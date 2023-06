Bambini dimenticati in macchina: cos'è l'amnesia dissociativa e le possibili cause

Una tragica fatalità. Quanto accaduto ieri a Roma alla piccola Stella, lasciata sul seggiolino dell'auto parcheggiata proprio davanti all'asilo dal suo papà, tale è, una tragedia assoluta. L'ultima in ordine di tempo di una drammatica serie che dal 1998 a oggi, solo in Italia, ha causato la morte di 11 bambini. È definito "forgotten baby syndrome", ovvero "sindrome del bambino dimenticato" il complesso di sintomi all'origine di casi come quello accaduto nella Capitale, un disturbo che si ricollega a un tipo di amnesia defintita "dissociativa" e che comporta l'incapacità di ricordare informazioni rilevanti. Dettagli che certo non sarebbero trascurati in una condizione psico-fisica ordinaria.

Cosa sia nel dettaglio l'amnesia dissociativa, quali possano essere le cause e quali gli accorgimenti utili per evitare situazioni irrimediabili ce lo ha spiegato Paolo Bersani, psicologo di Piacenza che si occupa di età evolutiva adolescenza e giovani adulti.

Cos'è esattamente la "sindrome del bambino dimenticato"?

"È una specificità dell'amnesia dissociativa, un tipo di amnesia che viene classificata dai manuali statistici e diagnostici dei disturbi mentali e da quello di riferimento dell'Oms, utilizzato anche dal Servizio Sanitario Nazionale, come una perdita di memoria relativa a importanti eventi recenti. Non è dovuta a una causa organica ed è più marcata rispetto a una classica labilità mnemonica, ovvero una possibile debolezza della memoria. Fatti di cronaca come quello accaduto a Roma ieri vengono ricondotti proprio all'amnesia dissociativa".

Qual è la causa di questo tipo di amnesia?

"Lo stress, innanzitutto. Oggi la società è contraddistinta da picchi di stress così elevati che risulta difficile anche accorgersi di quanto ne siamo colpiti".

Quali sono i segnali d'allarme che indicano il superamento di una certa soglia di stress?

"Quelli che compaiono in letteratura come associati all'amnesia dissociativa sono la difficoltà di concentrazione durante le attività quotidiane; il sonno disturbato, non regolare o discontinuo; la facile irritabilità che porta a essere più suscettibili; l'automatismo che porta a compiere azioni senza pensarci, senza avere la piena consapevolezza di cosa si sta facendo".

Cosa fare quando ci si rende conto che il limite di stress è stato superato?

"Intanto prendere consapevolezza è determinante. È bene sapere che sono tre gli stati dello stress identificati: la prima fase è quella di allarme in cui sono turbato da un evento; la seconda, quella più difficile da identificare, è quella della resistenza allo stress o di adattamento, quando si è in un flusso tale da non percepire più segnali preoccupanti. In questo stato ci si trova travolti da campanelli di allarme così numerosi da non permettere più di individuarli e ritrovare un equilibrio. L'ultima fase dello stress, poi, è l'esaurimento, quando il corpo inizia a comunicarci qualcosa ed è allora chiaro che ci si deve fermare. Conoscere questo schema può già essere d'aiuto a capire come funzioniamo quando siamo sotto stress".

La tragedia avvenuta a Roma è un caso estremo, ma drammaticamente possibile. Ci sono degli accorgimenti che si possono adottare per evitare conseguenze come queste?

"Nel caso di genitori con figli piccoli, il consiglio è quello di parlare con loro in macchina senza distrazioni, così da includere il bambino nella quotidianità fatta anche di tragitti in auto. Poi un altro accorgimento è mettere magari la borsa o il pc sul sedile posteriore accanto al bambino, in modo che l'automatismo di prendere gli oggetti indispensabili induca a rendersi conto della realtà e quindi del piccolo seduto sul seggiolino. Altra utile abitudine è anche posare la borsa preparata con i pannolini o i giochi del figlio sul sedile del passeggero. Sono piccoli gesti che facilitano il ricordo e attivano la memoria fino a quel momento nel vortice dell'automatismo. Da sfruttare anche le tecnologie a nostra disposizione, come un promemoria sul cellulare che ci ricordi dell'impegno di portare il figlio a scuola o dai nonni".

E poi ci sono i seggiolini antiabbandono, provvisti di un allarme acustico per ricordarsi della presenza del bimbo in auto e resi obbligatori dal 2019 per i bambini al di sotto dei quattro anni.

"Esatto, e sono estremamente funzionali anche quelli. In questi casi ogni mezzo è buono per fare prevenzione".

Un dramma come quello successo alla piccola Stella fa molto riflettere. E il pensiero va ai genitori che si sono trovati e si trovano oggi ad affrontare una tragedia simile.

"La sospensione di ogni giudizio può solo aiutare. L'ultima cosa che questi genitori vorrebbero sentirsi dire è "come hai fatto a dimenticare tuo figlio?". Un clima di ascolto attivo, di empatia, è fondamentale in un momento in cui i social inducono al giudizio facile, all'insulto, a dimenticare che dall'altro lato c'è una persona che soffre per un lutto gravissimo".

Come si affronta una perdita così drammatica?

"La letteratura ci dice che in casi di amnesia dissociativa è importante intraprendere un percorso di psicoterapia che può aiutare ad affrontare la situazione e anche a indagare come si è vissuta la vita fino a quel momento. Un sostegno psicologico è determinante per uscire dalla bolla in cui eravamo e alleviare il senso di colpa, il peso più grande. Occuparsi della salute mentale, prevenire situazioni estreme resta comunque fondamentale: campagne sui social e in tv sono determinanti per conoscere e acquisire consapevolezza. In una società in cui siano sempre meno consapevoli di ciò che ci accade perché siamo tutti nel flusso, costantemente iperconnessi, fermarci un attimo per capire cosa ci accade può solo farci bene".