutino ad alto contenuto di carboidrati migliora i livelli vigilanza, al contrario un pasto ad alto contenuto di proteine ha l'effetto opposto. Il quarto fattore è la risposta glicemica post-colazione. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che un aumento dei livelli di zucchero nel sangue dopo la colazione (testato utilizzando una bevanda liquida a base di glucosio puro) è associato a una ridotta vigilanza. Al contrario, una risposta glicemica più bassa, ha migliorato lo stato di vigilanza. Pertanto, è evidente che anche il modo in cui il corpo elabora il cibo influisce sul nostro risveglio. Altri fattori in gioco includono l'umore e l'età dei volontari, sebbene questi non siano modificabili come l'ora in cui vai a letto e cosa mangi a colazione.

Quanto incide la genetica?

I risultati dello studio descrivono una serie di fattori dello stile di vita non genetici e quindi modificabili (ad eccezione dell'età) che sono significativamente associati alla vigilanza. " Tuttavia - hanno affermato i ricercatori -, insieme questi fattori lasciano ancora inspiegabile una parte della varianza nella vigilanza, suggerendo che il fattore non modificabile della genetica di un individuo potrebbe rivelarsi influente. Abbiamo così utilizzato un modello gemello standard per testare l'entità del contributo della genetica di un individuo nel predire i suoi livelli di vigilanza".

Nel complesso, le analisi sull'ereditabilità hanno dimostrato che il livello di vigilanza di un individuo non dipende dalla genetica, e "questo - hanno affermato i ricercatori - rafforza le precedenti scoperte secondo cui i fattori estrinseci non genetici (e quindi modificabili) predicono più fortemente le differenze di vigilanza in questa popolazione".

Prospettive future di ricerca

I risultati di questo studio hanno identificato una serie di fattori chiave associati alla vigilanza che, per la maggior parte delle persone, sono modificabili apportando modifiche al suo comportamento. Ora il team vorrebbe indagare i meccanismi alla base di questa associazione per raccogliere dati più accurati, e determinare come e perché dormire più a lungo o andare a dormire prima, rispetto alla solita routine, aumenta la vigilanza mattutina.