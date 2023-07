Alzheimer, un farmaco rivoluzionario rallenta la malattia: come funziona

A convivere con qualche forma di demenza sono oltre 55 milioni di persone nel mondo. Nel 60/70% dei casi si tratta del morbo di Alzheimer (AD), malattia che interessa solitamente i più anziani (dai 65 anni in su), ma in alcuni casi può avere anche un esordio giovanile. L’AD è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce la memoria e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare, ma può causare anche altri problemi come stati di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. Una delle cause primarie di questo processo degenerativo è l'accumulo di depositi extracellulari della proteina beta-amiloide (Aβ) che si trova nella membrana grassa che circonda le cellule nervose. Alte concentrazioni di tale proteina è associata a un rischio più elevato di sviluppare la malattia di Alzheimer.

Sebbene si stiano studiando moltissimi farmaci, oggi ancora non esiste una cura sicura ed efficace in grado di fermare o far regredire la malattia, e tutti i trattamenti disponibili puntano a contenerne i sintomi. Tuttavia, una nuova speranza per i pazienti affetti da AD potrebbe arrivare da nuovo farmaco, un anticorpo monoclonale (Leqembi),sviluppato dalle aziende giapponese Eisai e statunitense Biogen, capace di rallentare il decorso nelle fasi iniziali di malattia. Giovedì scorso ha ricevuto approvazione piena da parte della Food and Drug Administration, e ora si attendono i parei dell’EMA e dell’AIFA. Intanto la Società Italiana di Neurologia (SIN) e l’Associazione Autonoma Aderente alla SIN per le Demenze (SIN-DEM) hanno già dichiarato di essere pronte a raccogliere la sfida che nasce da questa nuova opportunità terapeutica.

Lo studio

Lo studio, sul quale si è basato l’FDA per l'approvazione, ha dimostrato che i pazienti con sintomi lievi che hanno ricevuto Leqembi, hanno avuto un rallentato del 27% del declino cognitivo entro i 18 mesi dall'inizio del trattamento, rispetto a chi invece ha ricevuto il placebo. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, circa il 13% di chi ha ricevuto il farmaco ha avuto gonfiori cerebrali lievi o moderati nella maggior parte dei casi (rispetto a meno del 2% dei pazienti del gruppo placebo), e circa il 17% di chi ha ricevuto il farmaco ha avuto sanguinamenti cerebrali (contro il 9% del gruppo placebo). Il sintomo più comune del sanguinamento cerebrale sono state le vertigini. Leqembi, dunque, non impedisce alla malattia di progredire, né ripara i danni cognitivi, ma ha dimostrato di poter rallentare la sua progressione.

Come agisce il farmaco

Leqembi (noto anche come lecanemab) è un anticorpo monoclonale che viene iniettato per via endovenosa ogni due settimane, e agisce riducendo l'amiloide-beta, una proteina che si accumula nel cervello e provoca la morte delle cellule cerebrali, oltre al restringimento del cervello. "Questo trattamento - ha affermato Joanne Pike, presidente e amministratore delegato dell'Alzheimer's Association -, pur non essendo una cura, può dare alle persone nelle prime fasi dell'Alzheimer più tempo per mantenere la propria indipendenza e fare le cose che amano. Dà alle persone più mesi per riconoscere il coniuge, i figli e i nipoti".

I dubbi sulla sicurezza

Il farmaco già aveva ottenuto a gennaio l’approvazione "accelerata" dalla Food and Drug Administration (cioè poteva essere utilizzato anche senza la certezza di benefici e rispettando specifici criteri), tuttavia una review pubblicata qualche mese fa su Neurology aveva mostrato che gli anticorpi monoclonali come Leqembi, che puntano a ridurre l'accumulo di proteina beta-amiloide, possono rimpicciolire il cervello e causare gonfiore. Queste controindicazioni sono state confermate anche dai risultati di un’autopsia pubblicata su Science che suggerivano come il farmaco potesse essere la causa della morte del paziente. Pertanto gli scienziati avevano chiesto del tempo in più per valutare costi e benefici del farmaco.

Giovedì scorso, in seguito alla pubblicazione di un ampio studio che ha indagato ulteriormente su sicurezza ed efficacia di Leqembi, è arrivata l’approvazione "piena" dell’FDA. "Questo studio di conferma - ha affermato l'alto funzionario della FDA, Teresa Buracchio - ha verificato che si tratta di un trattamento sicuro ed efficace per i pazienti con malattia di Alzheimer".

I rischi del farmaco

"Entro i primi mesi - ha spiegato Jason Karlawish co-direttore del Penn Memory Center dell'Università della Pennsylvania - si possono avere piccoli sanguinamenti o gonfiori cerebrali, che possono essere sintomatici o non esserlo e che, se non individuati, possono causare disabilità". Pertanto lo scienziato consiglia di prescrivere il lecanemab solo dopo un'attenta valutazione del paziente e dopo aver spiegato i pro e i contro.

Per chi è indicato

Lecanemab sarà disponibile per i pazienti che hanno una demenza lieve o una condizione pre-Alzheimer chiamata "lieve deficit cognitivo". Le raccomandazioni sono di non trattare i pazienti prima di avere avuto conferma che abbiano un accumulo di proteina amiloide, e di sospenderne l'uso una volta che la malattia sia passata dallo stadio lieve a moderato. Inoltre, gli esperti di Alzheimer raccomandano di informare i pazienti dei rischi a carico del cervello, in particolare per "chi assume anticoagulanti e per chi ha la mutazione genetica APOE4 collegata all'Alzheimer".

Gli altri farmaci contro l'Alzheimer

Il Lecanemab è il primo anticorpo monoclonale contro l'Alzheimer ad aver avuto l'approvazione piena dall'FDA. Il primo, Aduhelm, è stato approvato nel 2021 ma la decisione è stata molto controversa poichè i dati sulla sua efficacia erano incoerenti. A maggio l'azienda farmaceutica Eli Lilly aveva annunciato che gli studi clinici avevano dimostrato che il suo farmaco donanemab era in grado di rallentare in modo significativo il declino cognitivo causato all'Alzheimer, e presto avrebbe chiesto l'approvazione all'FDA.