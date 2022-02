Covid, infettato intenzionalmente un gruppo di volontari sani: ecco i risultati dell'esperimento

Nonostante l'ampia ricerca sui pazienti che hanno sviluppato forme gravi della malattia da Covid-19 e i numerosi studi che hanno portato all'approvazione dei vaccini, degli anticorpi monoclonali e delle pillole antivirali, ancora oggi non sono ben chiari la dinamica della trasmissione del virus all’interno della comunità e il decorso dell'infezione. Al fine di misurare con maggiore esattezza il fenomeno virale, le risposte immunologiche degli organismi ospiti, la dinamica di trasmissione e la durata della diffusione dell’infezione, l’Imperial College London ha condotto, in seguito all'approvazione del Comitato etico della ricerca, la prima sperimentazione umana al mondo nella quale il virus Sars-CoV-2 è stato intenzionalmente trasferito in un gruppo di volontari sani. Studi di questo tipo, chiamati “human challenge trial”, hanno l'obiettivo di accelerare la sperimentazione di farmaci e vaccini, ma sollevano anche molti problemi etici. La sfida sperimentale con i patogeni umani richiede, infatti, un attento esame etico e una regolamentazione, ma può fornire informazioni senza precedenti che possono migliorare il controllo della diffusione delle infezioni, consentendo la rapida valutazione di vaccini, terapie e test diagnostici.

In questo caso lo studio inglese ha consentito di testare e dedurre in modo certo i fattori dell'organismo ospite che portano a differenze nell'esito clinico. "Questi risultati - ha dichiarato il professor Peter Openshaw, co-ricercatore dello studio e professore di medicina sperimentale all'Imperial College di Londra - forniscono una piattaforma chiara per utilizzare il modello di sfida umana per accelerare i test di efficacia del prodotto per nuovi vaccini o antivirali”. I risultati dello studio, attualmente disponibili come prestampata sulla piattaforma Research Square e anticipati dalla rivista Nature, devono ancora essere sottoposti a revisione da parte della Comunità Scientifica, ma già stanno facendo discutere per le nuove e sorprendenti informazioni che fornisce sulla pandemia di coronavirus.

Il Programma Human Challenge

Il programma nasce da una partnership tra Imperial College London, Vaccine Taskforce e Department of Health and Social Care (DHSC) del Regno Unito), hVIVO (parte di Open Orphan plc.) e Royal Free London NHS Foundation Trust, con l’obiettivo di sperimentare studi sulla sfida umana per migliorare e accelerare lo sviluppo di vaccini e trattamenti contro il Covid. La prima fase di questo progetto, denominata “Virus Characterization Study,” prevede uno schema che infetta intenzionalmente i volontari con il virus Sars-CoV-2, con l’obiettivo di monitorare con esattezza lo sviluppo della malattia (quante persone si ammalano, quanto tempo impiega il virus per infettare, quali sintomi manifestano le persone infetti, ecc) in un contesto clinico e capire qual è la minima quantità di virus necessaria per indurre una persona a sviluppare la malattia.

"Scientificamente questi studi offrono un reale vantaggio, ha spiegato il professor Sir Jonathan Van-Tam, coautore dello studio -. I tempi di esposizione al virus sono sempre noti con precisione, quindi è possibile descrivere con precisione cose come l'intervallo tra l'esposizione e il profilo di diffusione del virus”.

L’esperimento

Lo studio Human Challenge era stato proposto dagli autori della sperimentazione già all'inizio della pandemia con l'obiettivo di accelerare la ricerca sui vaccini, ma parte del mondo scientifico aveva giudicato la sperimentazione troppo rischiosa in quel momento, considerando le conoscenze ancora molto scarse sul virus. Solo nell'ottobre 2020 è iniziato il reclutamento dei volontari (36 soggetti sani di età compresa tra i 18 e i 29 anni), mentre il test, che ha previsto la trasmissione del virus per via intra-nasale ai volontari, sono stati avviati all'inizio del 2021.

“Abbiamo scelto volontari appartenenti a questa fascia di età perché riteniamo che questi soggetti, - ha dichiarato il professor Christopher Chiu del Dipartimento di malattie infettive dell'Imperial College di Londra - siano i principali vettori della pandemia e questi studi, che sono rappresentativi di infezioni lievi, consentono un'indagine dettagliata dei fattori responsabili dell'infezione e della diffusione della pandemia”.

