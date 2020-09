I nuovi servizi digitali di AppLloyds per facilitare l’accesso alla Farmacia e a consulenze qualificate

LloydsFarmacia, Gruppo ADMENTA Italia, con oltre 260 punti di riferimento attivi sul territorio, conferma il suo impegno nell’essere sempre più al servizio del paziente-cliente e lancia i nuovi servizi digitali dell’AppLloyds, lo strumento pensato per incontrare le nuove esigenze dei pazienti, con gli obiettivi prioritari di agevolare e incentivare prevenzione, aderenza terapeutica, gestione delle cronicità e più in generale l’accesso alla farmacia, anche e soprattutto in questa fase così delicata.



‘Farmacista online’ (gratuito) e ‘Consulto medico H24’ (a condizioni agevolate) sono le nuove funzioni operative dal 17 settembre 2020, in linea con l’evolversi e il consolidarsi della progressiva integrazione dei servizi in farmacia e di quelli online, che vedrà ulteriori importanti funzioni lanciate anche nei prossimi mesi, sempre nell’ottica e con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e alla farmacia, on line, in piena comodità e sicurezza, anche da casa propria. Le nuove funzioni, attive da settembre 2020, vanno a integrarsi a quelle già operative tramite AppLloyds, quali: aderenza alla terapia, monitoraggio assunzione e scadenza farmaci, consigli su prevenzione e stili di vita, prenotazioni per servizi, eventi e giornate in Farmacia.



“L’emergenza Covid-19 ha ulteriormente favorito un uso più ampio delle nuove tecnologie, accelerando in maniera esponenziale la necessità di incentivare le strategie digitali di accesso alla farmacia.” È il commento di Vincenzo Masci, Direttore Acquisti e Marketing, Gruppo ADMENTA Italia. “Un esempio concreto: il volume di richieste della consegna a domicilio con AppLloyds è più che decuplicato, nei mesi scorsi. Questo servizio ha permesso a molti pazienti durante le fasi più critiche di non interrompere le terapie. Agevolare le modalità di accesso del cittadino alla farmacia e alle terapie, incentivare l’aderenza terapeutica, in particolare per le cronicità, e l’efficacia dei percorsi di cura, risulta oggi più che mai necessario e centrale.”





LE NUOVE FUNZIONI ATTIVABILI TRAMITE L’APP LLOYDSFARMACIA

FARMACISTA ONLINE: è la nuova funzione gratuita che dà la possibilità di prenotare un consulto online, con un farmacista LloydsFarmacia. Si seleziona data e ora in cui si vorrebbe ricevere il consulto, si comunica il proprio cellulare e la propria email e si dà il relativo consenso. Il LINK alla chiamata/consulto arriverà via mail (ad oggi, in queste prime fasi del servizio) e in progress con un SMS dedicato. Il servizio (non finalizzato a ‘diagnosi’) è attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

CONSULTO MEDICO H24: attraverso la nuova funzione ‘Consulto medico H24’ - in partnership con Europ Assistance VAI S.p.A. - LloydsFarmacia garantisce a tutti i suoi clienti di poter usufruire, a tariffe agevolate, di uno dei due pacchetti annuali in abbonamento MyClinic, attivabili a ogni ora del giorno o della notte. I pacchetti sono: Classic (a un costo inferiore ai 40 euro/anno per 3 consulti al mese con medico generico + 3 consulti al mese con medico specialista a scelta tra pediatra, ginecologo, ortopedico, cardiologo, nutrizionista, psicologo, geriatra, neurologo) o Unlimited (a un costo inferiore ai 70 euro/anno per 100 consulti al mese con un medico generico + 100 consulti al mese con medico specialista a scelta tra pediatra, ginecologo, ortopedico, cardiologo, nutrizionista, psicologo, geriatra, neurologo) https://www.europassistance.it/landing-page/myclinic-lloyds. I pacchetti danno accesso alla piattaforma MyClinic, il portale dedicato alla Salute che mette a disposizione un sistema certificato di valutazione dei sintomi, attraverso il quale contattare un medico, per un consulto video o telefonico, h24 - non finalizzato alla prescrizione. MyClinic è la piattaforma per la salute digitale di Europ Assistance VAI S.p.A., gestita dalla sua Centrale Medica, unica in Italia ad aver ricevuto la certificazione di ‘Struttura sanitaria, dal 2013.