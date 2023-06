Alopecia, approvato il primo farmaco che fa ricrescere l'80% dei capelli

L’alopecia areata è una condizione patologica in cui il sistema immunitario attacca i propri follicoli piliferi causando la caduta di capelli e/o dei peli, a chiazze o completa. All’origine di questa malattia, che colpisce circa il 2% della popolazione (147 milioni di persone nel mondo), c’è quasi sempre un trauma psichico o un periodo di particolare stress. Tuttavia, è stato riscontrato che la malattia colpisce soggetti con una certa predisposizione genetica, e suscettibili a fattori scatenanti non ancora del tutto noti, come infezioni, disfunzioni endocrine e malnutrizione. Alcune forme gravi della malattia possono anche causare la perdita di tutti i capelli del cuoio capelluto, le ciglia, le sopracciglia e di tutti i peli del corpo: la condizione è nota come alopecia universalis. Casi così gravi come questo tendono ad essere particolarmente resistenti ai trattamenti disponibili, ma una nuova speranza per questi pazienti arriva da un nuovo farmaco orale sviluppato da Pzifer, chiamato ritlecitinib.

Lo studio clinico, condotto da un team di ricerca internazionale e pubblicato ad aprile su The Lancet, ha dimostrato che è in grado di far ricrescere l'80% dei capelli caduti, e finora sembra essere uno dei pochi trattamenti efficace e ben tollerato per l'alopecia grave. Visiti i risultati così promettenti di questo studio, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ne ha approvato l'uso per i pazienti di età pari o superiore a 12 anni. La sua approvazione (sarà disponibile già nelle prossime settimane con il marchio LITFULO™) lo rende anche l'unico trattamento disponibile per i bambini. Un altro farmaco orale per l'alopecia, baricitinib, della casa farmaceutica Eli Lilly, era stato in realtà già approvato dalla FDA nel 2022 per il trattamento esclusivo degli adulti, ma funziona solo nel 20% dei casi.

Lo studio

I ricercatori hanno arruolato nello studio "ALLEGRO" più di 700 pazienti con una perdita di capelli sul cuoio capelluto pari o superiore al 50%, provenienti da 18 nazioni. Rispetto al gruppo che hanno assunto un placebo, i pazienti che hanno assunto 50 milligrammi di LITFULO™ al giorno hanno mostrato una significativa ricrescita dei capelli. In particolare, in circa il 23% dei pazienti trattati con il farmaco per sei mesi ha avuto una ricrescita del'80% o più dei capelli rispetto all'1,6% di coloro che hanno assunto il placebo. Tuttavia, i pazienti che avevano avuto la malattia più a lungo tendevano a mostrare esiti peggiori, il che suggerisce che il farmaco è più efficace nelle prime fasi di una riacutizzazione dell'alopecia, che può durare mesi o fino a un anno ogni volta. Il farmaco si è dimostrato efficace e sicuro, in egual modo, sia negli adolescenti (dai 12 ai 17 anni) che negli adulti (dai 18 anni in su). Gli eventi avversi più comuni riportati in almeno il 4% dei pazienti sono stati cefalea (10,8%), diarrea (10%), acne (6,2%), rash (5,4%) e orticaria (4,6%).

Un farmaco importante per i pazienti più giovani

Sebbene i pazienti possano iniziare a sviluppare i sintomi dell'alopecia areata a qualsiasi età, la maggior parte delle persone inizia a manifestare i primi segni verso l'adolescenza, i vent'anni o i trenta. Pertanto, LITFULO™ rappresenta un'opzione terapeutica particolarmente importante per i pazienti più giovani con una forte perdita di capelli. "Litfulo - ha dichiarato Angela Hwang, Chief Commercial Officer, President, Global Biopharmaceuticals Business, Pfizer - rappresenta un importante progresso terapeutico per l'alopecia areata, una malattia autoimmune che in precedenza non aveva opzioni approvate dalla FDA per gli adolescenti e limitate per gli adulti. Con l'approvazione, gli adolescenti e gli adulti che lottano contro una consistente perdita di capelli hanno l'opportunità di ottenere una significativa ricrescita dei capelli sul cuoio capelluto".

Come agisce il farmaco

Il modo esatto in cui LITFULO™ promuove la ricrescita dei capelli non è ancora chiaro, ma nei modelli murini e negli studi sulla biopsia del cuoio capelluto, sembra capace di attenuare la risposta immunitaria iperattiva del corpo contro i bulbi piliferi. Agisce come inibitore di specifici enzimi, la Janus chinasi 3 (JAK3) e la tirosina chinasi espressa nella famiglia di chinasi del carcinoma epatocellulare (TEC), bloccando l'attivazione delle cellule immunitarie responsabili dell'infiammazione nei follicoli piliferi, il processo alla base della caduta dei capelli. "La ricrescita dei capelli osservata nello studio clinico - hanno spiegato i ricercatori - suggerisce che questi follicoli piliferi possono essere ripristinati. Sfortunatamente, però, questo meccanismo d'azione può influire sulla normale funzione del sistema immunitario, il che significa che i pazienti trattati con LITFULO™ possono essere più suscettibili a infezioni e malattie". Ciononostante il farmaco è stato comunque valutato come sicuro e ben tollerato, conquistando l'approvazione dell'FDA, cui probabilmente seguirà anche quella dell'EMA e dell'AIFA.