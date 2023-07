Come dormire bene in una camera da letto fresca senza l’aria condizionata

Il gran caldo rappresenta un vero ostacolo per il sonno, e non solo per tutti coloro che hanno difficoltà a dormire. Bambini e anziani sono spesso le prime vittime delle alte temperature, per questo è bene cercare di prendere le precauzioni adeguate per proteggersi e cercare di preservare la qualità del sonno.

Gli esperti di Dalfilo, startup innovativa che rivoluziona il settore della biancheria per la casa, rendendo accessibile a tutti prodotti artigianali e italiani di alta qualità, creando un canale diretto artigiano-cliente, hanno preparato una lista di consigli per dormire bene in una camera da letto fresca - nei limiti del possibile - senza ricorrere all’aria condizionata, così da ridurre i consumi e l’impatto sull’ambiente.

Ecco una lista di trucchi da seguire in estate per sopravvivere alle notti più calde e riuscire a riposare bene.

1. Finestre chiuse di giorno e abbassare le tapparelle

Si tratta di un antico trucco che non delude mai. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, se apriamo le finestre quando le temperature sono alte, invece di ventilare e rinfrescare, rischiamo che l’ambiente si surriscaldi travolto da un’aria calda. Soprattutto se durante il giorno non utilizziamo la camera da letto, è bene lasciare tutto chiuso e con le tapparelle giù, così da creare una protezione che ci garantisca qualche grado in meno al momento di andare a letto.

2. Aprire le finestre in tarda serata

Bisogna aspettare che il sole tramonti prima di aprire leggermente le finestre, nell’intento di creare una corrente d’aria che dia un poco di sollievo. Se si dispone di una casa con doppia esposizione, la soluzione migliore è aprire su entrambi i lati così da creare una buona ventilazione.

3. Ventilatore

Il ventilatore è un grande classico e un grande alleato per le notti torrideIn commercio esistono vari modelli con diverse potenze e funzioni, e in generale il loro consumo in termini di energia non è eccessivo. Un consiglio è quello di accenderlo prima di andare a letto, in modo da rinfrescare la stanza, e, se dotato di timer, programmarlo così che si spenga qualche ora dopo. Non lasciarlo mai fisso, puntato direttamente sul nostro corpo, ma prediligere l’opzione rotazione, o in alternativa direzionarlo in modo trasversale.

4. L’importanza delle tende solari

Scegliere le tende giuste per l’estate è molto importante. A seconda dell’esposizione della propria camera da letto, un’opzione interessante sono le tende oscuranti esterne solari, che proteggono dalla luce e dal calore.

5. No ai dispositivi elettronici

Per diverse ragioni si sconsiglia di portare i dispositivi elettronici in camera da letto, e in estate c’è n’è una in più: telefoni, pc, tablet, sono una fonte di calore innecessaria.Tutti questi dispositivi, infatti, generano energia e quindi calore, che si somma alle temperature già alte e non è per nulla salutare. Meglio approfittare della situazione per leggere un buon libro, che è sempre un buon compagno per un sonno di qualità.

6. Utilizzare lampadine a fluorescenza o a LED

Anche le lampadine fanno la differenza. Rispetto alle lampadine a incandescenza generano meno calore e consumano meno: solo vantaggi insomma. Le luci accese, inoltre, contribuiscono a scaldare l’ambiente, quindi una buona abitudine, per l’ambiente, la temperatura e la bolletta a fine mese, è quella di spegnere sempre le luci se non sono necessarie.

7. Isolare - ripara anche dal caldo

Ricorrere a soluzioni di isolamento spesso è associato a una protezione in più per i mesi freddi, ma anche per il caldo vale la stessa regola. Una stanza con infissi performanti, doppi o tripli vetri e un “cappotto termico”, avrà meno difficoltà a mantenere la propria temperatura interna, e questo implica anche un risparmio energetico.

8. Limitare l’uso di forno e fornelli

In estate è meglio prediligere piatti freddi, o che richiedono un uso minimo di forno e fornelli. Questo perché il calore, per quanto possiamo fare attenzione, si propaga inevitabilmente in tutta la casa, e poi fare scendere la temperatura è difficile.

9. Sì alle piante

Le piante sono delle fantastiche alleate contro il caldo. Anche in camera da letto. Vi sono alcune specie che sono raccomandate appositamente per la zona notte, in virtù delle loro proprietà benefiche. Tra queste senza dubbio l’aloe, che non ha bisogno di grandi cure, concilia il sonno e aiuta a liberare l’aria da agenti tossici. La Maranta, che assorbe le radiazioni elettromagnetiche e funge da regolatore dell’umidità. Un altro classico è la Sansevieria, che di notte assorbe l’umidità e in più purifica l’aria dall’inquinamento elettronico.

10. Tessuti leggeri e traspiranti

La scelta dei tessuti per il letto è fondamentale. Si raccomanda prima di tutto di prediligere tessuti 100% naturali e organici, con certificazione OEKO-TEX. Per le alte temperature, l’ideale è il percalle, che unisce la compattezza del puro cotone ad una consistenza impalpabile, ed è resistente e leggero al tempo stesso. Inoltre si tratta di un tessuto altamente traspirante, termoregolatore e leggero sulla pelle.