I risultati

Tra i principali vantaggi di una sperimentazione umana c’è la possibilità di misurare con precisione il progresso dell'infezione e l’evoluzione della malattia: i ricercatori sapevano esattamente quando i volontari sono stati esposti al virus, quando sono risultati positivi per la prima volta e così via. Con il testa la metà dei volontari che avevano ricevuto una piccola dose del virus (pari a quella contenuta in una singola gocciolina emessa respirando) non hanno sviluppato l’infezione. Dei 18 che si sono ammalati, invece, 16 hanno manifestato sintomi simili al raffreddore da lievi a moderati come naso chiuso o che cola, starnuti e mal di gola. Alcuni hanno avuto mal di testa, dolori muscolari e articolari, stanchezza e febbre. La perdita dell'olfatto associata al Covid è stata, invece, sperimentata da 13 volontari, ovvero quasi tre casi su quattro: tutti i volontari che hanno perso l'olfatto erano entrambi guariti entro 90 giorni dall'infezione. Nessuno dei partecipanti allo studio ha subìto gravi effetti avversi, compresi eventuali danni ai polmoni.

I sintomi iniziano due giorni dopo il contatto con il virus

Lo studio rivela alcune intuizioni cliniche molto interessanti, come il breve periodo di incubazione del virus, la diffusione virale estremamente elevata dal naso, nonché l'utilità dei test del flusso laterale. In particolare, i ricercatori hanno scoperto che i sintomi iniziano molto rapidamente dopo il contatto con il virus, circa due giorni dopo, in media, che è meno della metà del periodo di incubazione Covid comunemente accettato di cinque o sei giorni. Altro dato interessante rilevato è che l’infezione inizia nella gola, ma dopo circa cinque giorni dall'inizio dell'infezione, quando i sintomi peggiorano e le persone sono più infettive, la carica virale è molto più alta nel naso.

I test rapidi sono affidabili

Dall’esperimento è emerso anche che i test rapidi sono uno strumento affidabile per controllare la pandemia. I ricercatori hanno scoperto, infatti, che, nel complesso, i test a flusso laterale (più noti come test rapidi) si correlano molto bene con la presenza di virus infettivi. ”Anche se nel primo giorno o due - ha affermato Chiu - potrebbero essere meno sensibili, se li usi correttamente e ripetutamente, e agisci in base a loro se leggono positivo, questo avrà un impatto importante sull'interruzione della diffusione virale".

“I risultati hanno fornito informazioni utili che potrebbero essere utilizzate per informare le decisioni di salute pubblica sui sintomi di COVID-19 e sul rilevamento dei virus in futuro, compresi i periodi di isolamento per gli individui infetti, l'uso di test rapisi e la creazione di una piattaforma di sfida umana per indagare ulteriori aspetti dell'infezione”, ha affermato il dottor Andrew Catchpole, coautore dello studio e Chief Scientific Officer di hVIVO.

Problemi di natura etica

Certo, far ammalare intenzionalmente un gruppo di soggetti sani con un nuovo virus potenzialmente mortale non è un approccio eticamente discutibile. Ed è per questo motivo che gli studi sulla sfida umana sono soggetti a una rigorosa revisione etica prima di andare avanti. "Gli studi sul challenge umano sono stati condotti utilizzando altri agenti patogeni per decenni, tra cui l'influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV), ha affermato il prof. Van-Tam -. Queste ricerche hanno bisogno di una revisione etica completamente indipendente e di una pianificazione molto attenta, come è successo con questo studio sul Covid. Ogni precauzione è presa per ridurre al minimo il rischio”.

Limiti dello studio

Sebbene questo studio presenti numerosi punti di forza (consente di comprendere i primi fattori coinvolti nella suscettibilità alle infezioni che non possono essere affrontati in altri modi), ha anche dei limiti: in primo luogo, il gruppo di volontari è piccolo e non diversificato e, in secondo luogo, la variante Covid utilizzata nello studio (i volontari sono stati infettati con particelle virali raccolte prima ancora che la variante inglese diventasse prevalente).

Tuttavia, ha affermato il professor Peter Openshaw, co-ricercatore dello studio e professore di medicina sperimentale all'Imperial College di Londra, “i risultati dovrebbero essere applicabili ad altri ceppi. Sebbene lo studio di caratterizzazione fosse incentrato sul ceppo SARS-CoV-2 originale e ci fossero differenze nella trasmissibilità tra esso e le altre varianti - ha continuato -, gli stessi fattori saranno responsabili della protezione contro di esso, il che significa che i risultati rimangono preziosi per varianti come Delta o Omicron”.

Prospettive future

Questo studio ha fornito informazioni estremamente preziose sulla progressione della malattia che non possono essere ottenute attraverso altri tipi di ricerca. “Speriamo - hanno dichiarato i ricercatori - che questo studio di sfida umana, ora testato e ritenuto sicuro, apra una nuova strada di ricerca per sviluppare una piattaforma che ci consenta in futuro di accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini, antivirali e test diagnostici contro Covid-19”.