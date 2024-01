Riconoscere l'Alzheimer 15 anni prima dei sintomi con un'analisi del sangue

Dalla ricerca un'inedita speranza nella diagnosi precoce dell'Alzheimer, la forma di demenza più diffusa al mondo. Un esame del sangue potrebbe essere in grado di rivelare l'insorgenza della malattia anche con 15 anni di anticipo rispetto all'insorgenza dei sintomi.

Tutto questo sarebbe possibile riconoscendo i livelli della proteina p-tau217, vera e propria spia dei cambiamenti che avvengono nel cervello durante l'Alzheimer. Lo studio è stato condotto su 786 persone dall'università di Göteborg (Svezia) e ha mostrato che, testando i livelli di questa proteina tramite analisi del sangue, gli scienziati sono stati in grado di classificare il rischio Alzheimer in modo preciso: più alti erano i livelli di proteina p-tau217 nel sangue, più probabile o avanzata era la malattia. Ricercatori dell'University College di Londra ha poi implementato lo studio, constatando che l'esame potrebbe svelare l'Alzheimer fino a 15 anni prima che si presentino i sintomi.

Nuova possibilità di sceening per gli over 50

Per David Curtis, professore onorario dell'Ucl Genetics Institute, la scoperta rappresenta una possibile rivoluzione per la diagnosi precoce della patologia: "Tutti coloro che hanno più di 50 anni potrebbero essere sottoposti a screening di routine ogni pochi anni, più o meno come ora vengono testati regolarmente per il colesterolo alto", spiega.

"Questo particolare test ha un enorme potenziale per rivoluzionare la diagnosi nelle persone con sospetta malattia di Alzheimer", ha aggiunto Sheona Scales, direttrice Ricerca di Alzheimer's Research UK.

Attualmente, gli unici metodi per riconoscere un accumulo cerebrale della proteina collegate all'Alzheimer sono le punture lombari o letecnologie, di imaging, disponibili però in un numero molto limitato di strutture. Il test del sangue, pe gli scienziati, "riesce a rilevare segni di Alzheimer con la stessa accuratezza di test più invasivi e costosi".