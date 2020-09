Perché ci si sveglia già stanchi? Le cause e i rimedi per contrastare la stanchezza mattutina

A quanti è capitato di svegliarsi al mattino e sentirsi stanchi e spossati, più di quando si è andati a letto? Una situazione comune, che può essere causata da un periodo particolarmente stressante, dai cambi di stagione ma non solo: dietro la stanchezza mattutina possono infatti nascondersi alcune abitudini errate che possono incidere negativamente sulla capacità di dormire bene.

Scopriamo quindi quali possono essere le cause e i rimedi per risolvere questa sgradevole sensazione.

Le cause della stanchezza mattutina

Le cause più frequenti che possono provocare la stanchezza mattutina, oltre ai già citati stress e cambio di stagione, sono quelle che riguardano l'assunzione di abitudini sbagliate e ripetute nel tempo, sia durante il giorno che prima di andare a dormire. Tra queste troviamo:

poche ore di sonno ,

, bassa qualità del riposo,

sonno interrotto o troppo leggero,

interrotto o troppo leggero, apnee notturne,

pasti pesanti alla sera,

consumo eccessivo di alcolici e caffeina,

bere poca acqua durante il giorno.

La qualità e la giusta quantità di sonno, quindi, sono i due aspetti fondamentali cui bisogna porre attenzione per evitare la stanchezza mattutina. Soprattutto nei periodi più intensi, infatti, abbiamo bisogno di dormire di più, per aiutare il corpo a rigenerarsi e ad affrontare le giornate con la giusta dose di energia.

È comunque importante escludere patologie e problemi di salute che possono influenzare il nostro sonno, come la sindrome delle gambe senza riposo (rls o restless legs syndrome), una patologia che fa percepire un fastidioso formicolio alle gambe e spinge ad alzarsi di frequente così da cambiare posizione e cercare sollievo, apnee notturne, disturbi dell'umore, depressione o problemi alla tiroide, che possono influenzare il riposo notturno e aumentare i momenti di dormiveglia, in cui il sonno è più leggero.



Inoltre, cene eccessivamente pesanti, caffeina e alcolici incidono sul sonno, contribuendo a rendere agitate le nostre notti. È importante quindi prestare attenzione all'alimentazione, puntando su una cena leggera e attività rilassanti prima di andare a dormire, come la lettura o la meditazione, evitare di consumare alcolici, non assumere caffeina dopo le 16 e bere abbastanza acqua durante il giorno. Stanchezza e mal di testa, infatti, possono essere correlati alla disidratazione e influire sulla qualità del riposo notturno. Un'ottima abitudine per conciliare il sonno è quella di preparare e gustare una tisana prima di andare a dormire: opta per piante con effetti sedativi in grado di contrastare ansia e insonnia, come camomilla, valeriana, fiori d'arancio, passiflora, tiglio, biancospino e melissa.

I rimedi per contrastare la stanchezza mattutina

Per contrastare la stanchezza mattutina e svegliarsi riposati e pieni di energia, è importantissimo assumere alcune buone abitudini, sia prima di andare a dormire che durante tutto l'arco della giornata:

inizia a meditare - la meditazione è una pratica antichissima che aiuta a sgombrare la mente e rilassare il corpo. Fermati, respira profondamente, ascolta il battito del tuo cuore e allontana pensieri e preoccupazioni.

prenditi cura dell'ambiente in cui vivi - prendersi cura degli ambienti che frequentiamo di più è importantissimo, soprattutto adesso che lo smart working è diventato una modalità di lavoro molto diffusa. Evita di lavorare in camera da letto o nelle stanze in cui passi il tempo libero, favorisci il ricircolo d'aria negli ambienti e imposta una temperatura non superiore ai venti gradi. Inoltre, evita di guardare la televisione in camera di letto, preferendo musica e lettura prima di andare a dormire .

. utilizza piccole strategie e dormi comodo - per favorire un sonno sereno, applica qualche goccia di olio essenziale sul cuscino prima di andate a dormire: i più indicati sono l'olio essenziale di lavanda, camomilla e arancio. Inoltre, assicurati di dormire su un materasso comodo e adatto alla tua schiena, e utilizza un cuscino adeguato, per evitare dolori a schiena e cervicale.



Clicca qui per scoprire tutti i consigli per dormire meglio, seguendo le pratiche e le abitudine dell'igiene del sonno!