Annusare il sudore (degli altri) è una terapia efficace contro l’ansia

Annusare l'odore del sudore di altre persone potrebbe diventare uno strumento utile nel trattamento dell'ansia sociale. Una condizione di disagio che si sperimenta in situazioni sociali che nasce dalla paura di risultare inappropriati agli occhi degli altri per quel che si fa o si dice. A dimostrarlo uno studio del Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia, presentato questa settimana al 31° Congresso Europeo di Psichiatria. Secondo i ricercatori, l'odore del sudore ascellare attiverebbe i percorsi cerebrali legati alle emozioni, determinando un effetto calmante, tuttavia sono necessarie altre ricerche per confermare tali conclusioni

Il miglior trattamento oggi disponibile per curare l’ansia sociale - che colpisce il 9% delle donne e il 7% degli uomini (mentre il 13% lo sperimenta almeno una volta nella vita) - prevede o la somministrazione di farmaci o la sola la terapia della consapevolezza (che ha lo scopo di rendere il paziente consapevole di se stesso e quindi più fiducioso e autonomo), o la combinazione dei due. Ora lo studio del Karolinska Institute ha scoperto che l'esposizione agli odori corporei può migliore significativamente i risultati della terapia della consapevolezza (con effetti più duraturi rispetto ai soli farmaci). "Il nostro stato d'animo - ha spiegato Elisa Vigna, responsabile dello studio - ci fa produrre molecole (o segnali chimici) nel sudore che comunicano il nostro stato emotivo e producono risposte corrispondenti nei riceventi. Il nostro studio preliminare mostra che la combinazione di questi chemio-segnali con la terapia della consapevolezza produce risultati migliori nel trattamento dell'ansia sociale rispetto a quelli che si possono ottenere con la sola terapia della consapevolezza".

L’importanza degli odori

L’olfatto è uno dei primi sensi ad essersi sviluppato negli esseri viventi. E' collegato all’ippocampo, zona del cervello dove ha sede la memoria a lungo termine, che si attiva quando c'è uno stimolo olfattivo, facendo riaffiorare dal subconscio il ricordo di odori legati ad una particolare circostanza. Gli odori vengono rilevati dai recettori nella parte superiore del naso, e trasmessi poi come segnali direttamente al sistema limbico, una regione del cervello associata alla memoria e alle emozioni. L’olfatto e la memoria olfattiva si sviluppano nei primi anni di vita di un individuo, e questo è essenziale affinché il cervello in età adulta possa distinguere gli odori e percepire i pericoli. L’olfatto consente al bambino di riconoscere la mamma e il latte materno, e all’adulto di interagire con gli altri individui e l’ambiente circostante.

Lo studio

Il nuovo studio pilota ha sottoposto 48 donne, tra i 15 e i 35 anni, con ansia sociale alla terapia della consapevolezza per due giorni, dividendole in tre gruppi: ciascuno gruppo è stato esposto a un odore diverso durante le sessioni del trattamento. I campioni di sudore sono stati prelevati da volontari mentre guardavano spezzoni di film di generi diversi: a un gruppo sono stati mostrati spezzoni di film dell'orrore come The Grudge, per suscitare in loro una sensazione si paura; all'altro sono stati mostrati spezzoni di film divertenti per suscitare sensazioni di felicità, come Sister Act e Mr Bean's Holiday. Mentre i primi due gruppi sono stati esposti a questi due £tipi" di sudore, il terzo gruppo di controllo è stato esposto all'aria pulita. I ricercatori volevano vedere se il “tipo” di sudore emesso dalle persone ("spaventato" o "felice") avesse qualche impatto sulle persone con ansia sociale.

Annusare il sudore agisce sul cervello e riduce l’ansia

I ricercatori hanno visto che le donne del gruppo esposte al sudore delle persone che avevano visto film divertenti e delle persone che avevano visto film spaventosi, hanno risposto meglio alla terapia della consapevolezza rispetto alle donne che non erano state esposte a quegli odori. In particolare, hanno mostrato una riduzione dell’ansia del 39% (come indicato da appositi test), rispetto al 17% del gruppo di controllo. "Sappiamo che esiste un forte legame tra il nostro senso dell'olfatto e il nostro benessere emotivo - ha affermato alla BBC Duncan Boak, dell'organizzazione benefica Fifth Sense, che mira a sensibilizzare sui disturbi dell'olfatto e del gusto -. "Perdere la capacità di annusare altre persone, come il partner e i bambini, può causare depressione e sentimenti di isolamento. Anche se questo è uno studio preliminare e ovviamente sono necessari ulteriori lavori, è molto incoraggiante vedere ulteriori ricerche sull'importanza del nostro senso dell'olfatto per una buona salute mentale".

Il tipo di sudore non cambia gli effetti

Il team ha, inoltre, notato che lo stato emotivo della persona che suda non cambiare gli effetti osservati in questo studio. "Il sudore prodotto mentre si provava felicità ha avuto lo stesso effetto del sudore prodotto mentre si provava spavento - ha affermato Vigna -. Quindi potrebbe esserci qualcosa sui segnali chimici nel sudore dell'uomo che influisce sulla risposta al trattamento. Può darsi che il semplice essere esposti alla presenza di qualcun altro abbia questo effetto, ma dobbiamo confermarlo. In effetti, questo è ciò che stiamo testando ora in uno studio di follow-up simile al ma includendo questa volta anche il sudore di persone che guardano documentari emotivamente neutri".

Non tutto il sudore ha un odore

Il nostro organismo funziona sostanzialmente come una stufa. Il calore prodotto dal metabolismo, necessario alla sopravvivenza, deve essere disperso per necessità al fine di mantenere costante la temperatura corporea, tra i 36 e i 37 °C. La sudorazione è una parte essenziale di questo processo di regolazione della temperatura. La gran parte del sudore (prodotto dalla sudorazione) è inodore, ad esclusione di quello prodotto dalle ascelle e dall’inguine. In queste zone del corpo, la produzione di odore sgradevole si ha per effetto della decomposizione dei batteri e dei lieviti presenti nelle secrezioni delle ghiandole sudoripare e dei detriti cellulari.

Da cosa è composto il sudore?

Il sudore è composto quasi completamente da acqua, ma al suo interno sono comunque disciolte altre sostanze organiche e inorganiche, che il team spera di riuscire ad isolare per individuare i composti responsabili degli effetti osservati nello studio. Tuttavia, c’è ancora un bel pò di strada da fare, come sottolinea anche il dottor Julian Beezhold, segretario generale dell'Associazione psichiatrica europea (che non è stato coinvolto nel lavoro): "Accogliamo con favore questo studio, che esamina uno dei sensi meno studiati e la sua interazione con la salute mentale. I risultati sono interessanti ma dovranno essere replicati in modo affidabile da ricercatori indipendenti".