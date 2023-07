Il cambiamento climatico sta riducendo le dimensioni del nostro cervello

Per la prima volta, i più giovani mostrano un quoziente intellettivo inferiore a quello dei loro genitori. Fino a qualche tempo fa l’intelligenza umana si espandeva di generazione in generazione: il primo ad aver osservato questo trend fu stato lo scienziato James Robert Flynn, ed il fenomeno prese il nome di "effetto Flynn". Questa teoria lasciava immaginare un futuro di costante crescita per l’intelligenza umana. Tuttavia, ad un certo punto, anziché continuare ad aumentare, il QI ha cominciato a diminuire. A questo fenomeno è stato dato il nome di "effetto Flynn inverso". Secondo gli esperti, i responsabili sono l’inquinamento ambientale, ma anche i cambiamenti nello stile di vita e nei sistemi educativi, e la tendenza dei bambini di oggi a preferire Internet alla lettura dei libri.

Questo trend in negativo è stato confermato da un nuovo studio, condotto dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles (USA), che ha indagato come il cambiamento climatico stia influenzando l'evoluzione delle dimensioni del cervello ed anche la sua capacità cognitiva. I risultati hanno dimostrato che il riscaldamento climatico innesca una riduzione della massa cerebrale (e probabilmente dell'intelligenza cognitiva), mentre il raffreddamento, al contrario, determina un incremento nelle dimensioni. "Anche una leggera riduzione delle dimensioni del cervello negli esseri umani potrebbe avere un impatto materiale sulla nostra fisiologia in un modo che non è del tutto compreso", ha dichiarato lo scienziato Jeff Morgan Stibel, autore dello studio. "Pertanto, date le recenti tendenze del riscaldamento globale, è fondamentale comprendere l'impatto del cambiamento climatico sulle dimensioni del cervello umano e sul comportamento umano". Lo studio è stato pubblicato su Brain, Behavior and Evolution.

Quando la temperatura aumenta il cervello si riduce

In una precedente ricerca, Stibel aveva esaminato come la dimensione del cervello di 298 esseri umani è cambiata, nel corso di 50 mila anni, in relazione a record di temperatura globale, umidità e precipitazioni, e scoperto che quando il clima è più caldo la dimensione media del cervello diminuisce significativamente rispetto a quando è più freddo. Nel nuovo studio ha indagato le cause di questo fenomeno. "Capire come il cervello è cambiato nel tempo negli ominidi è fondamentale, ma è stato fatto pochissimo lavoro su questo argomento - ha detto Stibel -. Sappiamo che il cervello è cresciuto tra le specie negli ultimi milioni di anni, ma sappiamo molto poco di altre tendenze macroevolutive".

Lo studio

Stibel ha esaminato i dati sulle dimensioni del cranio di circa 300 esemplari del genere Homo nel corso degli ultimi 50.000 anni, tratti da diversi studi internazionali, e li ha suddivisi in 4 gruppi in base a quanto tempo fa erano vissuti (100 anni fa, 5.000 anni fa, 10.000 anni fa e 15.000 anni fa). Dopodichè ha confrontato le dimensioni del cervello con quattro record climatici, inclusi i dati di temperatura del Progetto europeo per il carotaggio del ghiaccio in Antartide (EPICA) Dome C (che fornisce dati sulla temperatura superficiale risalenti a più di 800.000 anni fa). I fossili in questa ricerca sono stati limitati agli ultimi 50.000 anni per focalizzare l'analisi di due momenti importanti: prima e dopo l' ultimo massimo glaciale, che ha causato temperature medie costantemente più fredde fino alla fine del tardo Pleistocene (compreso tra 2,58 milioni di anni fa e 11.700 anni fa). L' Olocene (l'epoca geologica più recente, quella in cui ci troviamo e che ha avuto il suo inizio convenzionalmente circa 11.700 anni fa) ha poi visto aumentare le temperature medie, fino ai giorni nostri.

Come è cambiato il nostro cervello negli ultimi 50 mila anni

L'analisi ha mostrato una tendenza generale di cambiamento delle dimensioni del cervello nell’essere umano, correlata al cambiamento climatico quando le temperature salgono e scendono. In particolare, gli esseri umani hanno avuto un notevole calo delle dimensioni medie del cervello, pari a poco più del 10,7%, durante il periodo di riscaldamento dell'Olocene. "I cambiamenti delle dimensioni del cervello sembrano avvenire migliaia di anni dopo i cambiamenti climatici, e questo è particolarmente pronunciato dopo l'ultimo massimo glaciale, circa 17.000 anni - ha spiegato Stibel -. Mentre l'acclimatazione (processo di adattamento a un clima diverso) si svolge all'interno di una singola generazione e la selezione naturale può avvenire in poche generazioni successive, l'adattamento a livello di specie richiede spesso molte generazioni successive".

Questo modello evolutivo si è verificato in un periodo di tempo relativamente breve, compreso tra 5.000 e 17.000 anni, e suggerisce che il riscaldamento globale in corso potrebbe avere effetti dannosi a lungo termine sulla cognizione umana. L'analisi ha, inoltre, mostrato che anche i livelli di umidità e di precipitazioni hanno avuto un effetto sulla crescita del cervello. Sebbene la temperatura sia un fattore più significativo, ha trovato una debole correlazione tra periodi di siccità e volumi cerebrali leggermente più grandi.

Gli altri fattori che contribuiscono al cambiamento climatico

Ancora non è chiaro cosa causi le variazioni nelle dimensioni del nostro cervello. I risultati di questo studio mostrano chiaramente che il cambiamento climatico è correlato alle differenze nelle dimensioni del cervello, ma il clima non sembra spiegare tutte le variazioni evolutive. Secondo Stibel, fattori dell'ecosistema come la predazione, effetti climatici indiretti come la vegetazione e la produzione primaria netta, o fattori non climatici come la cultura e la tecnologia, potrebbero tutti contribuire ai cambiamenti nelle dimensioni del cervello, e quindi impattare sull'intelligenza cognitiva. "I risultati - ha concluso Stibel - suggeriscono che il cambiamento climatico è predittivo delle dimensioni del cervello di Homo sapiens (la nostra specie), e alcuni cambiamenti evolutivi del cervello possono essere una risposta allo stress ambientale. Sarà necessario più lavoro per determinare se l'impatto del cambiamento climatico sulla fisiologia dell'Homo sia il risultato specifico dei cambiamenti di temperatura o un effetto indiretto di altri elementi di un ambiente che cambia".