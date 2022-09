Crollano le prestazioni scolastiche, più basse di 20 anni fa: colpa della pandemia

I lockdown e la chiusura delle scuole, decisi dai governi nazionali dopo l'annuncio, l'11 marzo 2020, della pandemia da Covid-19 da parte dell'OMS, ha portato il 91% degli studenti del mondo ad abbandonare le aule. A quel tempo studi internazionali avevano stimato che, in assenza di interventi, ci sarebbe stata una perdita di apprendimento equivalente a 0,6 anni di scuola e un aumento del 25% della quota di bambini e bambine della scuola secondaria inferiore al di sotto del livello minimo di competenze. In alcune zone del mondo, inoltre, non andare a scuola avrebbe significato anche essere esposti a un rischio maggiore di lavoro minorile, matrimoni precoci e altre forme di abuso. Dopo un anno sono arrivati i primi dati sugli effetti della pandemia: Save The Children ha stimato che i bambini e adolescenti di tutto il mondo, dopo il primo anno di pandemia, hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno, più di un terzo dell’anno scolastico che è in media di 190 giorni. Sono stati persi, inoltre, globalmente 112 miliardi di giorni di istruzione, con maggiori conseguenze sui ragazzi delle zone più povere del mondo.

Dopo due anni dall'inizio della pandemia, nonostante la DAD e il ritorno a singhiozzo degli studenti in presenza, lo scenario appare ancora più drammatico, come restituisce un’indagine USA sulla valutazione nazionale del progresso educativo. I dati mostrano chiaramente gli effetti devastanti della pandemia sugli studenti, mostrando, in particolare, che le prestazioni dei bambini di 9 anni in matematica e lettura sono scese ai livelli di due decenni fa.

La valutazione nazionale del progresso educativo

A differenza dei test statali, la valutazione nazionale del progresso educativo è standardizzato in tutto il paese, quindi è ritenuto più affidabile dagli esperti perché rimasto coerente nel tempo e perché non considera le singole scuole responsabili dei risultati. Quest’anno i test sono stati somministrati a un campione nazionale di 14.800 bambini di 9 anni (che in genere frequentano la terza o la quarta elementare) e confrontati con i risultati dei test effettuati dalla stessa fascia di età all'inizio del 2020, poco prima che la pandemia scoppiasse negli Stati Uniti. I dati relativi agli studenti di quarta e di terza media, saranno pubblicati più avanti in autunno.

Dall’indagine è emerso che i bambini di 9 anni hanno subito un calo nelle prestazioni scolastiche in matematica e in lettura, prestazioni diminuite del margine più ampio in più di 30 anni, cioè da quando i test hanno iniziato a monitorare i risultati degli studenti negli anni ’70.

Il calo delle prestazioni è peggiore per gli studenti più scarsi

Il calo delle prestazioni scolastiche ha riguardato quasi tutte le razze e tutti i livelli di reddito ma è stato nettamente peggiore per gli studenti con i risultati più bassi. Mentre gli studenti con risultati migliori hanno mostrato un modesto calo (tre punti in matematica), gli studenti più scarsi hanno mostrato un calo quadruplicato (meno 12 punti in matematica). “Sono rimasto sbalordito dalla portata e dall'entità del declino", ha affermato Peggy G. Carr, commissario del National Center for Education Statistics, l'Agenzia federale che ha somministrato i test all'inizio di quest’anno -. I risultati alti e bassi erano divergenti anche prima della pandemia, ma ora gli studenti in fondo stanno cadendo più velocemente”.

La pandemia ha colpito soprattutto studenti neri e con basso reddito

L’indagine restituisce una istantanea degli effetti che la chiusura delle scuole ha avuto soprattutto sugli studenti a basso reddito e sugli studenti neri e ispanici, in parte anche perché le loro scuole hanno proseguito le lezioni a distanza per periodi di tempo più lunghi. In particolare, in matematica gli studenti neri hanno perso 13 punti, rispetto ai 5 punti degli studenti bianchi, ampliando il divario tra i due gruppi.

