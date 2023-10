Bisfenolo A, perchè è più pericoloso per i bambini con autismo e iperattività

Il Bisfenolo A è una sostanza chimica molto impiegata nel settore alimentare per produrre contenitori e confezioni per alimenti, ma anche bottiglie e stoviglie di plastica. Numerosi studi hanno dimostrato che può provocare gravi danni alla salute come un’alterazione del sistema nervoso, riproduttivo ed immunitario. Inoltre, sembra che sia associata allo sviluppo del cancro, del diabete e dell'obesità. Esistono anche prove di un'associazione tra disturbi dello sviluppo neurologico ed esposizione a plastificanti, come il Bisfenolo A, che agirebbero come interferenti endocrini (cioè alterando il funzionamento del sistema endocrino) causando numerose mutazioni genetiche alla base dello sviluppo dei disturbi dello spettro autistico (ASD). Tuttavia mancano dettagli su come queste mutazioni genetiche portino all’ASD in alcuni bambini e non in altri.

Ora un nuovo studio, condotto di ricercatori della Rowan University e della Rutgers University (Stati Uniti), ha fornito solide prove sugli effetti nocivi che il Bisfenolo A può avere sui bambini con disturbi dello spettro autistico (ASD) e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Il motivo è legato al processo di disintossicazione che viene messo in atto dall'organismo, chiamato glucuronidazione, che permette di eliminare le tossine dal sangue attraverso l’urina. In questi bambini il processo è poco efficiente con la conseguenza che il Bisfenolo A resti a lungo nell’organismo causando danni maggiori. Lo studio è stato pubblicato su pubblicato su Plos One.

Cos’è il Bisfenolo A e dove si trova

Il BPA è una sostanza chimica utilizzata per produrre alcuni tipi di plastiche impiegate anche nel settore alimentare. È, ad esempio, un costituente del policarbonato (PC), un tipo di plastica resistente con cui vengono prodotte bottiglie d’acqua trasparenti, ma anche pellicole e altri tipi di contenitori come lattine, damigiane e rivestimenti interni delle scatolette di metallo di alimenti e bibite, coperchi dei vasetti di omogeneizzati e bottiglie di vetro. Non solo, è possibile anche ingerirlo tramite gli alimenti, poichè il BPA migra dal contenitore al cibo o bevanda in esso contenuto.

Sebbene siano state nel tempo ridotte le dosi giornaliere tollerabili, purtroppo questa sostanza trova ancora largo impiego nell’industria. Per limitarne ulteriormente l'esposizione, alcuni paesi hanno imposto divieti nel settore alimentare, altri solo nei prodotti destinati ad una certa fascia d’età.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato tre gruppi di bambini (66 con autismo, 46 con iperattività e 37 neurotipici) e scoperto che i bambini con ASD e ADHD non riuscivano a eliminare il BPA e un altro plastificante (chiamato dietilesil ftalato o DEHP), con la stessa efficienza degli altri bambini neurotipici, portando l’organismo ad essere esposto potenzialmente più a lungo a queste sostanze. "La disintossicazione di questi due plastificanti è compromessa nei bambini con ASD e ADHD - hanno affermato i ricercatori -. Di conseguenza, i loro tessuti sono più esposti a questi due plastificanti".

Il processo di disintossicazione è meno efficiente nei bambini con ASD e ADHD

Quel che hanno rilevato i ricercatori, esaminando i campioni di urina di ogni bambino, è che nei bambini con ASD e ADHD, il processo della glucuronidazione (uno dei principali sistemi per la detossificazione dell'organismo che rende le sostanze insolubili più idrosolubili consentendone la successiva eliminazione nelle urine) era compromesso. Questa inefficienza ha aumentato il tempo di esposizione dei tessuti dei bambini al Bisfenolo A aumentando, di conseguenza, i rischi per la salute ad essa associati.

In particolare, l’efficienza del processo di eliminazione è risultata ridotta di circa l’11% nei bambini con ASD e del 17% nei bambini con ADHD, rispetto al gruppo di bambini di controllo (neurotipici). Anche il DEHP ha avuto risultati simili, seppur non significative. "I bambini con ASD e ADHD - hanno concluso gli studiosi - sono clinicamente e metabolicamente diversi ma condividono una riduzione nell’efficienza della disintossicazione sia per il BPA sia per il DEHP. Per il BPA, le riduzioni sono state statisticamente significative".