Creati i primi embrioni umani senza ovuli e spermatozoi

Le staminali sono cellule che hanno la capacità di trasformarsi all'infinito in vari e numerosi tipi di cellule presenti nell'organismo. Si distinguono in "embrionali" (ottenute dagli embrioni ai primissimi stadi dello sviluppo) - dette "totipotenti" perché possono generare ogni altro tipo di cellula del corpo - ed "ematopoietiche" (ottenute dal sangue del cordone ombelicale e dai tessuti degli adulti) - dette "multipotenti" perché hanno il ruolo di generare nuove cellule per il mantenimento e la riparazione dei suoi organi e tessuti. Se queste ultime sono utili per curare molti tumori del sangue (come leucemie e linfomi), le "embrionali" sono usate nel campo della cosiddetta "medicina rigenerativa", con cui si spera di riuscire un giorno a ottenere tessuti o addirittura organi interi per rigenerare ad esempio strutture danneggiate da malattie degenerative come il Parkinson o per riparare il midollo spinale in caso di lesione irreversibile.

Un grande passo avanti in questa direzione è stato compiuto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge e del California Institute of Technology, che ha creato per la prima volta embrioni umani sintetici a partire da cellule staminali, senza quindi ovuli e spermatozoi. Ad annunciarlo è stata la scienziata Magdalena Zernicka-Goetz, in occasione del meeting annuale dell'International Society for Stem Cell Research a Boston. Queste strutture embrionali sintetiche presentano una struttura simile a quella degli embrioni umani nelle primissime fasi di sviluppo umano (non hanno un cuore che batte né un cervello), e potrebbero un giorno contribuire a migliorare la comprensione delle malattie genetiche e degli aborti spontanei. "Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule (staminali embrionali)", ha affermato Zernicka-Goetz. Tuttavia lo studio rivoluzionario solleva importanti problemi etici e legali poiché le entità cresciute in laboratorio non rientrano nella legislazione vigente nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri Paesi. La ricerca è stata accettata da una importante rivista scientifica ma non è stata ancora pubblicata.

Cosa sono gli embrioni sintetici

Lo studio deve ancora essere pubblicato, ma la dott.ssa Zernicka-Goetz ne ha anticipato alcuni dettagli. Gli embrioni sintetici crescono ognuno a partire da una singola cellula staminale embrionale, e raggiungono l’apice dello sviluppo noto come “gastrulazione” (un processo di sviluppo iniziale dell'embrione che avviene nella terza settimana), quando cioè si trasformano dall'essere un foglio continuo di cellule alla formazione di linee cellulari distinte e all'impostazione degli assi di base del corpo. In questa fase l'embrione non ha ancora un cuore pulsante, un intestino o un inizio di cervello, ma presenta cellule primordiali che sono le cellule precursori dell'uovo e dello sperma. "Il nostro modello umano è il primo modello di embrione umano a tre linee che specifica le cellule amniotiche e germinali, le cellule precursori dell'uovo e dello sperma - ha detto ?ernicka-Goetz al Guardian prima del discorso -. È bellissimo e creato interamente da cellule staminali embrionali".

Come saranno utilizzati?

Al momento non vi è alcuna prospettiva a breve termine che gli embrioni sintetici vengano utilizzati clinicamente. Sarebbe illegale impiantarli nell'utero di una paziente, e tra l’altro non è ancora chiaro se queste strutture abbiano il potenziale per continuare a maturare oltre le prime fasi di sviluppo. D’altronde l’obiettivo del lavoro è un altro: gli scienziati sperano che questi modelli di embrioni facciano luce sulla "scatola nera" dello sviluppo umano, il periodo successivo ai 14 giorni dopo la fecondazione, che è il limite fissato per gli scienziati per coltivare e studiare gli embrioni in laboratorio. "L'idea - ha dichiarato Robin Lovell-Badge, responsabile Stem cell biology and developmental genetics al Francis Crick Institute di Londra - è che, se si modella davvero il normale sviluppo embrionale umano utilizzando le cellule staminali, è possibile ottenere un'enorme quantità di informazioni su come iniziamo lo sviluppo, cosa può andare storto, senza dover utilizzare embrioni precoci per la ricerca".

In precedenza, il team di ?ernicka-Goetz e un gruppo di scienziati dell'Istituto Weizmann in Israele hanno dimostrato che le cellule staminali dei topi potrebbero essere indotte ad autoassemblarsi in strutture embrionali precoci con un tratto intestinale, l'inizio di un cervello e un cuore pulsante. Da allora è in corso una competizione scientifica per tradurre questo lavoro in modelli umani, e diversi team sono stati in grado di replicare le primissime fasi di sviluppo.

Linee guida per regolare lo studio degli embrioni sintetici

Se si considera che queste strutture hanno il potenziale per crescere in una creatura vivente, è necessario elaborare al più presto linee guida che regolino il nuovo campo di ricerca. "Se l'intento è che questi modelli siano molto simili agli embrioni normali, allora in un certo senso dovrebbero essere trattati allo stesso modo - ha detto Lovell-Badge -. Attualmente nella legislazione non lo sono. La gente è preoccupata per questo".

Sino ad oggi si è visto che embrioni sintetici cresciuti da cellule di topo (che sembrano quasi identici agli embrioni naturali), impiantati nei grembi delle femmine di topo, non si sono sviluppati in animali vivi. Mentre embrioni sintetici, creati a partire da cellule di scimmia, impiantati nei grembi di scimmie adulte, hanno dato origine, in alcuni casi, a una gravidanza che però si è interrotta dopo pochi giorni. Secondo gli scienziati non è chiaro se l'ostacolo a uno sviluppo più avanzato sia meramente tecnico o abbia una causa biologica più fondamentale. "Questo potenziale sconosciuto ha reso urgente la necessità di una legislazione più forte", ha concluso detto Lovell-Badge.