Un calo del rendimento alle elementari compromette quello futuro

Il calo delle prestazioni scolastiche rilevato da questa indagine probabilmente avrà importanti conseguenze per un’intera generazione di bambini che a causa della pandemia dovranno affrontare le classi superiori senza avere le basi scolastiche che solitamente si costruiscono durante la scuola elementare. “I punteggi dei test degli studenti, anche a partire dalla prima, seconda e terza elementare, sono predittivi del loro successo più avanti a scuola e delle loro traiettorie educative in generale", ha affermato Susanna Loeb, direttrice dell'Annenberg Institute presso la Brown University, esperta sulla disuguaglianza educativa -. Il motivo principale di preoccupazione è il minor rendimento dei bambini con risultati inferiori. Essere così indietro, ha detto, potrebbe portare al disimpegno a scuola, rendendo meno probabile che si diplomino o frequentino il college”.

Il progresso scolastico si è arrestato già un decennio fa

A partire dagli anni ’70, cioè quando è iniziato il monitoraggio nazionale del progresso educativo, è stata riscontrata nel tempo una tendenza al rialzo dei punteggi in lettura e in particolare in matematica, con dei picchi nel periodo di forte progresso (tra la fine degli anni '90 e la metà degli anni 2000). Tuttavia questa tendenza si è arrestata nell'ultimo decennio: dal 2010 i punteggi degli studenti si sono stabilizzati piuttosto che aumentare, mentre i divari tra studenti con prestazioni basse e ad alte si sono ampliati.

La pandemia ha cancellato i progressi e ampliato le disuguaglianze

Poi è arrivata la pandemia, che ha portato alla chiusura delle scuole e alla nascita della DAD, costringendo gli studenti a seguire per molti mesi le lezioni da casa attraverso un computer o un tablet. Questo ha segnato un’inversione di tendenza nel rendimento scolastico degli studenti: se fino a prima del 2010 i test valutazione del progresso educativo mostravano un miglioramento progressivo nei punteggi, con la pandemia il rendimento è iniziato a calare. “Siamo passati - ha detto il dottor Ho, professore di educazione ad Harvard ed esperto di test sull'istruzione - da un decennio di progresso, seguito da un decennio di disuguaglianza allo "shock" della pandemia. L’emergenza sanitaria ha cancellato i progressi e ha esacerbato la disuguaglianza”.

Perdere tre settimane di scuola equivale a perdere un punto

L’indagine americana ha stimato che perdere un punto ai test di valutazione nazionale del progresso educativo equivale a perdere circa tre settimane di apprendimento. “Ciò significa - hanno dichiarato gli esperti - che uno studente con le migliori prestazioni che ha perso tre punti in matematica potrebbe recuperare il ritardo in appena nove settimane, mentre uno studente con prestazioni basse che ha perso 12 punti avrebbe bisogno di 36 settimane, o quasi nove mesi, per recuperare terreno, e comunque potrebbe essere ancora significativamente indietro rispetto ai colleghi più bravi".

L’appello ai politici

Dunque, visti i risultati di questa indagine, è chiaro che non basterà tornare a scuola senza più interruzioni con DAD o chiusure improvvise per colmare le lacune accumulate durante la pandemia. Piuttosto saranno necessari interventi da parte della politica nazionale per riportare gli studenti in carreggiata il più presto possibile. “Politici, dirigenti scolastici, sindacati degli insegnanti e genitori dovrebbero mettere da parte i numerosi disaccordi esplosi durante la pandemia e unirsi per aiutare gli studenti a riprendersi”, ha affermato Janice K. Jackson, membro del consiglio di Chiefs for Change, che rappresenta l'istruzione e la scuola statali dirigenti distrettuali -. Niente più discussioni, e avanti e indietro. Tutti dovrebbero trattare questa situazione come la crisi che è”.

“I risultati di questa indagine dovrebbero essere un 'grido di battaglia' per concentrarsi sul riportare gli studenti in carreggiata - ha concluso Jackson -. A tal proposito ho chiesto al governo federale USA di intensificare le grandi idee, invocando il Piano Marshall, l'iniziativa americana per aiutare a ricostruire l'Europa dopo la seconda guerra mondiale”.