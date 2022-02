Hai le vertigini quando ti alzi in piedi? Ecco due esercizi da fare per evitarle

Quando ci si alza in piedi a volte si possono avvertire sensazioni di debolezza (sincope), vertigini, testa vuota, confusione o offuscamento della vista, che generalmente scompaiono entro pochi minuti restando distesi. Si tratta di un?esperienza molto comune chiamata ipotensione ortostatica iniziale (IOH), una condizione causata da un calo improvviso della pressione sanguigna, in seguito all'improvviso passaggio dalla posizione seduta o sdraiata (clinostatismo) a quella eretta (ortostatismo). Se ha una durata molto breve e passeggera non deve preoccupare perchè non è legata ad altri problemi di salute. Attualmente la condizione interessa circa il 6% dei soggetti di età adulta ed il 15-20% degli anziani. La sua prevalenza aumenta con l?età e con l?aumento della pressione arteriosa basale. Nonostante ciò, la condizione è poco studiata e si conosce ancora poco sui meccanismi che la causano o sulla gestione dei sintomi. Attualmente le raccomandazioni degli esperti sono di alzarsi il più lentamente e gradualmente possibile (per esempio sedendosi qualche minuto sul letto prima di alzarsi in piedi) o di sedersi prima di alzarsi.

Uno studio del 2007 aveva ipotizzato che la tensione muscolare della parte inferiore del corpo (LBMT) prima di alzarsi in piedi potesse attenuare la diminuzione transitoria della pressione sanguigna funzionando come misura preventiva. Su questa base è stata condotta una nuova e recente ricerca dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Cardiache del Cumming School of Medicine dell?Università di Calgary (Canada) con l?obiettivo di dimostrare come alcuni semplici esercizi muscolari prima o dopo la posizione eretta possano limitare gli effetti della IOH, portando sollievo a chi li sperimenta. A quanto pare il meccanismo alla base di questi esercizi che ne spiega l'efficacia è l?attivazione dei muscoli della parte inferiore del corpo prima e dopo che ci si alza in piedi. "Questi esercizi - hanno dichiarato i ricercatori - sono interventi semplici, efficaci e gratuiti che i pazienti possono utilizzare per prevenire i loro sintomi da IOH senza fare ricorso a farmaci?. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Heart Rhythm.

Cosa causa le vertigini quando ci si alza in piedi

A causare le vertigini o sensazioni di stordimento quando ci si alza in piedi è l'ipotensione ortostatica iniziale (IOH), una forma di intolleranza postulare (ortostatica) caratterizzata da un abbassamento transitorio della pressione sanguigna quando si è in posizione eretta (pressione massima > 20 mmHg o minima > 10 mmHg, o entrambe). Le attuali raccomandazioni cliniche per la gestione della IOH suggeriscono di alzarsi lentamente o tendere i muscoli della parte inferiore del corpo dopo essersi alzati in piedi. Considerando che la IOH è probabilmente dovuta a un'ampia risposta di attivazione muscolare con conseguente eccessiva vasodilatazione che dura circa meno di 2 minuti, i ricercatori canadesi hanno ipotizzato che attivare i muscoli della parte inferiore del corpo prima di alzarsi in piedi ridurrebbe il calo della pressione arteriosa media migliorando i sintomi.

Lo studio

I ricercatori hanno reclutato 22 giovani donne (età media 32 ± 8 anni) con una storia di svenimento ad alto carico subito dopo la posizione eretta e più di quattro episodi di presincope o sincope al mese. Alle partecipanti è stato chiesto di effettuare due esercizi: 1) sollevare ripetutamente le ginocchia stando sedute per 30 secondi prima di alzarsi in piedi (PREACT), 2) tendere i muscoli della parte inferiore del corpo (cosce e glutei) per 30 secondi attraverso l'incrocio e la tensione delle gambe immediatamente dopo la posizione eretta (TENSE). Durante il test ricercatori hanno monitorato la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna delle partecipanti, con intervalli tra ciascuno di essi, e chiesto loro di riferire i sintomi della IOH, comprese le sensazioni di vertigini.

I risultati

I ricercatori hanno osservato nelle donne che hanno praticato questi esercizi una limitazione del calo temporaneo della pressione sanguigna e di conseguenza una riduzione dei sintomi della IOH. Questo perchè la manovra PREACT ha aumentando la gittata cardiaca, mentre la manovra TENSE ha aumentando la gittata sistolica. "Il nostro studio - ha affermato la ricercatrice Nasia Sheik dell'Università di Calgary - fornisce una tecnica di gestione dei sintomi nuova e gratuita che i pazienti con IOH possono utilizzare per gestire i loro sintomi. Poiché si tratta di una manovra fisica, richiede semplicemente gli arti inferiori del corpo, che i pazienti possono utilizzare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo per combattere i loro sintomi".

I vantaggi degli esercizi

Poiché si pensa che l?IOH sia causata da un'apertura dei vasi sanguigni, innescata dall?alzarsi in piedi, i ricercatori credono che questi esercizi possano contrastare in maniera efficace questa reazione con i suoi effetti collaterali. "Quasi tutti - ha dichiarato il dott. Satish Raj, cardiologo dell'Università di Calgary - hanno probabilmente provato almeno una volta uno stordimento dopo essersi alzati in piedi. Per alcune persone, questo è un evento frequente e può accadere più volte al giorno, il che può essere molto limitante e avere un impatto negativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Con questo studio abbiamo approfondito questo aspetto e fornito nuove ed efficaci tecniche di gestione dei sintomi con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi soffre di IOH".

Tuttavia, hanno concluso: "Lo studio deve essere convalidato negli uomini, oltre ad essere esplorato negli anziani, dove dovrebbero essere affrontati più fattori confondenti".

L'immagine è tratta dallo studio pubblicato sulla rivista scientifica HeartRhythm.