Livelli elevati di colesterolo "buono" aumentano il rischio di demenza

Il colesterolo è un grasso che costituisce la membrana delle cellule, in gran parte sintetizzato dal fegato, e in parte minore introdotto attraverso l’alimentazione. In quantità fisiologiche è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo poiché coinvolto in diversi processi fondamentali per il suo funzionamento, ma se in eccesso può essere causa di malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Il colesterolo presente nel sangue viene trasportato all’interno di strutture molecolari chiamate lipoproteine ad alta densità (HDL) o "colesterolo buono", e lipoproteine a bassa intensità (LDL) o "colesterolo cattivo". Mentre queste ultime hanno il ruolo di trasportare il colesterolo sintetizzato dal fegato alle cellule del corpo attraverso le arterie, l’HDL rimuove il colesterolo in eccesso e lo trasporta nuovamente al fegato, che poi provvede a eliminarlo.

La maggior parte del colesterolo nel nostro corpo è costituito da quello "cattivo", ma se ce n'è molto nel sangue, può accumularsi ed ostruire le arterie (aterosclerosi) aumentando il rischio di malattie cardiache e ictus. Al contrario, l'HDL favorisce la rimozione del colesterolo dal sangue e la sua eliminazione. Tuttavia, anche livelli molto bassi o molto alti di colesterolo buono sono associati a un aumentato rischio di morte per una malattia cardiovascolare, cancro e per altre cause. A confermare possibili effetti negativi associati a un eccesso di colesterolo buono un nuovo studio, guidato dalla Monash University (Australia), che collega l'abbondanza di HDL a un rischio più elevato di demenza negli anziani. I risultati sono stati pubblicati su The Lancet Regional Health-Western Pacific.

I livelli ottimali di colesterolo

I valori del colesterolo totale non dovrebbero superare la soglia 200 mg-dl (milligrammi per decilitro), mentre l’LDL dovrebbe restare sotto la soglia 130 mg-dl. Un livello normale di HDL nel sangue è, invece, considerato pari a 40-50 milligrammi per decilitro (o mg/dL) negli uomini e 50-60 mg/dL nelle donne. Ma come si misura l’indice di rischio? Si calcola con la frazione che divide il valore del colesterolo totale con il valore HDL: il risultato deve restare inferiore a 5 negli uomini e a 4,5 nelle donne. Ad esempio, se il colesterolo totale è 210 e il valore HDL è 70, il loro rapporto è 210:70=3. Significa che non si corrono rischi.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato i dati di 18.668 adulti di età uguale o superiore ai 65 anni provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti. All’inizio dello studio nessuno di loro soffriva di demenza né aveva ricevuto una diagnosi di malattia cardiovascolare, disabilità e altre condizioni potenzialmente fatali. L'unico dato rilevante è che il 15% dei partecipanti (2.709 persone) all’inizio dello studio presentava livelli di HDL elevati, ovvero 80 mg/dl o superiori.

Un eccesso di colesterolo "buono" aumenta il rischio di demenza

Lo studio ha scoperto un’associazione tra livelli elevati di HDL e un rischio di demenza negli anni successivi. In particolare, dall’incrocio dei dati è emerso che il 4,6% del campione totale (840 soggetti) aveva sviluppato la demenza dopo 6,3 anni (periodo di follow-up), e in coloro che avevano livelli elevati di HDL (80 mg/dl o superiori) il rischio di demenza era aumentato in media del 27%. Nei soggetti over 75 tale rischio era aumentato fino al 42%. L'associazione tra colesterolo buono e demenza è rimasta statisticamente significativa anche dopo aver considerato fattori confondenti come età, genere, stile di vita e altro ancora.

"Questi risultati - ha dichiarato il prof. Børge Nordestgaard, autore principale dello studio - cambiano radicalmente il modo in cui concepiamo il colesterolo buono. I medici come me sono soliti congratularsi con i pazienti che hanno un livello molto elevato di HDL nel loro sangue. Ma non dovremmo più farlo, visto che questo studio mostra un tasso di mortalità notevolmente più elevato".

Prossimi obiettivi di ricerca

"Questo - hanno dichiarato i ricercatori - è lo studio più completo che mostra un’associazione tra livelli elevati di HDL e rischio di demenza nelle persone anziane. Tuttavia, non prova che sia il colesterolo a causare l'aumento della demenza, ma solo che esiste un collegamento". "Abbiamo bisogno di ulteriori ricerche - ha aggiunto l'epidemiologa Monira Hussain della Monash University - per comprendere il ruolo del colesterolo HDL molto elevato nel contesto della salute del cervello".

La ricerca non ha ancora compreso cosa scateni la demenza, pertanto questa scoperta potrebbe aiutare a far luce sulle cause, a riconoscere in tempo chi potrebbe svilupparla e chi no, e a tracciare la strada allo sviluppo di trattamenti preventivi o cure.