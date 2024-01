Cos'è la leucemia mieloide cronica che ha colpito Wanda Nara

Qualche giorno fa lo showgirl argentina Wanda Nara ha pubblicato sul suo profilo Instagram, insieme alle tante foto che riassumono il suo 2023, il referto medico contenente la diagnosi della sua malattia. La moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi aveva annunciato di soffrire di leucemia alla fine di ottobre del 2023, ma solo ora ha fornito dettagli sulla tipologia. "Si informa - si legge nel referto - che la paziente Wanda Solange Nara è seguita dal luglio 2023 presso l'Istituto Fundaleu per una leucemia mieloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e Turchia per controllare la sua malattia".

La showgirl ha spiegato nel corso del programma tv argentino LAM come mai ha condiviso i dettagli della sua malattia solo dopo la vittoria a Ballando con le Stelle. "È una nota vecchia (si tratta infatti di un documento datato 24 ottobre) - ha spiegato Wanda Nara -. Non ho mai voluto pubblicarla e ora lo faccio, perché molti continuavano a dire che la mia malattia è una bugia. Così, quando Ballando con le Stelle è finito, l'ho fatto. Prima non volevo parlarne perché ero in gara e non me la sentivo". Ma cos’è la leucemia mieloide cronica, come si cura, e qual è la sopravvivenza dei pazienti che ne sono affetti?

Le diverse forme di leucemia

Le leucemie sono tumori delle cellule staminali, dovuti al malfunzionamento del midollo osseo, un tessuto ricco di nutrienti localizzato soprattutto nella parte centrale delle ossa lunghe, dove, tramite un processo che si chiama "emopoiesi", vengono prodotte le cellule del sangue. A generare le nuove cellule sono le cellule staminali (ematopoietiche), cellule progenitrici che hanno la capacità di riprodursi a un ritmo estremamente intenso e a differenziarsi nelle varie linee cellulari. Le leucemie si distinguono in acute e croniche, in base alla velocità di progressione della malattia. Nelle prime vi è una comparsa precoce dei sintomi e un aumento veloce del numero di cellule tumorali. Nelle seconde, invece, le cellule maligne tendono a proliferare più lentamente, pur accumulandosi in quantità maggiore, e i sintomi compaiono più tardi. Tuttavia anche le forme croniche con il tempo possono diventare aggressive.

Le leucemie linfoidi e mieloidi

Le leucemie si dividono anche in base alle cellule da cui origina il tumore. Se il tumore nasce dalle cellule linfoidi del midollo osseo (dalle quali si sviluppano i globuli bianchi chiamati linfociti) si parla di leucemia linfoide, se invece nasce dalle cellule mieloidi (dalle quali si sviluppano globuli rossi, piastrine e globuli bianchi diversi dai linfociti) si parla di leucemia mieloide. "Pertanto - come riporta l’AIRC -, si distinguono 4 tipi più comuni di leucemia: la leucemia linfoblastica acuta (LLA), la leucemia linfocitica cronica (LLC), la leucemia mieloide acuta (LMA), la leucemia mieloide cronica (LMC)".

La leucemia mieloide cronica

La LMC, che ha colpito Wanda Nara, è una forma relativamente rara: in Italia colpisce circa 1-2 persone ogni 100.000, con una frequenza maggiore tra gli uomini. Inoltre si presenta soprattutto in età avanzata: l’età media alla diagnosi è di circa 64 anni, mentre la showgirl ne ha soltanto 37. Nella gran parte dei casi questa forma di leucemia non si manifesta con sintomi: viene infatti spesso diagnosticata per caso, per esempio durante un controllo generale o per altri disturbi. "Tuttavia - sottolinea l’AIRC - possono presentarsi sintomi aspecifici e comuni a molte altre malattia come debolezza, febbre, sudorazione notturna, perdita di peso, dolore o senso di pienezza al ventre dovuto a un ingrandimento della milza (splenomegalia), dolore alle ossa o alle articolazioni. In fase avanzata possono invece presentarsi sanguinamenti, infezioni e stanchezza legati alla riduzione delle normali cellule del sangue che sono sostituite da quelle tumorali".

I fattori di rischio

L’origine della LMC è quasi sempre genetica (nel 95% dei casi). E’ dovuta a un’anomalia di due particolari cromosomi (9 e 22) nel cosiddetto cromosoma Philadelphia. Il cromosoma Philadelphia produce un enzima (tirosin-chinasi) anomalo, responsabile dell’aumento anomalo della produzione dei globuli bianchi osservato nella LMC. Altri fattori di rischio sono l’esposizione ad alte dosi di radiazioni.

La diagnosi

Se i controlli medici, pesso effettuati per altri motivi, evidenziano un aumento sospetto dei globuli bianchi o delle piastrine, si procede con un emocromo (che rileva il numero e la forma di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine). Se da questo primo esame emergono anomalie, si procede con un secondo esame del sangue di conferma o con un prelievo di midollo. "Sui campioni prelevati - spiega l’AIRC - vengono effettuati test più accurati anche di tipo citogenetico e molecolare per avere la conferma definitiva della malattia (attraverso la ricerca del cromosoma Philadelphia, o gene BCR-ABL1). In seguito si passa alla radiografia del torace e all’ecografia dell’addome".

Le tre fasi della malattia

La leucemia mieloide cronica, secondo la classificazione dell’OMS, prevede tre fasi, ognuna basata sul numero di cellule immature (blasti) presenti nel sangue e nel midollo osseo:

la fase cronica che può durare da 5 a 6 anni, durante la quale la progressione della malattia è molto lenta: la percentuale di blasti è inferiore al 10%, e i sintomi sono assenti o molto lievi, e in genere c'è una buona risposta alle terapie;

la fase accelerata, in cui malattia inizia a progredire più velocemente: la percentuale di blasti è tra il 10 e il 20%, i trattamenti sono meno efficaci e i sintomi peggiorano;

la fase acuta (o crisi blastica), in cui la malattia peggiora notevolmente: la percentuale di blasti è superiore al 20%. In questa fase la malattia si comporta in modo più aggressivo, come accade per la leucemia acuta, compaiono complicanze come infezioni gravi e sanguinamento eccessivo.

Come si cura

Ormai da diversi anni il trattamento standard è costituito dai cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare, composti che colpiscono in modo mirato il gene BCR-ABL1 presente nelle cellule malate e non in quelle sane, anche noti come inibitori delle tirosin-chinasi. Il capostipite di questi farmaci è l’imatinib che ha rivoluzionato la cura della malattia e migliorato la sopravvivenza dei pazienti. Prima del suo avvento il trattamento di scelta era la chemioterapia tradizionale che a partire dagli anni '80 ha lasciato il posto all’interferone, sostituito poi dall’imatinib.

In alcuni casi, nella fase acuta (crisi blastica) si può procedere anche con un trapianto di cellule staminali emopoietiche prelevate dal sangue o dal midollo osseo di un donatore compatibile. Tuttavia questa scelta, sempre più rara, dipende dall’età e dallo stato di salute generale dei pazienti (è più adatto a pazienti più giovani), dalle caratteristiche della malattia e dalle disponibilità di un donatore.