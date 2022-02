Quante ore di attività domestiche (e quali) fare al giorno per ridurre il rischio di infarto e ictus

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese: sono circa 230 mila le persone che muoiono ogni anno per ischemie, infarti, malattie del cuore o cerebrovascolari. Ad essere più a rischio sono i soggetti di età pari o superiore a 65 anni con un picco nella fascia 85-89 anni. La ricerca ha dimostrato come, parallelamente a una dieta sana ed equilibrata, fare esercizio fisico possa aiutare a mantere in salute il cuore riducendo il rischio di queste malattie. Ma se fino ad oggi questi studi si sono focalizzati sull'intensità e la durata di attività come la corsa e la camminata veloce, potrebbere essere interessante capire anche come movimenti più piccoli a intensità variabile che si svolgono quotidianamente (come cucinare o lavare i piatti) impattino sulla salute cardiovascolare.

Ad avere indagato l’impatto sul cuore di queste attività, i ricercatori della Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science dell'Università della California di San Diego nell’ambito della Women's Health Initiative. Secondo i risultati dello studio, pubblicati sul Journal of the American Heart Association, anche il semplice stare in piedi eseguendo attività domestiche quotidiane, come lavare i piatti, cucinare, pulire ma anche vestirsi e farsi una doccia, può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari come infarto e ictus.

Lo studio

Per studiare l'impatto che le attività di routine hanno sul rischio di malattie cardiovascolari, i ricercatori americani hanno reclutato 5.416 donne americane (di età compresa tra 63 e 97 anni) che non avevano malattie cardiache, e monitorato i loro movimenti quotidiani, attraverso un algoritmo capace di apprendere autonomamente ogni minuto trascorso da svegli in cinque scenari (seduto, seduto in un veicolo, fermo, movimento per attività quotidiana, camminare o correre).

Per sette giorni le partecipanti hanno indossato un accelerometro da ricerca per ottenere una misurazione accurata di quanto tempo hanno trascorso in movimento e, soprattutto, per individuare quali tipi di comportamento comuni della vita quotidiana si traducono in movimento e che non non sono stati inclusi negli studi precedenti.

Quattro ore di attività domestiche al giorno riducono il rischio cardiovascolare del 43%

Al termine dell'analisi i ricercatori hanno osservato che, rispetto alle donne anziane che svolgono attività domestiche per meno di due ore al giorno, quelle che si dedicano ad attività domestiche di routine per almeno quattro ore hanno un rischio inferiore del 43% di malattie cardiovascolari e coronariche, del 30% di ictus, e un rischio inferiore del 62% di morte per malattie cardiovascolari.

Sì è vero, lo studio è stato condotto soltanto sulle donne, ma non c'è motivo di credere che gli stessi effetti benefici non si possano avere anche gli uomini.

L’importante è stare in movimento e non restare seduti

Lo studio americano dimostra che si può fare movimento e apportare benefici alla salute del cuore anche se si resta in casa. Tutti i movimenti che si fanno stando in piedi e camminando all'interno di una stanza, come vestirsi, preparare i pasti o fare giardinaggio, influiscono positivamente sulla salute del cuore e, se affiancati da una dieta sana ed equilibrata, possono aiutare a previre le malattie cardiovascolari.

"Gran parte del movimento intrapreso dagli anziani - ha affermato Andrea LaCroix, responsabile della Divisione di Epidemiologia presso la Herbert Wertheim School of Public Health - è associato ad azioni della vita quotidiana, che, però, spesso non vengono considerate un'attività fisica. Comprendere i vantaggi del movimento quotidiano e aggiungerlo alle linee guida sull'attività fisica può incoraggiare anche i più anziani a muoversi di più”.