Amputata 20 anni fa, oggi ha una mano bionica che muove come quella vera

Vent'anni fa, a causa di un incidente agricolo, una donna svedese (oggi 50enne) aveva perso la mano destra e parte del braccio. Oggi, grazie a un’innovativa interfaccia persona-macchina connessa in modo permanente con il suo sistema nervoso e muscolo-scheletrico, è tornata a controllare in maniera naturale la sua mano (ora) bionica, a compiere gesti precisi come fare una valigia, raccogliere oggetti e mangiare un chicco d’uva, e a riacquistare il senso di del tatto. "Questa protesi ha significato molto, perché mi ha dato una vita migliore", ha detto Kari.

Si chiama Mia Hand, la mano robotica sviluppata da Prensilia (impresa Spin Off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), frutto del progetto europeo DeTOP (Dexterous Transradial Osseointegrated Prosthesis with neural control and sensory feedback), guidato dal Bionics Institute in Australia e dal Centro svedese per la Bionica e la Ricerca sul Dolore e coordinato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, al quale hanno partecipato anche l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'azienda italiana Prensilia, il Centro Protesi dell'Inail e l'Università Campus Bio-Medico di Roma. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science Robotics.

La storia di Karin

Karin (nome di fantasia) utilizzava da anni una delle protesi di mano più sofisticate in commercio, che però risultava difficile da controllare, scomoda e talvolta persino dolorosa. Oltre a ciò, la cinquantenne svedese conviveva da più di 20 anni con un dolore lancinante all’arto fantasma. "Mi sentivo come se avessi costantemente la mano in un tritacarne, il che creava un alto livello di stress e dovevo prendere alte dosi di vari antidolorifici", ha riferito Karin. Per alleviare il dolore e migliorare la funzionalità dell’arto, la donna ha così deciso di accettare di prendere parte a un esperimento che ha testato su di lei una mano bionica.

"Karin è stata la prima persona con amputazione al di sotto del gomito a ricevere questo nuovo concetto di mano bionica altamente integrata, che può essere utilizzata in modo autonomo e affidabile nella vita quotidiana - ha detto Max Ortiz Catalan, responsabile della ricerca sulle protesi neurali presso il Bionics Institute in Australia e fondatore del Center for Bionics and Pain Research (CBPR) in Svezia -. Il fatto che lei sia riuscita per anni ad utilizzare la protesi in modo confortevole ed efficace durante la vita quotidiana testimonia le potenziali capacità di cambiare la vita di questa nuova tecnologia per le persone che devono affrontare la perdita di un arto".

La mano bionica

Rispetto alle protesi tradizionali che si attaccano all’estremità del moncone tramite un sistema di imbracatura e cavi, la nuova protesi è fissata allo scheletro di Karin tramite "osseointegrazione", un processo mediante il quale il tessuto osseo ricresce all’interno del titanio, creando una forte connessione meccanica. Uno dei grossi ostacoli delle protesi di mano è proprio questo, il riuscire ad allineare le due ossa (radio e ulna) per un adeguato supporto del carico della protesi, insieme al limitato spazio disponibile per impiantare i componenti protesici.

"L’integrazione biologica degli impianti in titanio nel tessuto osseo -ha spiegato Rickard Brånemark, ricercatore affiliato al Mit, che ha guidato l’intervento e ha lavorato all’osseointegrazione per le protesi d’arto fin dal loro primo utilizzo - crea l’opportunità di far progredire ulteriormente la cura degli amputati. Combinando l’osseointegrazione con la chirurgia ricostruttiva, gli elettrodi impiantati e l’intelligenza artificiale, possiamo ripristinare la funzione umana in un modo senza precedenti".

Come comunica con il cervello

I ricercatori, grazie al contributo di un innesto muscolare prelevato dalla gamba della donna e trasferito nel braccio, hanno realizzato un impianto neuromuscoloscheletrico che collega il sistema nervoso, tramite elettrodi impiantati nei nervi e nei muscoli, con il sistema di controllo elettronico della protesi. Nell’innesto muscolare è stato impiantato un elettrodo con la funzione di amplificare il segnale elettrico che invia il cervello alla mano per farla muovere. Nella mano bionica sono stati, invece, installati degli algoritmi di intelligenza artificiale che, a loro volta, interpretano il segnale e consentono di muovere la mano bionica in base alla volontà del cervello. Poiché in questo processo sono coinvolti i nervi, Karin ha anche recuperato la sensazione del tatto, seppur parzialmente.

"Il nostro approccio chirurgico e ingegneristico integrato - ha spiegato Ortiz Catalan - spiega anche la riduzione del dolore: per controllare la protesi, Karin sta utilizzando un pò le stesse risorse neurali che usava per la sua mano biologica". Karin ha riferito di aver ora “un migliore controllo sulla mia protesi, ma soprattutto il mio dolore è diminuito". Inoltre, ha bisogno di molti meno farmaci.

Cosa è in grado di fare

Karin è ora è in grado di tenere e rilasciare oggetti con un'ampia varietà di forme, girare la maniglia di una porta, raccogliere monete, preparare il cibo, preparare una valigia e svolgere molte altre attività che prima non riusciva a fare. Utilizza la sua mano bionica oramai da tre anni, ciò significa che si è ben integrata nel suo corpo. Inoltre, il dolore al moncone che percepiva con la vecchia protesi è scomparso del tutto. Un altro vantaggio di questo nuovo tipo di protesi è la sua completa personalizzazione. Nel caso di Karin, assomiglia volutamente a un robot in modo che possa "essere mostrata e non nascosta".

"L’accettazione della protesi da parte dell’utilizzatore è un aspetto fondamentale per ottenerne un impiego efficace - ha sottolineato Francesco Clemente, amministratore di Prensilia, la società che ha sviluppato la mano -. Per questo, oltre a lavorare sulle prestazioni e sugli aspetti più tecnici, Prensilia ha posto una particolare attenzione al design e all’estetica, ottenendo una protesi completamente personalizzabile nelle sue componenti estetiche, che permetta all’utilizzatore di configurarla secondo il proprio gusto e stile. Mia Hand è nata per essere mostrata e non nascosta, perché le persone possano sentirsi orgogliose di ciò che sono e non vergognarsi di ciò che hanno perso".

Prossimi passi

Il prossimo obiettivo dei ricercatori è quello di perfezionare la tecnologia e renderla più accessibile. Attualmente è disponibile in Ucraina, dove, a causa della guerra, ci sono più persone che potrebbero trarne beneficio. "Siamo ancora lontani dalla mano di Luke Skywalker di Star Wars - ha detto Ortiz Catalan -. Non siamo ancora arrivati a tutte le funzioni di una mano biologica, ma abbiamo sicuramente fatto un notevole passo avanti".

"E’ assolutamente fantastico vedere una dispositivo, come My Hand, in grado di afferrare le cose - ha affermato Gonzalez-Martinez, che non ha lavorato a questa ricerca ma ha un team che sviluppa progetti robotici per aiutare i pazienti -, tuttavia la mano bionica non fornisce un feedback sensoriale. Rispetto a una mano umana non ha la capacità di sapere esattamente quanta pressione è necessaria per prendere una tazza di caffè caldo rispetto a qualcosa di più pesante come un laptop, che richiede maggiore pressione". Pertanto, il gruppo di Gonzalez-Martinez e altri team stanno lavorando per superare questo limite e conferire alla mano bionica maggiori capacità sensoriali.