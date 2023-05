Così il cancro sfugge al sistema immunitario: scoperto il meccanismo

E’ stato scoperto per la prima volta il meccanismo che consente alle cellule tumorali di sfuggire al rilevamento e alla distruzione da parte del sistema immunitario. Ad averlo individuato un gruppo di ricercatori guidato dal National Cancer Centre Singapore (NCCS), secondo cui le cellule incaricate dal nostro organismo di riconoscere e respingere il cancro, perdono la loro efficacia se esposte ripetutamente alle cellule cancerose che non sono state in grado di eliminare. "Come un datore di lavoro che costringe i propri dipendenti a lavorare no-stop a turni massacranti, il cancro costringe le cellule immunitarie a fare gli straordinari e queste ultime si esauriscono, diventando incapaci di funzionare normalmente", ha spiegato in parole semplici il professor Gopal Iyer, responsabile dello studio.

In particolare, il team di Singapore ha visto che una parte sostanziale delle cellule T CD8 (un componente chiave del sistema immunitario che cerca e uccide le cellule anormali come le cellule tumorali) si 'esauriscono' e diventano incapaci di svolgere la loro funzione protettiva. I ricercatori hanno anche scoperto come le cellule pre-metastatiche sono capaci di spostarsi dall'area dove il tumore si genera (tumore primario) ad altre parti del corpo attraverso i linfonodi (filtri biologici che intercettano e distruggono le cellule neoplastiche presenti nella linfa) dando origine a metastasi. Le scoperte aprono la strada allo sviluppo di nuove terapie per il trattamento dei tumori anche molto aggressivi e recidivanti. I risultati sono stati pubblicati su Nature Communications.

Come le cellule cancerose eludono il sistema immunitario

Un sistema immunitario perfettamente funzionante dovrebbe essere in grado di riconoscere le cellule tumorali in quanto 'diverse' rispetto alle cellule normali, e di scatenare una risposta contro il tumore con meccanismi simili a quelli con i quali difende il nostro organismo dall’aggressione di virus o batteri. Tuttavia, in alcuni casi, le cellule tumorali riescono a sfuggire alla 'sorveglianza' da parte del sistema immunitario determinando uno stato di 'inerzia', ovvero di mancata reazione del sistema immunitario nei confronti del tumore, che può quindi svilupparsi e diffondersi senza ostacoli. Di solito, dopo una fase in cui l’organismo è in grado di sconfiggere o almeno tenere a a bada il tentativo di crescita del tumore, si passa ad una fase in cui le cellule tumorali, grazie a diversi meccanismi di 'fuga', riescono a moltiplicarsi in maniera incontrollata sfuggendo alla sorveglianza immunitaria e generando metastasi (le cellule tumorali si staccano dal tumore primario e si formano in altre parti del corpo). Questo rende ancor più difficile trattare il tumore che ha per questo motivo una prognosi peggiore.

La scoperta del team di Singapore

Per indagare questo meccanismo, il team di Singapore ha esaminato i tumori linfonodali primari e metastatici (cioè che si originano dai linfonodi o creano metastasi nei linfonodi) di 14 pazienti con tumori a cellule squamose della testa e del collo, attraverso il sequenziamento dell'RNA a singola cellula (un'analisi approfondita dell'espressione genica, che fornisce una panoramica dettagliata della funzione della cellula e della progressione della malattia). Con questa indagine, i ricercatori hanno individuato nei tumori primari l’esistenza di cellule pre-metastatiche con la capacità di metastatizzare ai linfonodi (filtri biologici che intercettano e distruggono le cellule neoplastiche presenti nella linfa). Non solo. Hanno anche scoperto come una parte sostanziale delle cellule CD8+ si era 'esaurita' diventando incapace di svolgere il proprio ruolo protettivo. Ciò si è verificato quando le cellule immunitarie sono state ripetutamente esposte a cellule tumorali e non sono state in grado di eliminarle.

Il ruolo dei recettori Midkine

Successivamente, il team ha cercato di identificare i percorsi che colpiscono esclusivamente le cellule tumorali, le cellule immunitarie, nonché i percorsi che le prime utilizzano per influenzare negativamente le seconde. In questo modo hanno scoperto una nuova via di segnalazione - i 'recettori Midkine' (MDK) espressi dalle cellule T CD8 - che consente alle cellule tumorali e alle cellule immunitarie CD8+ di comunicare tra loro. "Quando il percorso Midkine viene attivato tra le cellule tumorali e le cellule immunitarie - ha spiegato il professor Iyer -, le cellule tumorali emettono effettivamente un segnale 'non mangiarmi'". "Se blocchi questo percorso e lo tratti con un trattamento anti-PD1 (un farmaco antitumorale), converti questo segnale 'non mangiarmi' in un segnale 'mangiami' e riattivi le cellule killer CD8+", ha aggiunto.

Perché non sempre l’immunoterapia funziona

Per capire se la loro intuizione fosse corretta, i ricercatori hanno innestato cellule tumorali pre-metastatiche in un modello murino, e trattato i topi con un farmaco immunoterapico anti-PD1 (inibitore del checkpoint immunitario, in grado cioè di interferire con un meccanismo che impedisce alle cellule immunitarie di attivarsi contro quelle tumorali). "Utilizzando questo trattamento che allevia lo stress sulle cellule immunitarie - ha affermato il professor Iyer -, abbiamo scoperto che le cellule immunitarie erano in grado di uccidere le cellule tumorali in modo più efficace. Tuttavia, proprio come alcuni dipendenti che sono troppo esausti per lavorare correttamente anche con un bonus, si è visto che alcune cellule immunitarie rimangono esauste anche dopo il trattamento, ed è per questo che il cancro potrebbe non essere rilevato e distrutto efficacemente dal sistema immunitario".

"Nonostante ciò - ha aggiunto Iyer -, i risultati forniscono una informazione importante. Suggeriscono che la via di segnalazione MDK istiga la soppressione immunitaria che annulla gli effetti del trattamento anti-PD1. Questo spiega anche perché alcuni pazienti non rispondono bene a questa terapia".

Le scoperte tracciano la strada a nuove possibili cure

Lo studio suggerisce che si possono utilizzare più percorsi diversi per trattare efficacemente il cancro, prendendo ad esempio di mira le cellule tumorali, il sistema immunitario e utilizzando le terapie esistenti per contrastare l'evasione del sistema immunitario da parte delle cellule tumorali. "Sappiamo che abbiamo bisogno di un maggiore arsenale di armi da usare contro il cancro e dobbiamo metterlo insieme per migliorare i risultati del trattamento", ha concluso Iyer. Oltre a sfruttare gli obiettivi trovati nella loro ricerca, il team vorrebbe ora identificare terapie che possono essere combinate con la terapia anti-PD1 per contrastare con successo le cellule T CD8 che esprimono i recettori MDK.