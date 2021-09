Quanto può far male bere alcol in gravidanza: tutti i rischi per il feto

Oggi, giovedì 9 settembre, è la Giornata internazionale della sindrome feto alcolica. Secondo uno studio, l’Italia sarebbe al secondo posto in Europa per l'incidenza di questo disturbo

Una lunga esposizione all’alcol causa eventi dannosi allo sviluppo fetale, soprattutto per quanto riguarda il sistema nervoso centrale. Sotto la sigla FADS (Spettro dei Disordini Feto-alcolici) sono raggruppate le numerose anomalie fisiche e neuro-comportamentali, di gravità molto variabile (dall’asintomaticità all’aborto), che possono colpire il feto esposto all’alcol durante la gravidanza o il neonato esposto all’alcol durante l’allattamento. Sulla base dei segni clinici presenti si possono poi distinguere: la sindrome feto-alcolica (FAS), che rappresenta la manifestazione clinica più grave legata agli effetti dannosi dell’alcol (oscilla tra lo 0,5 e i 3 casi su 1000 nati vivi nella maggior parte delle popolazioni); la sindrome feto-alcolica parziale (pFAS); disturbo dello sviluppo neurologico correlato all’alcol (ARND); difetti congeniti neonatali correlati all’alcol (ARBD). Queste anomalie insorgono perchè l’alcol è in grado di attraversare la barriera placentare e raggiungere il feto, che è però privo degli enzimi necessari a metabolizzarlo. Nel mondo circa il 60% delle donne beve alcol durante la gravidanza e ogni anno nascono circa 120mila bambini (in Italia quasi 2.500) che probabilmente svilupperanno lo spettro dei disordini feto-alcolici (FASD).

Il consumo di alcol delle donne italiane in gravidanza

In Italia i rischi del consumo di alcolici durante la gravidanza sono ampiamente sottovalutati, nonostante ormai sia assodato che la FASD attualmente costituisca la prima causa di ritardo mentale nei bambini dei Paesi ad alto tenore economico. Non esistono attualmente dati italiani precisi sul consumo di alcol in gravidanza (secondo alcune ricerche la quota di madri italiane che hanno assunto alcol in gravidanza tocca la soglia del 50%) e sull’incidenza e la prevalenza della FAS/FASD.

Lo studio della Regione Lazio

Secondo un studio condotto nella Regione Lazio, l’Italia sarebbe al secondo posto in Europa per incidenza di sindrome feto-alcolica e al quinto nel mondo. Nella nostra penisola sono ben 25mila i bambini (da 0 a 16 anni) che soffrono delle conseguenze dell’esposizione all’alcol nel grembo materno. Un problema molto grave. "Purtroppo non si conosce la soglia di assunzione delle unità alcoliche oltre la quale si verifica il danno fetale, pertanto – ha affermato il Professore Luigi Tarani, pediatra all’Università La Sapienza di Roma - il consiglio è di astenersi totalmente dal consumo di alcool durante la gravidanza”.

La Giornata Internazionale della FASD

Numerose le iniziative che sono state messe in campo in Italia e nel mondo per sensibilizzare e informare sugli effetti sul feto del consumo di alcol in gravidanza. Tra questi, la Giornata Internazionale sulla sindrome feto alcolica e disturbi correlati, istituita per sensibilizzare su quanto può far male bere durante i nove mesi di gravidanza: un appuntamento che dal 1999 viene celebrato simbolicamente il nono giorno del nono mese dell’anno (il 9 settembre). Altra iniziativa importante è il "Progetto biennale sulla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mirato dello spettro FASD e della FAS", promosso dal Ministero della Salute e finanziato all’Istituto Superiore di Sanità. Al progetto, patrocinato anche dalla SIP (Società Italiana di Pediatria) e dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) e diretto da Simona Pichini del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, hanno aderito diverse Strutture di Neonatologia e di Ostetricia in varie regioni italiane. La FASD si può prevenire al 100%, ma per farlo è indispensabile che i medici forniscano alle donne in gravidanza e in età fertile, tutte le informazioni utili per capire quali possano essere le conseguenze del consumo di alcol.