Come funziona il nuovo vaccino a mRNA contro il melanoma

Tra non molto potrebbe essere disponibile un innovativo vaccino a mRNA contro il melanoma, la forma più grave di cancro della pelle. Si tratta di una formulazione innovativa poiché può essere personalizzata in base alle mutazioni tumorali del paziente. Ad averlo sviluppato l’azienda americana Moderna in collaborazione con la multinazionale tedesca Merck, che ha reso pubblici i primi dati della sperimentazione clinica di fase 2b (Keynote-942). Lo studio ha coinvolto 157 pazienti con melanoma di stadio III o IV (considerati ad alto rischio di recidiva) ai quali è stato somministrato il vaccino (mRNA-4157/V940) in combinazione con un farmaco immunoterapico anti-PD-1 (Pembrolizumab), dopo la rimozione chirurgica completa del tumore. I risultati sono stati sorprendenti: il rischio di recidiva o morte per questi pazienti si è ridotto del 44% rispetto a chi ha ricevuto il solo Pembrolizumab.

"I risultati - ha dichiarato a Today il Prof. Paolo Ascierto, Direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di Napoli - sono molto incoraggianti, ma da validare con uno studio di fase 3, in partenza a breve, che coinvolgerà un più ampio numero di pazienti. Siamo ancora agli inizi, ma è evidente che i vaccini a mRNA e i trattamenti personalizzati contro il cancro hanno un enorme potenziale". Le aziende Moderna e Merk prevedono di avviare nel 2023 uno studio di fase 3, su un campione più ampio di pazienti, che coinvolgerà anche il Pascale di Napoli ed altri ospedali italiani.

Prof. Ascierto, quali sono in sintesi i risultati preliminari della sperimentazione?

“I risultati pubblicati riguardano l’efficacia, tuttavia, ci aspettiamo dati incoraggianti anche in termini di sicurezza. Lo studio Keynote-942 è stato effettuato su pazienti con melanoma in stadio III o IV, che avevano metastasi linfonoidali o metastasi agli organi, ma che sono stati sottoposti alla rimozione chirurgica completa, e che, quindi, al momento della sperimentazione, non presentavano ulteriori segni di malattia. Questi pazienti solitamente, dopo l’intervento, vengono sottoposti a un trattamento adiuvante (cioè che aiuta la chirurgia) che prevede l’utilizzo o della combinazione di Dabrafenib+Trametinib, in pazienti con melanoma mutato nel gene BRAF (tale anomalia fa sì che il gene BRAF produca una proteina alterata, che stimola la proliferazione delle cellule tumorali), o degli inibitori di PD-1 (Pembrolizumab o Nivolumab), in tutti i pazienti con melanoma. Il PD-1 è un recettore presente direttamente sulle cellule tumorali e costituisce un potente freno alla risposta del sistema immunitario. Per entrambi i trattamenti, la somministrazione dei farmaci viene eseguita per un totale di 12 mesi. Questi farmaci di per sé riducono già il rischio di recidiva del 50%, aumentando la capacità del sistema immunitario dell'organismo di aiutare a rilevare e combattere le cellule tumorali. Ora, i risultati di questo studio hanno dimostrato che la combinazione di mRNA-4157/V940 con Pembrolizumab, può ridurre ulteriormente il rischio di recidiva del 44% rispetto al trattamento con Penbrulizumab da solo, quindi fornire un vantaggio additivo e migliorare la distruzione delle cellule tumorali mediata dalle cellule T. Un dato molto importante che, però, dovrà essere confermato con uno studio più ampio di fase 3".

Cosa si intende per vaccino "personalizzato"?

"I vaccini personalizzati vengono progettati per istruire il sistema immunitario del paziente in modo che questo generi una risposta immunitaria su misura specifica per la sua mutazione tumorale. Nel caso specifico, mRNA-4157/V940 è stato progettato grazie al sequenziato del genoma del tumore del singolo paziente che ha cosentito di evidenziare 34 nanoantigeni più significativi del tumore (cioè proteine mutate che vengono riconosciute come qualcosa di estraneo dal sistema immunitario, che le attacca per difenderci), e in base ai quali è stato sintetizzato l'Rna messaggero. Il nuovo vaccino istruisce l’organismo a costruire copie di queste 34 proteine mutate, che stimolano il sistema immunitario ad attaccarle. Un pò come fanno i vaccini anti-Covid a mRNA, prodotti da Pfizer-BioNTech e Moderna, che forniscono alle cellule del corpo le istruzioni genetiche per produrre la proteina Spike, che innesca la risposta immunitaria che saprà poi riconoscere e combattere il coronavirus. Unendo questa strategia a quella adiuvante contro il melanoma, si potenzia la risposta del paziente".

Si tratta di un vaccino che utilizza la tecnologia dell’mRNA messaggero, ma a differenza del vaccino anti-Covid, è terapeutico e non preventivo. Cosa significa?

"Non può essere definito “preventivo” perché viene somministrato in pazienti che, seppure operati, per linfonodi o metastasi, e senza segni evidenti di malattia al momento della vaccinazione, hanno già avuto il tumore. Tuttavia, il vaccino, in combinazione con il trattamento adiuvante, può prevenire le metastasi, pertanto è considerato un vaccino "terapeutico", poichè tende a far sì che la malattia residua minima non si sviluppi in malattia metastatica".

Questo vaccino è efficace anche contro altri tipi di tumore?

“Sì. Questa tecnologia innovativa fa sì che il vaccino venga progettato e prodotto sulla base della sequenza del DNA tumorale del singolo paziente. Dunque, una volta selezionate le proteine mutate contro cui istruire il sistema immunitario a agire, può essere applicato potenzialmente a tutti i tipi di tumore".