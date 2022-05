Covid, quante volte possiamo reinfettarci (e dopo quanto tempo)

Il virus continuerà a evolversi, e probabilmente ci saranno diverse persone che subiranno molte reinfezioni nel corso della loro vita. A dichiaralo è Juliet Pulliam, epidemiologa della Stellenbosch University in Sud Africa, che continua: “Il tasso è più alto con Omicron rispetto a quanto visto con le varianti precedenti perché la nuova variante si è evoluta per schivare parzialmente l'immunità. Ciò può riguardare tutti, soggetti vulnerabili e anche coloro che sono stati vaccinati più volte”. Le persone infettate dalla prima variante di Omicron stanno già segnalando una seconda infezione con le versioni più recenti (Omicron 2) negli Stati Uniti e in Sud Africa (Omicron 4 e 5). Secondo l’ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità - che considera "reinfezioni" tutti i casi di persone tornate positive a 90 giorni dalla prima diagnosi - i casi di reinfezione da Covid segnalati nel periodo dal 24 agosto 2021 all'11 maggio 2022 sono 438.726, pari al 3,6% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana, inoltre, la percentuale di reinfezioni risulta in aumento rispetto alla settimana precedente (5%).

Gli esperti temono reinfezioni anche tre volte l'anno ed effetti da long Covid che perdurano mesi o addirittura anni. “Se lo gestiamo in questo modo, la maggior parte delle persone verrà infettata almeno un paio di volte all’anno", ha affermato Kristian Andersen, virologo presso lo Scripps Research Institute di San Diego. Ma questo fenomeno non annulla il ruolo fondamentale che continua ad avere il vaccino: la maggior parte delle persone che hanno ricevuto tre o anche solo due dosi non si ammalano gravemente, e una dose di richiamo sembra ridurre le possibilità di reinfezione, anche se non di molto. Ma per stare al passo con l'evoluzione del virus, hanno affermato altri esperti, è necessario che i vaccini Covid vengano aggiornati, anche più rapidamente di quanto lo siano quelli antinfluenzali ogni anno.

Chi rischia di più una reinfezione

Secondo il report dell’ISS, ”Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale", ad avere un rischio maggiore di reinfettarsi sono:

i soggetti che hanno avuto una prima diagnosi di COVID-19 da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti;

i soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni;

le femmine rispetto ai maschi. Il maggior rischio nei soggetti di sesso femminile - si chiarisce nel Report - può essere dovuto alla maggior presenza di donne in ambito scolastico (>80%) dove viene effettuata una intensa attività di screening e al fatto che le donne svolgono più spesso la funzione di caregiver in ambito famigliare;

i soggetti più giovani (dai 12 ai 49 anni) rispetto alle persone con prima diagnosi in età compresa fra i 50-59 anni. Il maggior rischio di reinfezione nelle fasce di età più giovani - si chiarisce nel Report - è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio, rispetto alle fasce d’età > 60 anni;

gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

A questo quadro si sovrappongono poi alcuni fattori che possono ulteriormente aumentare il rischio: il tipo di vaccino che si è fatto, quanto tempo prima è stata fatta la dose booster, con quale variante ci si è infettati la prima volta, la capacità di reazione del sistema immunitario

Il caso delle donna contagiata due volte in un mese

Si tratta di una operatrice sanitaria di 31 anni colpita dal virus per due volte a distanza di 20 giorni. Era risultata positiva dopo un tampone effettuato il 20 dicembre 2021. Completamente asintomatica, è rimasta in isolamento per 10 giorni, al termine dei quali è tornata a lavorare. Il 10 gennaio - dopo tre settimane dal primo test positivo - ha iniziato ad avere sintomi quali tosse, febbre e un generale malessere, e dopo un altro tampone è risultata nuovamente positiva. Quando i due test sono stati analizzati con più attenzione, si è capito che il primo contagio era dovuto alla variante Delta e il secondo alla Omicron. La donna si era vaccinata e aveva ricevuto il booster di richiamo 12 giorni prima dell'infezione di dicembre.

Omicron elude le precedenti difese immunitarie acquisite

Secondo Gemma Recio, dell'Institut Català de Salut di Tarragona, tra gli autori dello studio del caso clinico presentato durante il congresso Europeo di Microbiologia clinica e Malattie infettive, tenutosi a Lisbona il 26 aprile: "Dal caso emerge la potenzialità della variante Omicron di eludere le precedenti difese immunitarie acquisite in seguito a un'infezione naturale per altre varianti o grazie ai vaccini". "In sostanza - ha continuato la biologa molecolare -, le persone colpite da Covid non possono dare per scontato di essere protette da reinfezioni, anche se sono pienamente vaccinate; ciò nonostante, sia le precedenti infezioni per altre varianti, sia i vaccini sembrano proteggere parzialmente dalla malattia grave e dall'ospedalizzazione se si è colpiti da Omicron”.

Il rischio per tutti è di reinfettarci ogni 3/4 mesi

"La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase, ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l'estate potrebbe tornare preoccupante” - ha affermato Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano -. La forza del Sars-Cov-2 è l'instabilità, dovuta a mutazioni anche minime, per cui la vaccinazione e la guarigione non sono garanzie di immunità.

"L'insorgenza delle varianti - ha spiegato Pregliasco - ha dimostrato che la protezione da vaccino ha una durata di 4-6 mesi, che è la stessa anche in caso di guarigione dopo la malattia. È qualcosa che avevamo visto nei Coronavirus in generale, ma l'elemento dell'instabilità di quest'ultimo virus ha complicato le cose. Dunque, con Covid non c'è stagionalità come per l'influenza: la probabilità di infettarsi è sì più alta nei mesi invernali, ma anche nel resto dell'anno non possiamo dirci esenti. Se il virus si modificherà, ma non troppo, allora potrà diventare stagionale perché subirà meno variazioni. Così si arriverà a una soluzione di equilibrio in cui le persone saranno più protette dalla reinfezione. Diciamo, quindi, - ha concluso - che bisogna lasciarlo sfogare”.