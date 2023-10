Così cambia il cervello delle donne durante il ciclo

"Sei troppa nervosa e suscettibile. Sei in quei giorni, vero?". Quante volte sarà capitato ad una donna di sentirsi dire da un uomo una frase del genere nel periodo del ciclo mestruale. Ebbene queste osservazioni ‘maschili’ potrebbero avere un fondo di verità. L’"isteria da mestruazioni" non è un pregiudizio, ma ha delle spiegazioni scientifiche come dimostrato da una nuova ricerca guidata dalle neuroscienziate Elizabeth Rizor e Viktoriya Babenko dell'Università della California a Santa Barbara. E’ noto da tempo che gli ormoni ovarici hanno effetti significativi sul cervello, tuttavia, la maggior parte degli studi condotti finora si è concentrata sulle conseguenze di queste alterazioni chimiche durante la menopausa, ma non durante il ciclo mestruale.

"Le fluttuazioni cicliche degli ormoni dell'asse Ipotalamo-Ipofisi (ovvero legate all’interazione ormonale tra l’ipotalamo, l’ipofisi anteriore e le ovaie che regola il sistema riproduttivo) - hanno spiegato le autrici dello studio, Rizor e Bebenko - esercitano potenti effetti comportamentali, strutturali e funzionali attraverso azioni sul sistema nervoso centrale dei mammiferi. Tuttavia, si sa molto poco su come queste fluttuazioni alterano i nodi strutturali e le vie di comunicazioni del cervello umano". Il nuovo studio ha indagato questo aspetto e scoperto che queste fluttuazioni ormonali che guidano il ciclo mestruale non influiscono solo sull’anatomia riproduttiva, ma rimodellano anche il cervello (alterano la struttura di alcune regioni del cervello femminile), fornendoci informazioni su come ciò avviene. Lo studio, sottoposto a revisione paritaria, è stata pubblicata su bioRxiv.

Lo studio

I ricercatori hanno monitorato 30 donne durante il loro ciclo mestruale, e documentando in dettaglio i cambiamenti strutturali che avvenivano nel loro cervello. Per farlo hanno effettuato delle risonanze magnetiche alle partecipanti durante le tre fasi del ciclo: Fase follicolare o proliferativa (prima del rilascio dell'ovulo), Fase ovulatoria (rilascio dell’ovulo) e Fase luteale o secretiva (dopo il rilascio dell'ovulo). Al momento di ciascuna di queste scansioni, i ricercatori hanno anche misurato i livelli degli ormoni estrogeni, progesterone e testosterone, che cambiano nell’arco dei 25-35 giorni, tra un ciclo e l’altro.

Come cambia il cervello durante il ciclo mestruale

I risultati hanno mostrato che, man mano che gli ormoni fluttuano, cambiano anche i volumi della materia grigia e bianca, così come il volume del liquido cerebrospinale. In particolare, appena prima dell’ovulazione, quando gli ormoni 17-beta estradiolo e l’ormone luteinizzante (LH) aumentano, il cervello delle partecipanti ha mostrato cambiamenti nella sostanza bianca (parte del cervello che contiene le fibre nervose) e un trasferimento più rapido delle informazioni (sia quelle dirette al cervello, sia quelle inviate dal cervello al resto del corpo) legato all’aumento del volume del liquido cerebrospinale. L'ormone follicolo-stimolante (FSH), che aumenta prima dell'ovulazione e aiuta a stimolare i follicoli ovarici (strutture interne all’ovaio contenente ognuno un ovocita destinato a maturare), era invece associato a una materia grigia più spessa. Il progesterone, che diminuisce dopo l'ovulazione, è stato infine associato ad un aumento dei tessuti, e ad una diminuzione del volume del liquido cerebrospinale.

"Questi risultati - hanno affermato i ricercatori - sono i primi a segnalare cambiamenti simultanei a livello cerebrale nella microstruttura della sostanza bianca e nello spessore della corteccia cerebrale, in coincidenza con i ritmi ormonali guidati dal ciclo mestruale".

Il ciclo può causare problemi di salute mentale

Per ora lo studio ha scoperto solo questi cambiamenti strutturali nel cervello durante il ciclo mestruale, ma non come influiscano sul comportamento e la cognizione della donna. Il prossimo obiettivo di studio dei ricercatori sarà proprio questo, indagare questi effetti ed anche l’associazione tra gravi problemi di salute mentale e ciclo mestruale. "Anche se attualmente - hanno affermato gli autori - non riportiamo conseguenze funzionali o correlati ai cambiamenti strutturali del cervello, i nostri risultati potrebbero avere implicazioni per alterazioni comportamentali e cognitive guidate dagli ormoni".

"Lo studio delle relazioni cervello-ormone attraverso le reti - hanno concluso - è necessario per comprendere il funzionamento quotidiano del sistema nervoso umano, durante i periodi di transizione ormonale e nel corso della vita umana".