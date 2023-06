Colesterolo alto, arriva una nuova pillola alternativa alle statine

Ogni anno in Italia più di 224.000 persone muoiono per malattie cardiovascolari, di queste, circa 50.000 sono legate al mancato controllo del colesterolo. Per tenere bassi i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, ai pazienti ad alto rischio vengono, laddove non ci siano controindicazioni, prescritte le statine: farmaci ad azione ipocolesterolemica (che riducono il colesterolo). Agiscono bloccando un enzima indispensabile per il processo di produzione del colesterolo da parte dell'organismo, riducendo così i livelli del colesterolo cattivo (LDL). Le statine possono ridurre del 30-40% il valore di colesterolo totale (somma di LDL e HDL), riducendo l'LDL anche del 50-60%. Sono molto prescritte perché sicure, efficaci e ben tollerate, tuttavia, nel 10-15% dei casi, posso portare, soprattutto se ad elevati dosaggi, effetti collaterali a livello epatico e muscolare, come danni al fegato, mialgia (dolori ai muscoli), crampi muscolari, fino ad arrivare alla rabdomiolisi (danno grave del muscolo scheletrico).

Ora questi i pazienti ad alto rischio cardiovascolare in cui le statine non sono ben tollerate o comunque non possono essere utilizzare, potranno ricorrere un nuovo trattamento alternativo ma con la stessa efficacia delle statine. Si tratta di un farmaco anticolesterolo a base di acido bempedoico, che l’AIFA ha già autorizzato a partire da marzo 2023 per il trattamento di alcuni casi di ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare). Secondo i risultati di uno studio americano, presentati recentemente ad un convegno dell'American Diabetes Association e pubblicati su Jama, il farmaco è in grado di ridurre del 39% i rischi di infarto e in generale di malattie cardiovascolari.

Lo studio

Lo studio, denomiato “CLEAR Outcomes” (Cholesterol Lowering via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen), è stato condotto su 4.206 pazienti, alcuni dei quali ad alto rischio cardiovascolare per vari fattori (ma senza un precedente evento cardiovascolare) ed altri che avevano già avuto eventi e disturbi di cuore. Il gruppo di volontari è stato trattato con un farmaco orale a base di acido bempedoico (180 mg al giorno). Dopo sei mesi di trattamento, i ricercatori hanno visto una riduzione del colesterolo LDL (cattivo) del 23.2% e una diminuzione del 22.7% dei marker di infiammazione. In generale, l’assunzione del farmaco ha comportato una riduzione del 39% del rischio di eventi cardiovascolari maggiori e morte. Questi risultati suggeriscono che il trattamento con acido bempedoico nei pazienti in prevenzione primaria ha il potenziale per ridurre i principali eventi avversi cardiovascolari.

Come agisce il farmaco

Il farmaco orale si assume una volta al giorno e inibisce a livello epatico l’enzima ATP citrato liasi (ACL), coinvolto nel processo di sintesi del colesterolo, così come fanno le statine, ma intervenendo in una fase differente di questo processo. Inoltre, non è attivo nel muscolo scheletrico, e dunque si riduce la possibilità di avere eventi avversi muscolo-correlati. La molecola, studiata dal 2003, è stata proposta inizialmente come farmaco da associare alle statine, in pazienti che non raggiungevano i target terapeutici prefissati. Ma quando i pazienti assumono già una statina ad un dosaggio elevato, la sintesi del colesterolo è già fortemente inibita, pertanto l’aggiunta dell’acido bempedoico non fornisce una ulteriore significativa riduzione dei livelli di colesterolo LDL.

Sulla base dei risultiati di studi precedenti, nel 2020 la FDA e l’EMA hanno approvato il suo utilizzo, sia in monoterapia che in un’associazione a dose fissa con ezetimibe (un farmaco capace di inibire l'assorbimento intestinale del colesterolo) per il trattamento degli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista. I risultati dell'ultimo studio, “CLEAR Outcomes”, dimostrano ancora una volta che questa nuova terapia potrebbe realmente essere considerata un’alternativa valida alle statine ed offrire una nuova possibilità di cura ai molti pazienti intolleranti a questo farmaco.